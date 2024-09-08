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可頌迷快嚐鮮！全聯阪急麵包推4鹹甜新口味 銅板價30元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯阪急麵包推出4款全新口味可頌，口感豐富，30元起甜甜銅板價即可嘗鮮。圖／全聯福利中心提供
全聯阪急麵包推出4款全新口味可頌，口感豐富，30元起甜甜銅板價即可嘗鮮。圖／全聯福利中心提供

平替版星巴克可頌有新品！全聯阪急麵包繼明星商品火腿起司可頌之後，即日起再推出4款甜鹹不同風味新品，包括楓糖可頌、明太子可頌、脆糖杏仁可頌、可可馬卡龍可頌，同樣傳承自日本阪急BAKERY技藝，層層相疊、延壓製成多達16層柔軟蓬鬆的可頌麵包，且維持30元、39元親民銅板價，即日起至9月19日原價39元的新品，嚐鮮價只要35元。

經典的「楓糖可頌」將香酥可頌麵包體淋上楓糖漿，香甜不膩，售價30元；「明太子可頌」則是將酥鬆奶香濃郁的可頌麵包體，表面裹上以紐西蘭乳源製成的無鹽奶油、醇濃日式沙拉醬、高含卵的正宗助宗鱈魚卵調製出完美比例的明太子醬，鹹鮮濃郁，售價39元。

口感控則是不可錯過另外兩款裹上糖霜的美味新品，「脆糖杏仁可頌」表面鋪上以加州杏仁粉、細緻粉粒的糖粉，製成如馬卡龍口感的杏仁蛋白糖霜；可可愛好者一定要嚐鮮表面鋪滿以2.5%的頂級法芙娜可可粉製成可可杏仁蛋白糖霜的「可可馬卡龍可頌」，2款售價均售價39元，限時特價35元。

脆糖杏仁可頌（左）、可可馬卡龍可頌（右）表面都有滿滿如馬卡龍口感的杏仁蛋白糖霜。圖／全聯福利中心提供
脆糖杏仁可頌（左）、可可馬卡龍可頌（右）表面都有滿滿如馬卡龍口感的杏仁蛋白糖霜。圖／全聯福利中心提供

可可 售價 麵包

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