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珍貴金質和璀璨鑽石就很足夠 經典珠寶最易入門百搭款

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
路易威登Idylle Blossom系列推出玫瑰金鑲鑽新作。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom系列推出玫瑰金鑲鑽新作。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）的經典珠寶系列Idylle Blossom，是以喬治路易威登（Georges-Louis Vuitton）於1896年首創的經典Monogram花朵圖案為靈感，俏皮又具現代化風格，可單獨或分層疊戴，大受歡迎。如今系列設計推出全新5款作品，採用玫瑰金和璀璨鑽石為素材，將鑲鑽的經典星形Monogram尖花搭配無限圓環，推出項鍊、手鍊、耳釘和兩款戒指。

路易威登Idylle Blossom系列推出玫瑰金鑲鑽新作。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom系列推出玫瑰金鑲鑽新作。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom系列推出玫瑰金鑲鑽新作。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom系列推出玫瑰金鑲鑽新作。圖／路易威登提供

系列設計以和諧並具有動感的圓形線條，象徵人與人之間無窮無盡的連結與紐帶，為路易威登的星形Monogram花朵注入活力。單邊耳環圓圈內密鑲圓形明亮式車工鑽石；能隨意調整的新項鍊長64公分，非一般的時尚中長款，並點綴全新能搭配成對的星形Monogram花朵和鑽石；手鍊也採用全新的圓形圖案，兩側別緻地鑲有兩顆單顆密鑲鑽石。一款戒指採用優雅的三層設計將單顆鑽石與星形Monogram花朵融為一體，自帶層疊效果；另一款單圈戒指則聚焦星形Monogram花朵圖案。

AHKAH chandelier sway項鍊，34,200元與63,600元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway項鍊，34,200元與63,600元。圖／AHKAH提供
2024年AHKAH推出signature chandelier系列新品。圖／AHKAH提供
2024年AHKAH推出signature chandelier系列新品。圖／AHKAH提供
2024 AHKAH signature chandelier chain系列，26,900元起。圖／AHKAH提供
2024 AHKAH signature chandelier chain系列，26,900元起。圖／AHKAH提供

同樣迎來全新成員的還有日本珠寶品牌AHKAH的經典signature chandelier水晶吊燈系列。2022年推出的這個系列以閃耀生動的垂墜效果營造華貴氣息，新作以18K黃金與長方形切割鑽石勾勒流暢線條，chandelier baguette grand系列的份量感耳環和項鍊，均能貼合身體曲線，隨配戴者舉手投足綻放奪目光彩。chandelier sway系列的戒指、項鍊、與耳骨夾則容易融入入常配戴，整體呈現如綢緞般輕盈飄逸，展現個人優雅自在的搭配風格。

2024 AHKAH signature chandelier sway系列，41,500元起。圖／AHKAH提供
2024 AHKAH signature chandelier sway系列，41,500元起。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway戒指，41,500元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway戒指，41,500元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway耳骨夾左耳款，51,300元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway耳骨夾左耳款，51,300元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway項鍊，63,600元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway項鍊，63,600元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway項鍊，34,200元。圖／AHKAH提供
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AHKAH chandelier baguette grand項鍊，21萬0,400元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier baguette grand項鍊，21萬0,400元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier baguette grand耳環，26萬9,100元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier baguette grand耳環，26萬9,100元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway戒指，31,800元。圖／AHKAH提供
AHKAH chandelier sway戒指，31,800元。圖／AHKAH提供
路易威登Idylle Blossom Multi螺旋形戒指，玫瑰金鑲鑽，10萬1,000元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom Multi螺旋形戒指，玫瑰金鑲鑽，10萬1,000元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom Multi玫瑰金鑲鑽螺旋形戒指，10萬1,000元；玫瑰金鑲鑽單環戒指，59,500元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom Multi玫瑰金鑲鑽螺旋形戒指，10萬1,000元；玫瑰金鑲鑽單環戒指，59,500元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom耳環單枚 ，玫瑰金鑲鑽，64,500元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom耳環單枚 ，玫瑰金鑲鑽，64,500元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom Multi-Pattern長項鍊，玫瑰金鑲鑽，38萬元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom Multi-Pattern長項鍊，玫瑰金鑲鑽，38萬元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom單環戒指，玫瑰金鑲鑽，59,500元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom單環戒指，玫瑰金鑲鑽，59,500元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom手鍊，玫瑰K金鑲嵌鑽石，13萬6,000元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom手鍊，玫瑰K金鑲嵌鑽石，13萬6,000元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom Multi-Pattern長項鍊，玫瑰金鑲鑽，38萬元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom Multi-Pattern長項鍊，玫瑰金鑲鑽，38萬元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom Multi螺旋形戒指，玫瑰金鑲鑽，10萬1,000元。圖／路易威登提供
路易威登Idylle Blossom Multi螺旋形戒指，玫瑰金鑲鑽，10萬1,000元。圖／路易威登提供

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