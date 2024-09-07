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粗獷也優雅 Loro Piana丹寧膠囊系列香港限時快閃

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
蔡卓妍。圖／Loro Piana提供
蔡卓妍。圖／Loro Piana提供

街頭風格與高端時尚不必然是風格的兩極，Loro Piana於香港推出全新Loro Denim Capsule膠囊系列，除了在9月於香港海港城中庭開設Loro Piana FW24 Loro Denim Capsule系列快閃店，並邀請港星蔡卓妍、張敬軒，甚至台灣男星范少勳也應邀出席，演繹率性輕快與優雅的交集。

該膠囊系列運用了CashDenim®、CashDenim® Reactive、Denim Flower、Denim Chambray與Sea Island Denim等多種丹寧布料，其中像是以60%純棉、40%羊絨組合的CashDenim®是品牌義大利工坊與日本廣島縣備後牛仔布專家交流後的創意產物，另外耐磨同時亦柔軟的Denim Flower則屬於有機的加州棉，並用以製造工作風格的單品。Loro Piana經典單品如André 襯衫、Traveller外套、Spagna外套和Mini Spagna外套都換上了丹寧布料為材質，透過顏色、觸感，帶來舒適卻大異其趣的印象。

包款部分原本Loro Piana常賣的Beam Tote包、Extra Pocket包、Extra Bag與Bale也都以Denim Flower布料製造，丹寧布深淺不一的藍，讓原本聚集大量自然色系、毛料觸感的Loro Piana，保有了剪裁的優雅同時添增了扎實的舒適。城市、鄉野或戶外？風格、盡其在我。

Loro Piana於香港推出全新Loro Denim Capsule膠囊系列、限期展出。圖／Loro Piana提供
Loro Piana於香港推出全新Loro Denim Capsule膠囊系列、限期展出。圖／Loro Piana提供
范少勳。圖／Loro Piana提供
范少勳。圖／Loro Piana提供
混合運用多種丹寧布料的Loro Piana，為經典單品在優雅外賦予街頭的率性。圖／Loro Piana提供
混合運用多種丹寧布料的Loro Piana，為經典單品在優雅外賦予街頭的率性。圖／Loro Piana提供
（由左至右）范少勳、港星蔡思韵、蔡卓妍以及張敬軒，皆出席日前Loro Piana香港快閃店活動。圖／Loro Piana提供
（由左至右）范少勳、港星蔡思韵、蔡卓妍以及張敬軒，皆出席日前Loro Piana香港快閃店活動。圖／Loro Piana提供

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