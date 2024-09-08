珍貴金質和璀璨鑽石就很足夠 經典珠寶最易入門百搭款

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的經典珠寶系列Idylle Blossom，是以喬治路易威登（Georges-Louis Vuitton）於1896年首創的經典Monogram花朵圖案為靈感，俏皮又具現代化風格，可單獨或分層疊戴，大受歡迎。如今系列設計推出全新5款作品，採用玫瑰金和璀璨鑽石為素材，將鑲鑽的經典星形Monogram尖花搭配無限圓環，推出項鍊、手鍊、耳釘和兩款戒指。

路易威登Idylle Blossom系列推出玫瑰金鑲鑽新作。圖／路易威登提供 路易威登Idylle Blossom系列推出玫瑰金鑲鑽新作。圖／路易威登提供

系列設計以和諧並具有動感的圓形線條，象徵人與人之間無窮無盡的連結與紐帶，為路易威登的星形Monogram花朵注入活力。單邊耳環圓圈內密鑲圓形明亮式車工鑽石；能隨意調整的新項鍊長64公分，非一般的時尚中長款，並點綴全新能搭配成對的星形Monogram花朵和鑽石；手鍊也採用全新的圓形圖案，兩側別緻地鑲有兩顆單顆密鑲鑽石。一款戒指採用優雅的三層設計將單顆鑽石與星形Monogram花朵融為一體，自帶層疊效果；另一款單圈戒指則聚焦星形Monogram花朵圖案。

AHKAH chandelier sway項鍊，34,200元與63,600元。圖／AHKAH提供 2024年AHKAH推出signature chandelier系列新品。圖／AHKAH提供 2024 AHKAH signature chandelier chain系列，26,900元起。圖／AHKAH提供