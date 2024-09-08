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從香氛、高訂、到Jisoo愛包！Miss Dior最強少女感系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
金敏荷穿MISS DIOR系列服飾。圖／摘自IG @minhakim
金敏荷穿MISS DIOR系列服飾。圖／摘自IG @minhakim

Miss Dior是Dior第一款香氛，伴隨著品牌創辦人迪奧先生第一場時裝發表會問世，如今更成為高級訂製服與包款、鞋款… 是Dior設計的靈感泉源，也是Dior的經典風格語言。

這款1947年問世的香水，命名的靈改來源正是來自迪奧先生的妹妹Catherine Dior，也是他的繆斯之一。她與迪奧先生同樣熱愛大自然與美麗的花卉，也是一位曾從軍抵抗德軍的女鬥士。「Miss Dior」的香氣盈溢馥郁柑苔調、描繪出一幅夢幻花園芬芳景象，在迪奧先生認為，她象徵著嶄新女性氣質的登場，是「DIOR青春的恆久基調」。

1949年Miss Dior成了訂製服：在當年的春夏高級訂製服系列中，以炫目刺繡勾勒出花冠輪廓的Miss Dior洋裝，完全被絲絹花朵所覆蓋，彷彿由無數花瓣建構而成；1961年的Miss Dior不僅是好萊塢女星搶穿的紅毯新寵，也是Marc Bohan創意下的綠色珠羅紗短版晚禮服與羊毛西式套裝。1967年，Dior於巴黎開設「Miss Dior」時裝系列專賣店，宣告Miss Dior時裝部門的誕生，由時任創意總監Marc Bohan委任其助理Philippe Guibourgé 操刀，為女性提供更入門、容易穿搭，以清新、青春與創意為特色的時裝設計系列。

又過了好幾個十年，Miss Dior變身高跟鞋，2011年又搖身一變成為鍊帶包；在Raf Simons接掌Dior的Dior 2013-2014秋冬時裝秀上，Miss Dior以印象主義特色的真皮格花朵綴飾抹胸裙裝亮相；2016年，Maria Grazia Chiuri的加入為迪奧小姐注入叛逆氣息，身披Miss Dior塗鴉字樣的革命旗幟、踩著滿鑲鉚釘的低跟皮靴，以近乎炫耀的方式，展示出更為貼近新世代的服裝線條。

而今年秋冬，全新的迪奧小姐誕生！女裝系列延續著迪奧先生秉持「為所有女性製作衣裳」的想法，以過往的絲巾為靈感，並採用呼應Marc Bohan於1967年推出的Miss Dior時裝系列色彩，搭配A字形的流線剪裁、線條，全新的系列，讓女性得以搭配出獨特風貌新衣著造型。包括品牌大使Jisoo、韓紹禧、NewJeans成員Haerin、香港名媛梁洛施都成為忠實粉絲。

Miss Dior最初為一款香氛。圖／Dior提供
Miss Dior最初為一款香氛。圖／Dior提供
1948年推出如同繁花盛開的高級訂製服Miss Dior。圖／Dior提供
1948年推出如同繁花盛開的高級訂製服Miss Dior。圖／Dior提供
MISS DIOR翻蓋包，12萬元。圖／Dior提供
MISS DIOR翻蓋包，12萬元。圖／Dior提供
MISS DIOR玫粉色MISS DIOR ALLOVER浮雕小牛皮提包，12萬元。圖／Dior提供
MISS DIOR玫粉色MISS DIOR ALLOVER浮雕小牛皮提包，12萬元。圖／Dior提供
Dior品牌大使韓紹禧拎Miss Dior玫粉色MISS DIOR ALLOVER浮雕小牛皮提包。圖／Dior提供
Dior品牌大使韓紹禧拎Miss Dior玫粉色MISS DIOR ALLOVER浮雕小牛皮提包。圖／Dior提供
Miss Dior最初為一款香氛。圖／Dior提供
Miss Dior最初為一款香氛。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎MISS DIOR翻蓋包。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎MISS DIOR翻蓋包。圖／Dior提供
在MARC BOHAN時代推出的MISS DIOR女裝系列。圖／Dior提供
在MARC BOHAN時代推出的MISS DIOR女裝系列。圖／Dior提供
MISS DIOR黑色MISS DIOR ALLOVER浮雕小牛皮提包，12萬元。圖／Dior提供
MISS DIOR黑色MISS DIOR ALLOVER浮雕小牛皮提包，12萬元。圖／Dior提供
1949春夏高級訂製服系列Miss Dior洋裝。圖／Dior提供
1949春夏高級訂製服系列Miss Dior洋裝。圖／Dior提供
梁洛施演繹MISS DIOR系列。圖／摘自IG @isabella.leong
梁洛施演繹MISS DIOR系列。圖／摘自IG @isabella.leong
Dior品牌大使Haerin拎Miss Dior包。圖／摘自IG @newjeans_official
Dior品牌大使Haerin拎Miss Dior包。圖／摘自IG @newjeans_official
在MARC BOHAN時代推出的MISS DIOR女裝系列。圖／Dior提供
在MARC BOHAN時代推出的MISS DIOR女裝系列。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎MISS DIOR黑色漆皮包。圖／Dior提供
Dior品牌大使Jisoo拎MISS DIOR黑色漆皮包。圖／Dior提供
2024秋冬系列中重新演繹Miss Dior。圖／Dior提供
2024秋冬系列中重新演繹Miss Dior。圖／Dior提供
MISS DIOR黑色漆皮包，11萬5,000元。圖／Dior提供
MISS DIOR黑色漆皮包，11萬5,000元。圖／Dior提供
在MARC BOHAN時代推出的MISS DIOR女裝系列。圖／Dior提供
在MARC BOHAN時代推出的MISS DIOR女裝系列。圖／Dior提供

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