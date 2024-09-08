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宋慧喬仙氣稱霸首爾藝術博覽會 人比藝術品更美
2024年斐列茲首爾藝術博覽會（Frieze Seoul）自9月4日起於首爾登場，並於昨（9月7）日圓滿落幕。向來以藝術和自然主義為批和新的法國頂級珠寶品牌Chaumet ，今年首度參加這場盛事，並與韓國藝術家Kim Hee Chan（暫譯：金熙燦）合作。9在4日的開展首日眾星雲集，包Chaumet品牌大使宋慧喬在內許多知名韓星一同到場感受珠寶工藝和木造藝術的對話。
正如品牌經典的Bee My Love系列珠寶，其靈感來自蜂巢，Kim Hee Chan的創作受到蜂巢和貝殼等自然世界的複雜形狀啟發。Chaumet展廊首次展出他採用胡桃木創作的雕塑作品，巧妙地以樹木的獨特光澤映照著Chaumet貴金屬的閃耀光芒，彰顯對工藝的共同熱愛以及對大自然之美的崇敬。
宋慧喬特地配戴Chaumet 2024全新Bee My Love頂級珠寶系列18K玫瑰金項鍊，項鍊以695個手工組裝金屬鏈結組成蜂巢狀網格，配戴起來柔軟的金屬鉸接完美貼合胸頸曲線，再鑲嵌由小至大漸變排列的明亮式切割鑽石，並在最外圈鑲嵌品牌獨創的六邊形皇后式切割（Taille Impératrice）鑽石，在如陽光般金燦的光芒中點綴晶亮光彩。其他出席明星包括李主儐、李洙赫、Seventeen的成員Joshua、Nana、以及韓流女團Baby Monster，均以別具個人風格的穿搭方式，演繹Bee My Love和蜜蜂造型的珠寶。
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