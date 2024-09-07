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中秋非烤不可！超市量販烤肉食材、用品週末優惠再推一波

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
戶外烤肉神器，DONKI推薦中秋必備卡式瓦斯爐與燒烤叉推薦圖／DON DON DONKI提供
戶外烤肉神器，DONKI推薦中秋必備卡式瓦斯爐與燒烤叉推薦圖／DON DON DONKI提供

中秋烤肉食材準備好了沒？超市、量販火力全開，推出一系列豪華食材、醬料、爐具，滿足民眾非烤不可的心情。DON DON DONKI帶來日本和牛沙朗牛排、和牛串、鱈場蟹、松阪豬及鹽麴炭香烤雞串，懶得自己備料，整串買回家就能烤，搭配DONKI嚴選使用日本國產蘋果入醬的「黃金之味」日系烤肉醬，以及微辣口感的情熱價格炭火燒烤風味燒肉醬；烤肉設備則推薦岩谷網烤串燒卡式爐和黑武士瓦斯爐，還可以0元加購岩谷韓式烤盤。最後來點清爽解膩的日系茶飲、氣泡水和棉花糖點心，讓整晚的烤肉派對畫下完美句點。

全聯中秋限定食材再推第二波優惠，美味堂新品「照燒豬肉串」、「蒜味烤香腸串」、「起司麻糬」，以及多款生鮮燒烤組合別錯過9月8日前預購優惠。全聯小時達即日起至9月17日，單筆滿1,400元輸入折扣碼「夯肉到滿月」現折250元；9月19日前週六、日再加碼，全館滿800元贈800福利點，把握「烤」前最後這2個週末下單，滿額最低享7.7折；還有9月19日前全館烤肉醬/香料粉，單筆每滿120元贈120福利點。

大潤發即日起至9月19日推「烤魂大爆發」第2彈，烤肉用具單筆滿699元送70元現金抵用券乙張；指定冷凍包裝海鮮單筆滿999元送100元現金抵用券；指定類別於每周五、六、日滿2,000元，即可用299元加價購入折疊購物車。同步舉辦「中秋尋寶活動」，消費者只要帶著手機至門市尋寶，在指定區域打開大潤發官方LINE，就能領取賣場限定優惠，集滿5區優惠與小卡，就有機會抽中AirPods、iPad以及發幣。

中秋節前，家樂福聯名卡/簽帳金融卡週二購買指定類別生鮮商品，單筆滿399元即可以1元加購春豐五香豆乾、冷凍挪威鹽漬鯖魚片。家樂福會員專屬單筆購買烤盤/爐（家電商品除外）、烤肉架/網、木炭、火種、免洗餐具、烤肉配件、鋁箔、保鮮盒、水壺、冷水壺、冰桶、保冷袋、保鮮膜/袋系列商品，每滿1,000元送100元現金折價券，單筆最高送300元。

看準中秋烤肉商機，好市多推出各式烤肉爐與烤肉活動相關用具如冰桶、KINGSFORD烤肉木炭與燒烤必備鋁箔紙等各式各樣的烤肉器材，供會員依其需求選購。針對中秋佳節活動，從9月2日至9月15日，好市多更推出多款廣受會員喜愛歡迎的嚴選海陸食材活動，包括魷魚串、香腸、豬五花厚切燒烤片以及美國特選無骨牛小排燒烤片等超值優惠，優質的各種食材及器具，輕鬆夯出經典慢烤煙燻風味，來場中秋味覺饗宴。

DON DON DONKI精選日系食材打造濃厚日系風烤肉派對，DONPEN吉祥物慶生雙重快樂，限定好禮一次入手。圖／DON DON DONKI提供
DON DON DONKI精選日系食材打造濃厚日系風烤肉派對，DONPEN吉祥物慶生雙重快樂，限定好禮一次入手。圖／DON DON DONKI提供
各式多樣的中秋送禮在傳遞真摯的中秋祝福之餘更能送禮送到心坎裡。圖／好市多提供
各式多樣的中秋送禮在傳遞真摯的中秋祝福之餘更能送禮送到心坎裡。圖／好市多提供
體驗日系風格烤肉，DONKI精選海陸組合迎中秋。圖／DON DON DONKI提供
體驗日系風格烤肉，DONKI精選海陸組合迎中秋。圖／DON DON DONKI提供
烤肉氣氛擔當就由烤串來助陣，美味堂烤串，有甜有鹹，滿足歡聚需求。圖／全聯福利中心提供
烤肉氣氛擔當就由烤串來助陣，美味堂烤串，有甜有鹹，滿足歡聚需求。圖／全聯福利中心提供
活動期間家樂福會員專屬單筆購買指定烤肉商品，每滿1,000元送100元現金折價券，單筆最高送300元。圖／家樂福提供
活動期間家樂福會員專屬單筆購買指定烤肉商品，每滿1,000元送100元現金折價券，單筆最高送300元。圖／家樂福提供
即日起至9月19日福利卡友全店烤肉醬香料粉單筆每滿120元贈120福利點。圖／全聯福利中心提供
即日起至9月19日福利卡友全店烤肉醬香料粉單筆每滿120元贈120福利點。圖／全聯福利中心提供
好市多精選多款海陸食材，從美國特選無骨牛小排燒烤片、魷魚串、明蝦、熟凍松葉蟹等應有盡有，在家也能擁有豐盛的五星級豪華料理。圖／好市多提供
好市多精選多款海陸食材，從美國特選無骨牛小排燒烤片、魷魚串、明蝦、熟凍松葉蟹等應有盡有，在家也能擁有豐盛的五星級豪華料理。圖／好市多提供

中秋節 烤肉 食材

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