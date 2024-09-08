鐵人三項亞錦賽暨全國賽在冬山河登場 11國750名選手較勁規模盛大

2024宜蘭亞洲盃鐵人三項錦標賽暨宜蘭冬山河全國鐵人三項錦標賽今在冬山河舉行，共有11國家、750位選手較勁，堪稱亞洲今年最大規模的標準距離鐵人賽。這場比賽是國家培訓鐵人三項選手在歷經高地訓練後的首場賽事，驗收其成果，而比賽成績也將做為能否進入2026年日本名古屋亞運選手培訓隊的選拔依據之一，別具意義。

中華民國鐵人三項運動協會理事長劉玉峯稱讚，宜蘭冬山河是非常好的鐵人三項比賽場地，從最早的2012年世界大學錦標賽，後來的2013年海峽盃，到今天的2024亞洲盃鐵人三項錦標賽，在這三檔國際賽事驗證下都沒有任何負面反應，冬山河環境優美、水質優良及路線安全，3要件讓冬山河鐵人賽獲得大家喜愛，「繼續把冬山河打造成為台灣鐵人三項的風水寶地」。

宜蘭縣政府與中華民國鐵人三項運動協會今天在冬山河親水公園舉辦「2024宜蘭亞洲盃鐵人三項錦標賽暨宜蘭冬山河全國鐵人三項錦標賽」開幕式，縣長林姿妙等人鳴槍開賽，林姿妙說，宜蘭人文風情濃厚、自然美景豐富、適合從事各項休閒娛樂的好地方，縣府積極推動大型運動賽事，希望藉由運動競賽促進運動人口倍增，營造全民健康，吸引觀光人潮，帶動產業發展。

鐵人三項運動協會理事長劉玉峯說，這場比賽有3大亮點，第一，他們全力培訓的選手在送到大陸雲南進行高地訓練後的首場比賽，驗收選手在高地訓練後成果，一般來說，做完高地訓練的比賽成績應該會進步10%到20%，這次選手在雲南受訓都覺得效果很好，有很大進步，但這種感覺並不完全準確，還是要回歸到賽場檢驗。