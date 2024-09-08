從香氛、高訂、到Jisoo愛包！Miss Dior最強少女感系列
Miss Dior是Dior第一款香氛，伴隨著品牌創辦人迪奧先生第一場時裝發表會問世，如今更成為高級訂製服與包款、鞋款… 是Dior設計的靈感泉源，也是Dior的經典風格語言。
這款1947年問世的香水，命名的靈改來源正是來自迪奧先生的妹妹Catherine Dior，也是他的繆斯之一。她與迪奧先生同樣熱愛大自然與美麗的花卉，也是一位曾從軍抵抗德軍的女鬥士。「Miss Dior」的香氣盈溢馥郁柑苔調、描繪出一幅夢幻花園芬芳景象，在迪奧先生認為，她象徵著嶄新女性氣質的登場，是「DIOR青春的恆久基調」。
1949年Miss Dior成了訂製服：在當年的春夏高級訂製服系列中，以炫目刺繡勾勒出花冠輪廓的Miss Dior洋裝，完全被絲絹花朵所覆蓋，彷彿由無數花瓣建構而成；1961年的Miss Dior不僅是好萊塢女星搶穿的紅毯新寵，也是Marc Bohan創意下的綠色珠羅紗短版晚禮服與羊毛西式套裝。1967年，Dior於巴黎開設「Miss Dior」時裝系列專賣店，宣告Miss Dior時裝部門的誕生，由時任創意總監Marc Bohan委任其助理Philippe Guibourgé 操刀，為女性提供更入門、容易穿搭，以清新、青春與創意為特色的時裝設計系列。
又過了好幾個十年，Miss Dior變身高跟鞋，2011年又搖身一變成為鍊帶包；在Raf Simons接掌Dior的Dior 2013-2014秋冬時裝秀上，Miss Dior以印象主義特色的真皮格花朵綴飾抹胸裙裝亮相；2016年，Maria Grazia Chiuri的加入為迪奧小姐注入叛逆氣息，身披Miss Dior塗鴉字樣的革命旗幟、踩著滿鑲鉚釘的低跟皮靴，以近乎炫耀的方式，展示出更為貼近新世代的服裝線條。
而今年秋冬，全新的迪奧小姐誕生！女裝系列延續著迪奧先生秉持「為所有女性製作衣裳」的想法，以過往的絲巾為靈感，並採用呼應Marc Bohan於1967年推出的Miss Dior時裝系列色彩，搭配A字形的流線剪裁、線條，全新的系列，讓女性得以搭配出獨特風貌新衣著造型。包括品牌大使Jisoo、韓紹禧、NewJeans成員Haerin、香港名媛梁洛施都成為忠實粉絲。
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