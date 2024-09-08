吃麝香葡萄免出國！家樂福開賣山梨直送美味 每盒499元挑戰通路最低

近年台灣最時髦的水果話題非「日本麝香葡萄」莫屬，每年8月下旬到10月是盛產季節，著名的產地有山梨縣、長野縣、岡山縣等，其中山梨縣因為四周群山環繞，日照時間長、降雨量少、日夜溫差大，非常適合栽種水果，種出來的葡萄糖度高又穩定，因此，目前山梨縣是全日本麝香葡萄種植面積最大，也是外銷國外最主要的產地。

日本麝香葡萄最大特色就是皮薄無籽、不苦不澀、果肉飽滿彈牙又多汁，且汁液帶有濃郁的花香及荔枝香氣。實際前往位於山梨縣笛吹市的JA全農選果場，縣內合作果園種出來的葡萄都會送到這裡來進行分級，會觀察外觀形狀、顏色、測試甜度，由高至低分成青秀、綠秀、赤秀3個等級，並在外盒蓋上相應顏色的印章。

而影響銷售價格的還有果粒大小，每箱包裝固定為5公斤，依照葡萄串大小每箱內裝5～10串，也就是市面上經常聽到的「房」，因此數字越大、單串重量越小，價格也越實惠。JA笛吹栽種指導中川先生分享，栽種時以1房700克以上為目標，18度以上才會採摘，而目前市面上最主流的銷售規格是7～8房。

家樂福去年引進日本麝香葡萄狂賣50噸，今年雖受到日本高溫、颱風多的影響，葡萄產量、價格起伏較大，但仍預計進貨15萬盒、約53噸以上，首批日本麝香葡萄甜度超過17度，每盒350公克，即日起至9月17日特價499元通路最低；另外還有日本頂級麝香葡萄禮盒，每盒果重600克，售價999元搶攻市場。

除了翠綠果皮的麝香葡萄，今年家樂福另引進「貓眼葡萄」，因外層切開後果肉翠綠、中心帶有一抹白色銀河的視覺感，搭配深暗紫色表皮就像貓的眼睛而得名。因為是「巨峰」和「カノンホール‧マスカット（CannonHoll Muscat）結合培育出的品種，吃起來味道與巨峰葡萄相近，果肉具有濃郁的甜味與酸度。但因為果實嬌貴不耐儲運，加上總產量不及麝香葡萄，價格通常又高上一階。家樂福今年預計引進2～3噸的貓眼葡萄禮盒，首波日本頂級貓眼葡萄禮盒已經開賣，每盒600公克以上，售價999元，限量推出。