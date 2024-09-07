TAG Heuer、Montblanc、Zenith計時碼表 風格持續進化

可用以計算時間的計時碼表（Chronograph），雖然並非是高單價收藏等級的複雜功能（complication）款式，但卻因為在精密計時、特殊結構、防水深度、幾何設計的多重變因強化下、持續進化，一如近日便有泰格豪雅（TAG Heuer）、萬寶龍（Montblanc）、格拉蘇蒂原創、Zenith多個品牌推出新款計時碼表。

泰格豪雅（TAG Heuer）新款的Carrera系列Extreme Sport計時碼表是從2016年問世的Carrera Heuer 01腕表再進化，新款計時碼表總計使用2與5級鈦金屬、噴砂霧面陶瓷、鍛造碳纖維等複合材質，動力則為TAG Heuer自製、半開放面盤的TH20-00計時機芯，具有計時碼表中相對複雜的垂直離合器、導柱輪結構，表款並有藍、紅、黑與黑金色等四款，前衛動感。

萬寶龍（Montblanc）的新款1858系列零氧腕表則是慶祝登山領域傳奇名人Reinhold Messner的80歲生日所推出，表款具備計時碼表、世界時區顯示，44毫米的鈦金屬表殼並運用了以南極冰川為靈感的紅色聚焦，表殼內部並以特殊密封技術創造出0氧狀態，每一只表款皆附無氧證書，全球限量290只。

德國高級製表的格拉蘇蒂原創則為潛水系列SeaQ推出新款計時腕表，白色面盤上施以大量的黑色細節，例如黑色的大日期數字面盤色、計時小表圈的黑色外框，以及白色夜光塗料外的黑色指針外緣，營造出高對比的讀取便利性，品牌自製的Calibre 37-23機芯並具有格拉蘇蒂柱狀紋的3/4夾板、矽游絲，防水300米，並同時通過ISO與德國DIN 8306的防水認證。