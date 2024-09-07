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金酒不倒翁造型紀念酒上市 雙層「開運藏金」好喜氣

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
有文創業者與金門酒廠合作，推出「不倒翁造型紀念酒」，這款酒是不倒翁造型的雙層設計， 整體造型蘊含著「開運藏金」等寓意，相當引人注目。圖／業者提供※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
有文創業者與金門酒廠合作，推出「不倒翁造型紀念酒」，這款酒是不倒翁造型的雙層設計， 整體造型蘊含著「開運藏金」等寓意，相當引人注目。圖／業者提供※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

現代人對於命理和風水都相當有興趣，連同擺設與收藏也愈來越講究，日本傳統的不倒翁造型，近年深受各年齡層喜愛。有文創業者就與金門酒廠合作，推出「不倒翁造型紀念酒」，這款酒是不倒翁造型的雙層設計， 整體造型蘊含著「開運藏金」等寓意，相當引人注目，內含金門酒廠的58°高粱酒入酒。首批限量1千組，並於昨日正式開賣，預計月中出貨。

據業者表示，這款紀念酒不僅融合了經典美酒，還賦予了全新創意外觀，讓品味生活更加豐富多元，特別的是雙層設計，相當別緻；他說， 擁有日本傳統意義的不倒翁，各細節具有象徵意涵，眉毛如仙鶴，鬍鬚似烏龜，這兩種動物在日本文化中分別寓意「鶴壽千年，龜歲萬年」象徵長壽，因此在日本以祈求健康長壽為主。而不倒翁擁有多種顏色，不同顏色亦代表不同寓意。

最常見的紅色除象徵好運外，涵蓋其他的象徵意義更為廣泛，最受大眾歡迎，其他顏色雖然較少見，但也各有獨特意涵。一般來說，紫色象徵健康長壽、金色或黃色象徵富足繁榮、黑色則象徵生意興隆等等，且不倒翁外型圓滿討喜卻別有霸氣，是不分男女皆喜愛的開運小物，逢年過節經常成為祝福贈禮的首選之一。

這款「不倒翁造型紀念酒」造型是以雙層作為設計，分別有紅色和黑色兩種造型，整體造型蘊含著「開運藏金」等寓意。紅色主體刻有開運字樣，背後則是開運藏金的祝福語；黑色瓷瓶內含金門酒廠58°高粱酒，寓意好運與財富雙雙到來。同時，不倒翁象徵著堅韌與希望，在家中或辦公室擺飾，既美觀也別具意義。更特別的是，它還能讓您祈願，只需先畫上左眼，誠心許下您的心願或願景，當願望實現時，再畫上右眼，就成為主人公別具意義獨一無二的不倒翁。

「不倒翁造型紀念酒」首批限量1千組，每組售價6千6百元，從昨日起開始銷售，可至東酒藏文創、酒齡特厚及全台酒專經銷門市洽詢，預計9月中陸續出貨。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「不倒翁造型紀念酒」是雙層設計， 整體造型蘊含著「開運藏金」等寓意，內含金門酒廠的58°高粱酒入酒，首批限量1千組。圖／業者提供※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「不倒翁造型紀念酒」是雙層設計， 整體造型蘊含著「開運藏金」等寓意，內含金門酒廠的58°高粱酒入酒，首批限量1千組。圖／業者提供※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 金門 開運

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