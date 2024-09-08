快訊

趙正平路上巧遇「他牽小三」 被裝沒看見傻眼：演藝圈最敢的人就是你

美籍土裔示威女遭以軍「射穿頭骨」慘死 家屬籲拜登政府獨立調查

Sony、富士相機該買哪台？粉絲各列優點 它對新手友善、這牌「價格合理」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宋慧喬仙氣稱霸首爾藝術博覽會 人比藝術品更美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CHAUMET首度參與斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
CHAUMET首度參與斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供

2024年斐列茲首爾藝術博覽會（Frieze Seoul）自9月4日起於首爾登場，並於昨（9月7）日圓滿落幕。向來以藝術和自然主義為批和新的法國頂級珠寶品牌Chaumet ，今年首度參加這場盛事，並與韓國藝術家Kim Hee Chan（暫譯：金熙燦）合作。9在4日的開展首日眾星雲集，包Chaumet品牌大使宋慧喬在內許多知名韓星一同到場感受珠寶工藝和木造藝術的對話。

正如品牌經典的Bee My Love系列珠寶，其靈感來自蜂巢，Kim Hee Chan的創作受到蜂巢和貝殼等自然世界的複雜形狀啟發。Chaumet展廊首次展出他採用胡桃木創作的雕塑作品，巧妙地以樹木的獨特光澤映照著Chaumet貴金屬的閃耀光芒，彰顯對工藝的共同熱愛以及對大自然之美的崇敬。

宋慧喬特地配戴Chaumet 2024全新Bee My Love頂級珠寶系列18K玫瑰金項鍊，項鍊以695個手工組裝金屬鏈結組成蜂巢狀網格，配戴起來柔軟的金屬鉸接完美貼合胸頸曲線，再鑲嵌由小至大漸變排列的明亮式切割鑽石，並在最外圈鑲嵌品牌獨創的六邊形皇后式切割（Taille Impératrice）鑽石，在如陽光般金燦的光芒中點綴晶亮光彩。其他出席明星包括李主儐、李洙赫、Seventeen的成員Joshua、Nana、以及韓流女團Baby Monster，均以別具個人風格的穿搭方式，演繹Bee My Love和蜜蜂造型的珠寶。

Nana配戴Chaumet Bee My Love系列珠寶出席斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
Nana配戴Chaumet Bee My Love系列珠寶出席斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
Chaumet攜手韓國藝術家Kim Hee Chan參與斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
Chaumet攜手韓國藝術家Kim Hee Chan參與斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴的Bee My Love 18K玫瑰金項鍊。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴的Bee My Love 18K玫瑰金項鍊。圖／Chaumet提供
李主儐配戴Chaumet Bee My Love系列珠寶出席斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
李主儐配戴Chaumet Bee My Love系列珠寶出席斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
李洙赫配戴Chaumet珠寶出席斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
李洙赫配戴Chaumet珠寶出席斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
斐列茲首爾藝術博覽會Chaumet展廊。圖／Chaumet提供
斐列茲首爾藝術博覽會Chaumet展廊。圖／Chaumet提供
斐列茲首爾藝術博覽會Chaumet展廊。圖／Chaumet提供
斐列茲首爾藝術博覽會Chaumet展廊。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Chaumet Bee My Love系列珠寶出席斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Chaumet Bee My Love系列珠寶出席斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Chaumet Bee My Love系列珠寶出席斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
宋慧喬配戴Chaumet Bee My Love系列珠寶出席斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
Seventeen成員Joshua配戴Chaumet Bee My Love系列珠寶出席斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供
Seventeen成員Joshua配戴Chaumet Bee My Love系列珠寶出席斐列茲首爾藝術博覽會。圖／Chaumet提供

品牌 珠寶

延伸閱讀

行走的破億豪宅！劉亦菲「胸下挖洞曬S曲線」全面輾壓　2套高級珠寶加持天仙變女王

42歲宋慧喬又美出新高度！抹胸上衣展現零贅肉手臂 網讚「贏麻了」

滿身刺青除得一乾二淨！NANA「上身一片雪白」根本美神降臨 新造型+無暇肌驚艷眾人

韓國最正小學生出道！MEOVV首位成員「Ella Gross人稱小Jennie」　貓系混血神顏爆紅預定

相關新聞

宋慧喬仙氣稱霸首爾藝術博覽會 人比藝術品更美

2024年斐列茲首爾藝術博覽會（Frieze Seoul）自9月4日起於首爾登場，並於昨（9月7）日圓滿落幕。向來以藝術...

從香氛、高訂、到Jisoo愛包！Miss Dior最強少女感系列

Miss Dior是Dior第一款香氛，伴隨著品牌創辦人迪奧先生第一場時裝發表會問世，如今更成為高級訂製服與包款、鞋款…...

TAG Heuer、Montblanc、Zenith計時碼表 風格持續進化

可用以計算時間的計時碼表（Chronograph），雖然並非是高單價收藏等級的複雜功能（complication）款式，...

中秋非烤不可！超市量販烤肉食材、用品週末優惠再推一波

中秋烤肉食材準備好了沒？超市、量販火力全開，推出一系列豪華食材、醬料、爐具，滿足民眾非烤不可的心情。DON DON DO...

粗獷也優雅 Loro Piana丹寧膠囊系列香港限時快閃

街頭風格與高端時尚不必然是風格的兩極，Loro Piana於香港推出全新Loro Denim Capsule膠囊系列，除...

花蓮購物節延長12周加碼百台電視 振興券消費也可抽獎

以「在地消費滿百元周周抽大獎」為特色的花蓮購物節，6月1日開跑至今，登錄近6萬筆，金額近3億元。縣府今天宣布加碼延長12...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。