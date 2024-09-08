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潮台北音樂節首日3萬人次擠爆北流 今晚還有魏如萱壓軸演出

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
2024潮台北活動從9月初登場，本周末來到最高潮活動「JAM JAM ASIA 音樂節」，邀請海內外歌手團體開唱，昨天邀請因「晚安大小姐」在亞洲各地爆紅的韓國人氣團體ASMRZ來台開唱，吸引粉絲擠爆表演廳。圖／文化局提供
2024潮台北活動從9月初登場，本周末來到最高潮活動「JAM JAM ASIA 音樂節」，邀請海內外歌手團體開唱，昨天邀請因「晚安大小姐」在亞洲各地爆紅的韓國人氣團體ASMRZ來台開唱，吸引粉絲擠爆表演廳。圖／文化局提供

2024潮台北活動從9月初登場，本周末來到最高潮活動「JAM JAM ASIA 音樂節」，邀請海內外歌手團體開唱，昨天邀請韓國人氣團體ASMRZ表演，還有理想混蛋及鄭宜農等樂團，吸引超過3萬人次造訪，今天更有歌后魏如萱壓軸演出，文化局表示，盼透過這樣活動打造全新產業模式，並會將各界反饋，作為未來舉辦活動參考。

活動從上午開始陸續登場，除了現場表演活動外，現場更設置設置了小型「OPEN UP!」舞台提供新生代歌手與樂迷近距離互動，吸引不少歌迷粉絲到現場與喜愛的歌手互動。下午各舞台表演陸續登場，還邀請因「晚安大小姐」在亞洲各地爆紅的韓國人氣團體ASMRZ來台開唱，吸引粉絲擠爆表演廳。

除了ASMRZ外更有來自日本的Cody‧Lee（李）、SIRUP，以及鄭宜農、理想混蛋、icyball冰球樂團等來自海內外歌星團體，令樂迷蜂擁而至，根據主辦單位統計，昨天吸引超過3萬人次到場朝聖，副市長林奕華昨下午也至現場與業界代表會談，也有業者建議未來可多舉辦該類型博覽會，讓更多民眾認識華語流行音樂。

「JAM JAM ASIA 音樂節」於本周末登場，今天還有來自泰國的Polycat、來自日本的Billyrrom，以及芒果醬、溫蒂漫步、傻子與白痴、康士坦的變化球KST、恐龍的皮等海內外樂團開唱，晚上則由金曲歌后魏如萱壓軸演出。

文化局表示，潮臺北9月初登場以來，結合影視娛樂、數位行銷、科技潮流、音樂演出與跨域產業論壇，包括超過百場音樂演出和50場論壇與講座，盼打造出獨有的產業論壇、演唱會經濟及城市行動三合一全新模式，並會以今日的人潮、民眾及業界、樂團的反饋，做為未來活動參考。

2024潮台北活動從9月初登場，本周末來到最高潮活動「JAM JAM ASIA 音樂節」，邀請海內外歌手團體開唱，吸引超過3萬人次造訪，今天更有歌后魏如萱壓軸演出。圖／好多音樂提供
2024潮台北活動從9月初登場，本周末來到最高潮活動「JAM JAM ASIA 音樂節」，邀請海內外歌手團體開唱，吸引超過3萬人次造訪，今天更有歌后魏如萱壓軸演出。圖／好多音樂提供

文化局 樂團 音樂

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