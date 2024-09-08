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馮德倫吳彥祖Ralph Lauren時裝秀同框 美少年變帥大叔

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Ralph Lauren 2025春季時裝秀，標誌性的西裝外套、剪裁考究的西服套裝和男士襯衫，充分展現精緻老錢風。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2025春季時裝秀，標誌性的西裝外套、剪裁考究的西服套裝和男士襯衫，充分展現精緻老錢風。圖／Ralph Lauren提供

沒有標新立異，只有賞心悅目，Ralph Lauren向來擅長的奢華老錢風，在甫於紐約漢普頓發表的2025春季系列展現得淋漓盡致。各界看秀名人中，更以馮德倫、吳彥祖同框最讓人驚艷，兩人合作的電影《美少年之戀》已距今26年，雖已不是當年美少年，如今帥氣大叔的模樣，吸引力不減。

Ralph Lauren 2025春季系列，一次帶來了Collection和Purple Label紫標系列的奢雅魅力、Polo Ralph Lauren的活力，以及俏皮的童裝系列，呈現一家子生活的美好樣貌。

雷夫羅倫 (Ralph Lauren) 先生視漢普頓為第二個家，在這個迷人的海濱小鎮，有著許多他與家人相處的愉快時光，像是駕駛著敞篷車在海濱邊馳騁、感受海風；穿梭於農場攤販間，欣賞明媚的陽光與廣闊的碧海藍天。

因此，新一季的Collection和Purple Label系列從漢普頓的自然風光中汲取靈感，展現東海岸的精緻浪漫。標誌性的西裝外套、剪裁考究的西服套裝和男士襯衫均以典雅藍白搭配呈現，呼應長島 (Long Island) 的純白沙灘與晴空碧海。

全新「The Ralph」系列包款也在此大秀中首次亮相，靈感源自雷夫羅倫先生對汽車的熱愛，該系列包款模仿古董汽車的內飾打造，以柔軟皮革搭配拋光金屬與Radica木製配件，低調中蘊含精緻工藝細節。

秀場內星光閃耀，包括演員吳彥祖、導演及演員馮德倫、演員劉詩詩、演員朱珠、歌手及演員鄭秀晶 (Krystal Jung) 、歌手金旼炡 (Winter)、演員柳俊烈 (Jun Yeol Ryu)、演員鈴木保奈美 (Honami Suzuki)、演員湯姆·希德斯頓 (Tom Hiddleston) 、歌手及演員亞瑟小子 (Usher)、演員蘿拉·鄧恩 (Laura Dern) 等眾多明星出席。

Ralph Lauren 2025春季時裝秀，傳達漢普頓海濱小鎮的優雅鬆弛感。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2025春季時裝秀，傳達漢普頓海濱小鎮的優雅鬆弛感。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2025春季時裝秀，看秀名人：劉詩詩。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2025春季時裝秀，看秀名人：劉詩詩。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2025春季時裝秀，發表全新「The Ralph」系列包款。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2025春季時裝秀，發表全新「The Ralph」系列包款。圖／Ralph Lauren提供
馮德倫、吳彥祖現身Ralph Lauren 2025春季時裝秀，當年的美少年已是帥氣大叔，魅力不減。圖／Ralph Lauren提供
馮德倫、吳彥祖現身Ralph Lauren 2025春季時裝秀，當年的美少年已是帥氣大叔，魅力不減。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2025春季時裝秀，看秀名人：鄭秀晶 (Krystal Jung) 。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2025春季時裝秀，看秀名人：鄭秀晶 (Krystal Jung) 。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2025春季時裝秀，標誌性的禮服設計，優雅奪目。圖／Ralph Lauren提供
Ralph Lauren 2025春季時裝秀，標誌性的禮服設計，優雅奪目。圖／Ralph Lauren提供
馮德倫、吳彥祖現身Ralph Lauren 2025春季時裝秀，當年的美少年已是帥氣大叔，魅力不減。圖／Ralph Lauren提供
馮德倫、吳彥祖現身Ralph Lauren 2025春季時裝秀，當年的美少年已是帥氣大叔，魅力不減。圖／Ralph Lauren提供

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