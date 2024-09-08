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珍貴金質和璀璨鑽石就很足夠 經典珠寶最易入門百搭款
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的經典珠寶系列Idylle Blossom，是以喬治路易威登（Georges-Louis Vuitton）於1896年首創的經典Monogram花朵圖案為靈感，俏皮又具現代化風格，可單獨或分層疊戴，大受歡迎。如今系列設計推出全新5款作品，採用玫瑰金和璀璨鑽石為素材，將鑲鑽的經典星形Monogram尖花搭配無限圓環，推出項鍊、手鍊、耳釘和兩款戒指。
系列設計以和諧並具有動感的圓形線條，象徵人與人之間無窮無盡的連結與紐帶，為路易威登的星形Monogram花朵注入活力。單邊耳環圓圈內密鑲圓形明亮式車工鑽石；能隨意調整的新項鍊長64公分，非一般的時尚中長款，並點綴全新能搭配成對的星形Monogram花朵和鑽石；手鍊也採用全新的圓形圖案，兩側別緻地鑲有兩顆單顆密鑲鑽石。一款戒指採用優雅的三層設計將單顆鑽石與星形Monogram花朵融為一體，自帶層疊效果；另一款單圈戒指則聚焦星形Monogram花朵圖案。
同樣迎來全新成員的還有日本珠寶品牌AHKAH的經典signature chandelier水晶吊燈系列。2022年推出的這個系列以閃耀生動的垂墜效果營造華貴氣息，新作以18K黃金與長方形切割鑽石勾勒流暢線條，chandelier baguette grand系列的份量感耳環和項鍊，均能貼合身體曲線，隨配戴者舉手投足綻放奪目光彩。chandelier sway系列的戒指、項鍊、與耳骨夾則容易融入入常配戴，整體呈現如綢緞般輕盈飄逸，展現個人優雅自在的搭配風格。
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