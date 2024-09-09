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聯合報社論／美國觀察廿年，賴清德還在澄清「疑賴論」

低壓接近各地有雨 吳德榮：多個熱帶擾帶發展中

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今低壓接近，各地區皆偶有局部短暫陣雨機率，出門要帶傘。本報資料照
今低壓接近，各地區皆偶有局部短暫陣雨機率，出門要帶傘。本報資料照

未來10天仍有多個熱帶擾帶發展中，需持續觀察。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)未來10天的模擬顯示，台、菲東方及日本南方海面的大低壓環流內有多個低壓擾動存在。

吳德榮指出，周二(10日)20時模擬顯示，在台灣東北方的低壓結構鬆散，關島附近另有低壓發展；周六(14日)20時模擬顯示，低壓(2)前進至琉球南方，關島西北方另有擾動(3)發展；下周二(17日)則模擬擾動(3)接近巴士海峽。不過，由於大氣環境複雜，各國模式所模擬的強度及動向都不相同，且經常大幅調整，應繼續觀察。

吳德榮指出，今低壓接近、結構鬆散，各地區皆偶有局部短暫陣雨的機率；中南部以午後雷陣雨為主，有大雷雨發生的機率；明日低壓通過，北部、東北部有局部較大雨勢、高溫稍降，中南部以午後雷陣雨為主。周三(11日)低壓遠離，各地區皆偶有局部短暫陣雨的機率；中南部仍以午後雷陣雨為主。

今日各地區氣溫為北部23至35度、中部24至35度、南部24至34度及東部23至35度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周四、五台灣附近水氣多，大氣不穩定，午後易有強對流發展的環境，其他時間偶有局部短暫降雨的機率。周六、下周日(14、15日)另一無明顯發展的低氣壓接近，各地區皆偶有局部短暫陣雨的機率，中南部以午後雷陣雨為主。但模擬資料調整中，應續觀察。

吳德榮指出，最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)周二(10日)20時模擬顯示，在台灣東北方的低壓(1)結構鬆散，關島附近另有低壓(2)發展(左圖)；周六(14日)20時模擬顯示，低壓(2)前進至琉球南方，關島西北方另有擾動(3)發展(右圖)。(圖擷自tropical tidbits)。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
吳德榮指出，最新(8日20時)歐洲模式(ECMWF)周二(10日)20時模擬顯示，在台灣東北方的低壓(1)結構鬆散，關島附近另有低壓(2)發展(左圖)；周六(14日)20時模擬顯示，低壓(2)前進至琉球南方，關島西北方另有擾動(3)發展(右圖)。(圖擷自tropical tidbits)。擷取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 大雷雨 關島

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