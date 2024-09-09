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企業家山居歲月／野奢苗栗 享私廚晚宴

聯合報／ 本報訊

山中歲月靜好的苗栗卓蘭，隱世莊園深藏其間，有行旅將帶領旅人入住彷若自然原野的寨酌然莊園；兩晚皆有私廚晚宴，旅人可欣賞主人莊園裡的藝術收藏。此外，還將拜訪獨家與有行旅合作的「Ｍ莊園」，並造訪宣余美術莊園與膠彩藝術家對話。

企業家山居歲月系列二十「野奢苗栗」三天兩夜旅程，十月二日至十月四日。行程有一對一說明會。報名請洽：02-8643-3543、8643-3517，或請瀏覽有行旅官網：https://bit.ly/3AUZ5w4

藝術家 行程

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