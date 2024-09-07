粗獷也優雅 Loro Piana丹寧膠囊系列香港限時快閃

街頭風格與高端時尚不必然是風格的兩極，Loro Piana於香港推出全新Loro Denim Capsule膠囊系列，除了在9月於香港海港城中庭開設Loro Piana FW24 Loro Denim Capsule系列快閃店，並邀請港星蔡卓妍、張敬軒，甚至台灣男星范少勳也應邀出席，演繹率性輕快與優雅的交集。

該膠囊系列運用了CashDenim®、CashDenim® Reactive、Denim Flower、Denim Chambray與Sea Island Denim等多種丹寧布料，其中像是以60%純棉、40%羊絨組合的CashDenim®是品牌義大利工坊與日本廣島縣備後牛仔布專家交流後的創意產物，另外耐磨同時亦柔軟的Denim Flower則屬於有機的加州棉，並用以製造工作風格的單品。Loro Piana經典單品如André 襯衫、Traveller外套、Spagna外套和Mini Spagna外套都換上了丹寧布料為材質，透過顏色、觸感，帶來舒適卻大異其趣的印象。