中秋非烤不可！超市量販烤肉食材、用品週末優惠再推一波

中秋烤肉食材準備好了沒？超市、量販火力全開，推出一系列豪華食材、醬料、爐具，滿足民眾非烤不可的心情。DON DON DONKI帶來日本和牛沙朗牛排、和牛串、鱈場蟹、松阪豬及鹽麴炭香烤雞串，懶得自己備料，整串買回家就能烤，搭配DONKI嚴選使用日本國產蘋果入醬的「黃金之味」日系烤肉醬，以及微辣口感的情熱價格炭火燒烤風味燒肉醬；烤肉設備則推薦岩谷網烤串燒卡式爐和黑武士瓦斯爐，還可以0元加購岩谷韓式烤盤。最後來點清爽解膩的日系茶飲、氣泡水和棉花糖點心，讓整晚的烤肉派對畫下完美句點。

全聯中秋限定食材再推第二波優惠，美味堂新品「照燒豬肉串」、「蒜味烤香腸串」、「起司麻糬」，以及多款生鮮燒烤組合別錯過9月8日前預購優惠。全聯小時達即日起至9月17日，單筆滿1,400元輸入折扣碼「夯肉到滿月」現折250元；9月19日前週六、日再加碼，全館滿800元贈800福利點，把握「烤」前最後這2個週末下單，滿額最低享7.7折；還有9月19日前全館烤肉醬/香料粉，單筆每滿120元贈120福利點。

大潤發即日起至9月19日推「烤魂大爆發」第2彈，烤肉用具單筆滿699元送70元現金抵用券乙張；指定冷凍包裝海鮮單筆滿999元送100元現金抵用券；指定類別於每周五、六、日滿2,000元，即可用299元加價購入折疊購物車。同步舉辦「中秋尋寶活動」，消費者只要帶著手機至門市尋寶，在指定區域打開大潤發官方LINE，就能領取賣場限定優惠，集滿5區優惠與小卡，就有機會抽中AirPods、iPad以及發幣。

中秋節前，家樂福聯名卡/簽帳金融卡週二購買指定類別生鮮商品，單筆滿399元即可以1元加購春豐五香豆乾、冷凍挪威鹽漬鯖魚片。家樂福會員專屬單筆購買烤盤/爐（家電商品除外）、烤肉架/網、木炭、火種、免洗餐具、烤肉配件、鋁箔、保鮮盒、水壺、冷水壺、冰桶、保冷袋、保鮮膜/袋系列商品，每滿1,000元送100元現金折價券，單筆最高送300元。