馮德倫吳彥祖Ralph Lauren時裝秀同框 美少年變帥大叔

沒有標新立異，只有賞心悅目，Ralph Lauren向來擅長的奢華老錢風，在甫於紐約漢普頓發表的2025春季系列展現得淋漓盡致。各界看秀名人中，更以馮德倫、吳彥祖同框最讓人驚艷，兩人合作的電影《美少年之戀》已距今26年，雖已不是當年美少年，如今帥氣大叔的模樣，吸引力不減。

Ralph Lauren 2025春季系列，一次帶來了Collection和Purple Label紫標系列的奢雅魅力、Polo Ralph Lauren的活力，以及俏皮的童裝系列，呈現一家子生活的美好樣貌。

雷夫羅倫 (Ralph Lauren) 先生視漢普頓為第二個家，在這個迷人的海濱小鎮，有著許多他與家人相處的愉快時光，像是駕駛著敞篷車在海濱邊馳騁、感受海風；穿梭於農場攤販間，欣賞明媚的陽光與廣闊的碧海藍天。

因此，新一季的Collection和Purple Label系列從漢普頓的自然風光中汲取靈感，展現東海岸的精緻浪漫。標誌性的西裝外套、剪裁考究的西服套裝和男士襯衫均以典雅藍白搭配呈現，呼應長島 (Long Island) 的純白沙灘與晴空碧海。

全新「The Ralph」系列包款也在此大秀中首次亮相，靈感源自雷夫羅倫先生對汽車的熱愛，該系列包款模仿古董汽車的內飾打造，以柔軟皮革搭配拋光金屬與Radica木製配件，低調中蘊含精緻工藝細節。