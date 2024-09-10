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億萬點擊紀錄 韓國阿卡貝拉天團 MayTree 12月台灣北高巡演音樂會

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「MayTree’s Mas」演唱會，將於12月11日、14日分別在高雄衛武營戲劇院、台北國家音樂廳舉行。圖／聯合數位文創提供
「MayTree’s Mas」演唱會，將於12月11日、14日分別在高雄衛武營戲劇院、台北國家音樂廳舉行。圖／聯合數位文創提供

韓國阿卡貝拉天團MayTree在2021年疫情期間以一支無伴奏人聲演唱《魷魚遊戲》配樂的影片，迅速在網路上爆紅，至今累積近3億點擊率！另一支Windows系統影片，僅以五部人聲就能維妙維肖地模仿各種電腦音效，甚至獲得微軟官方Instagram分享，進一步提升全球知名度。

MayTree曾多次來台，並將於年底再度回到台灣舉行巡迴演唱會，定名為「MayTree’s Mas」，帶來一場歡樂又別開生面的聖誕音樂人聲饗宴。該團憑藉精湛的無伴奏合唱技巧和創意，受邀登上「美國達人秀」，贏得如評審海蒂克隆（Heidi Klum）大呼：「我愛死了！」，和以毒舌聞名的賽門考威爾（Simon Cowell）也鼓手叫好：「棒透了！」。

作為世界級的阿卡貝拉指標性團體，MayTree不只在網路爆紅，他們在實體舞台的演出實力也極為驚人，流行、爵士和K-pop等各種風格都難不倒他們，在許多國際賽事成績輝煌，已囊獲七面大獎金牌。

「MayTree’s Mas」演唱會，將於12月11日、14日分別在高雄衛武營戲劇院、台北國家音樂廳舉行，演出票券即日起於 OPENTIX系統開賣。

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