快訊

出包原因曝光…上萬國軍領「雙倍薪資」 中華郵政道歉

台北羽賽／男單4強內戰！周天成遭擊落 戚又仁將與林俊易爭冠拚紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TAG Heuer、Montblanc、Zenith計時碼表 風格持續進化

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
以專利技術讓表款內部呈現無氧狀態的MONTBLANC 1858系列Geosphere世界時間計時零氧腕表，背面的山景、正是為慶祝一代登山名人Reinhold Messner的80歲生日。圖／Montblanc提供
以專利技術讓表款內部呈現無氧狀態的MONTBLANC 1858系列Geosphere世界時間計時零氧腕表，背面的山景、正是為慶祝一代登山名人Reinhold Messner的80歲生日。圖／Montblanc提供

可用以計算時間的計時碼表（Chronograph），雖然並非是高單價收藏等級的複雜功能（complication）款式，但卻因為在精密計時、特殊結構、防水深度、幾何設計的多重變因強化下、持續進化，一如近日便有泰格豪雅（TAG Heuer）、萬寶龍（Montblanc）、格拉蘇蒂原創、Zenith多個品牌推出新款計時碼表。

泰格豪雅（TAG Heuer）新款的Carrera系列Extreme Sport計時碼表是從2016年問世的Carrera Heuer 01腕表再進化，新款計時碼表總計使用2與5級鈦金屬、噴砂霧面陶瓷、鍛造碳纖維等複合材質，動力則為TAG Heuer自製、半開放面盤的TH20-00計時機芯，具有計時碼表中相對複雜的垂直離合器、導柱輪結構，表款並有藍、紅、黑與黑金色等四款，前衛動感。

萬寶龍（Montblanc）的新款1858系列零氧腕表則是慶祝登山領域傳奇名人Reinhold Messner的80歲生日所推出，表款具備計時碼表、世界時區顯示，44毫米的鈦金屬表殼並運用了以南極冰川為靈感的紅色聚焦，表殼內部並以特殊密封技術創造出0氧狀態，每一只表款皆附無氧證書，全球限量290只。

德國高級製表的格拉蘇蒂原創則為潛水系列SeaQ推出新款計時腕表，白色面盤上施以大量的黑色細節，例如黑色的大日期數字面盤色、計時小表圈的黑色外框，以及白色夜光塗料外的黑色指針外緣，營造出高對比的讀取便利性，品牌自製的Calibre 37-23機芯並具有格拉蘇蒂柱狀紋的3/4夾板、矽游絲，防水300米，並同時通過ISO與德國DIN 8306的防水認證。

向來都是計時碼表專家的Zenith，則有一只新品Chronomaster Revival復刻計時碼表，從骨董的A384原型作再出發，同時搭配1969年問世的「梯形」表帶與啞面鈦金屬表殼，輕量化且強悍；動力來源的El Primero 4061型自動上鍊機芯並為36,000轉高振頻機芯。共有全黑或綠色面盤兩種設計，與時光逆行、展現懷舊好品味。

開放式面盤的新款Extreme Sport計時碼表，宛如一台手上的剽悍跑車。圖／TAG Heuer提供
開放式面盤的新款Extreme Sport計時碼表，宛如一台手上的剽悍跑車。圖／TAG Heuer提供
MONTBLANC 1858系列Geosphere世界時間計時零氧腕表，限量290只，32萬9,300元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC 1858系列Geosphere世界時間計時零氧腕表，限量290只，32萬9,300元。圖／Montblanc提供
Zenith Chronomaster Revival復刻計時碼表，以1969年的經典設計再復刻，使用高振頻計時碼表機芯，34萬2,100元。圖／Zenith提供
Zenith Chronomaster Revival復刻計時碼表，以1969年的經典設計再復刻，使用高振頻計時碼表機芯，34萬2,100元。圖／Zenith提供
泰格豪雅自製的TH20-00計時機芯，並具有品牌經典的盾牌式鏤空自動盤。圖／TAG Heuer提供
泰格豪雅自製的TH20-00計時機芯，並具有品牌經典的盾牌式鏤空自動盤。圖／TAG Heuer提供
Glashutte Original SeaQ計時碼表，精鋼、43.2毫米、自動上鍊機芯、大日曆與計時碼表功能、防水300米，47萬元。圖／Glashutte Original提供
Glashutte Original SeaQ計時碼表，精鋼、43.2毫米、自動上鍊機芯、大日曆與計時碼表功能、防水300米，47萬元。圖／Glashutte Original提供
Glashutte Original SeaQ計時碼表同時具備300米防水性能，並通過德國、國際ISO雙防水認證。圖／Glashutte Original提供
Glashutte Original SeaQ計時碼表同時具備300米防水性能，並通過德國、國際ISO雙防水認證。圖／Glashutte Original提供
稜角分明的Zenith Chronomaster Revival復刻計時碼表，以噴砂鈦金屬為表殼，減輕重量、同時帶有酷炫質地。圖／Zenith提供
稜角分明的Zenith Chronomaster Revival復刻計時碼表，以噴砂鈦金屬為表殼，減輕重量、同時帶有酷炫質地。圖／Zenith提供

品牌 腕表

延伸閱讀

池昌旭 X RADO雷達表 限量款首發熱力擠爆台北101

台灣首發！宇舶全新Big Bang Unico左冠陶瓷計時碼表

重返F1！TAG Heuer智慧表 X 紅牛車隊 強勢上陣

綠搭金、超有型！浪琴推新款Spirit飛行風懷舊計時表

相關新聞

TAG Heuer、Montblanc、Zenith計時碼表 風格持續進化

可用以計算時間的計時碼表（Chronograph），雖然並非是高單價收藏等級的複雜功能（complication）款式，...

中秋非烤不可！超市量販烤肉食材、用品週末優惠再推一波

中秋烤肉食材準備好了沒？超市、量販火力全開，推出一系列豪華食材、醬料、爐具，滿足民眾非烤不可的心情。DON DON DO...

粗獷也優雅 Loro Piana丹寧膠囊系列香港限時快閃

街頭風格與高端時尚不必然是風格的兩極，Loro Piana於香港推出全新Loro Denim Capsule膠囊系列，除...

花蓮購物節延長12周加碼百台電視 振興券消費也可抽獎

以「在地消費滿百元周周抽大獎」為特色的花蓮購物節，6月1日開跑至今，登錄近6萬筆，金額近3億元。縣府今天宣布加碼延長12...

金酒不倒翁造型紀念酒上市 雙層「開運藏金」好喜氣

現代人對於命理和風水都相當有興趣，連同擺設與收藏也愈來越講究，日本傳統的不倒翁造型，近年深受各年齡層喜愛。有文創業者就與...

身分證號有「9」注意！高雄萬豪55折、506元吃到飽

高雄萬豪酒店的全日餐廳「M9豪享自助餐廳」，即日起至9月30日，平日周一至周五推出「找9友」優惠活動，凡身分證字號含數字...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。