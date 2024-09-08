CELINE 2025夏季男裝 懷舊重返20年代英國貴族莊園

CELINE發佈2025夏季男裝系列「THE BRIGHT YOUNG」時裝秀，影片由設計總監Hedi Slimane執導、拍攝，在英格蘭諾福克郡（Norfolk）的霍爾克姆廳（Holkham）展演最新的男裝系列。

20世紀80年代末還是學生的Hedi Slimane便曾撰述了關於「英國狂熱」（Anglomania）的論文，這次「THE BRIGHT YOUNG」系列可以說是這位迷戀英國熱的巴黎設計師，以服裝的語彙重啟自己30年前的論文。

沈靜的和黑白色調為主軸的鏡頭，將時光帶回到1920年代 – 英國版的「咆哮的二十年代」，打造1920年代英格蘭貴族風格。一次世界大戰後，這是一個藝術創新、絢麗、戰後解放和爵士樂的時代。英國上流社會中出現了全新的一代年輕精英，在表面的光鮮亮麗之下暗藏著陰鬱與脆弱，既天真又世故的氛圍，代表了20年代浮華而又絕望的光彩年華。

畢業於伊頓學院的二十歲的英國年輕演員Harry，以小號吹奏菲利普拉莫（Jean-Philippe Rameau）1736年的芭蕾歌劇作品《Les Indes Galantes》，為CELINE 2025夏季男裝系列拉開帷幕。菲利普拉莫是18世紀法國文豪伏爾泰與思想家盧梭最仰慕的音樂家，而《Les Indes Galantes》則是巴洛克風格的經典曲目，也為本次的服裝秀奠定了華麗的基調。穿著CELINE的穿梭於一棟18世紀的英式宅邸與精緻的花園中，或騎馬漫步、躺在郁郁蔥蔥草叢中、騎著Slimane設計的皮革自行車，漫長而又炎熱的夏天在在鄉村莊園裡展開。

THE BRIGHT YOUNG系列充滿英式貴族學院風格的設計：英式面料由1920年代風格的夏季羊絨和羊毛重新編織而成，搭配粗花呢短褲以及平簷草帽；修身夾克、板球和賽艇外套也採用了夏季羊絨法蘭絨製成，裝飾錯視效果的手工刺繡圖案；細條紋西裝外套、配套長褲和口袋康乃馨是流行的20年代風格和英式西裝的完美結合。採用拋光銀線花絲工藝盤繞製成的CELINE徽章，復刻了1920年代的軍繡工藝。白色的夏季羊絨法蘭絨體現了「板球白衣」（CRICKET WHITES）的經典著裝風格。