可頌迷快嚐鮮！全聯阪急麵包推4鹹甜新口味 銅板價30元起

平替版星巴克可頌有新品！全聯阪急麵包繼明星商品火腿起司可頌之後，即日起再推出4款甜鹹不同風味新品，包括楓糖可頌、明太子可頌、脆糖杏仁可頌、可可馬卡龍可頌，同樣傳承自日本阪急BAKERY技藝，層層相疊、延壓製成多達16層柔軟蓬鬆的可頌麵包，且維持30元、39元親民銅板價，即日起至9月19日原價39元的新品，嚐鮮價只要35元。

經典的「楓糖可頌」將香酥可頌麵包體淋上楓糖漿，香甜不膩，售價30元；「明太子可頌」則是將酥鬆奶香濃郁的可頌麵包體，表面裹上以紐西蘭乳源製成的無鹽奶油、醇濃日式沙拉醬、高含卵的正宗助宗鱈魚卵調製出完美比例的明太子醬，鹹鮮濃郁，售價39元。