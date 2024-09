宋慧喬仙氣稱霸首爾藝術博覽會 人比藝術品更美

2024年斐列茲首爾藝術博覽會(Frieze Seoul)自9月4日起於首爾登場,並於昨(9月7)日圓滿落幕。向來以藝術和自然主義為批和新的法國頂級珠寶品牌Chaumet ,今年首度參加這場盛事,並與韓國藝術家Kim Hee Chan(暫譯:金熙燦)合作。9在4日的開展首日眾星雲集,包Chaumet品牌大使宋慧喬在內許多知名韓星一同到場感受珠寶工藝和木造藝術的對話。

正如品牌經典的Bee My Love系列珠寶,其靈感來自蜂巢,Kim Hee Chan的創作受到蜂巢和貝殼等自然世界的複雜形狀啟發。Chaumet展廊首次展出他採用胡桃木創作的雕塑作品,巧妙地以樹木的獨特光澤映照著Chaumet貴金屬的閃耀光芒,彰顯對工藝的共同熱愛以及對大自然之美的崇敬。