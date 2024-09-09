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肉包店前身其實是御廚糕餅世家 阿振限量版中秋月餅有人文味

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
鹿港鎮排隊名店阿振肉包今年仍不惜下重本用高級紅酒及台灣桂圓製作限量版的紅酒釀桂圓月餅，光現炒紅豆沙就要花近4小時。記者林宛諭／攝影
鹿港鎮排隊名店阿振肉包今年仍不惜下重本用高級紅酒及台灣桂圓製作限量版的紅酒釀桂圓月餅，光現炒紅豆沙就要花近4小時。記者林宛諭／攝影

彰化縣鹿港鎮排隊名店阿振肉包也是糕餅世家，掌門人鄭永豐今年仍推出限量版的紅酒釀桂圓月餅，用高級紅酒、頂級台灣桂圓、現炒紅豆泥慢火細炒的桂圓紅豆餡料，濃郁香氣和細緻的層次感擄獲老饕的心，一開賣就有日本客人上門拎回二盒，讓台灣月餅也打出國際口碑。

鹿港鎮百年名店阿振肉包負責人鄭永豐師承父親「阿振師」鄭振山和國宴御廚「天興師」手藝，最難能可貴的是百年老店對食材的講究，一定要用真材實料，讓客人一試成主顧，總是會念念不忘阿振的好滋味。

鄭永豐為了滿足老主顧，每年中秋節前總會推出不同款式的限量版月餅，輪番上陣，幾年前，掌門人一時好興致不惜成本把自己收藏的紅酒都拿來製作成紅酒桂圓月餅，讓客人大為驚豔，從此每年中秋，客人就敲碗問有沒有這款經典款月餅，為了不讓客人失望，今年依舊重磅推出。

「要做就要做最好的，要把客人當庶民陛下」鄭永豐說，紅酒釀桂圓月餅一個100元，但每天一大鍋的內餡用料就要2萬多元，用最頂級的台灣桂圓每台斤450元，光桂圓用料就用上9000元，三瓶指數Vivino4.4級的紅酒7500元不惜成本也用下去，再加上20台斤新鮮屏東紅豆、黑糖5斤，真材實料顯現百年老店的大器。

桂圓得先用紅酒浸泡一天，新鮮紅豆沙加上紅酒桂圓慢火細炒近4小時，讓紅豆沙口感更綿密，鄭永豐笑說，每次烘焙室製作這款月餅，滿室的紅豆香、濃濃的紅酒桂圓香就讓人醉了，也要讓消費者吃在嘴裡有滿滿幸福感。

鄭永豐製作糕餅有著嚴謹的職人精神，更特別的是他博覽群書，也非常喜歡音樂，是個有著文青靈魂的烘焙師，因富含人文精神，也樂善好施，由於長期贊助鹿港聖母聖心啟智中心，還曾獲羅馬天主教會教宗方濟各頒發簽名感謝狀，讓鄭永豐視為最大的榮耀，因此更發心要在自己職人崗位上，傳遞真善美的庶民美食文化。

鹿港鎮排隊名店阿振肉包也是糕餅世家，今年仍不惜下重本用高級紅酒及台灣桂圓和現炒紅豆沙製作限量版的紅酒釀桂圓月餅。記者林宛諭／攝影
鹿港鎮排隊名店阿振肉包也是糕餅世家，今年仍不惜下重本用高級紅酒及台灣桂圓和現炒紅豆沙製作限量版的紅酒釀桂圓月餅。記者林宛諭／攝影
鹿港鎮排隊名店阿振肉包也是糕餅世家，掌門人鄭永豐今年仍推出限量版的中秋紅酒釀桂圓月餅。記者林宛諭／攝影
鹿港鎮排隊名店阿振肉包也是糕餅世家，掌門人鄭永豐今年仍推出限量版的中秋紅酒釀桂圓月餅。記者林宛諭／攝影

月餅 永豐 紅酒

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