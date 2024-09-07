創新高 每顆膠囊破百元！Nespresso頂級咖啡N°20登台

隨著咖啡族群品味提升，膠囊咖啡也愈趨精品化。Nespresso首支特有的阿拉比卡咖啡品種、「N°20」精品咖啡即日起限量上市（Original系列售價480元、Vertuo系列售價650元），以單條5顆裝計算，今年首推的N°20 Vertuo系列版本每顆膠囊已破百元。

Nespresso表示，為持續致力於提供高品質咖啡體驗，不斷追求突破，尋找心目中那杯「頂級的咖啡」，因此，醞釀20年的絕品之作—N°20就此誕生。此次回到源頭、挖掘頂尖潛力豆種進行研究，歷經多年精心培育、專業杯測，同時走遍世界頂尖咖啡產區，才成功定製由Nespresso獨家研發全新的阿拉比卡咖啡品種N°20。

N°20以極輕焙的烘豆方式，蘊含細緻淡雅的橙花香及柑橘果香，並獲國際咖啡品質協會（Coffee Quality Institute）認證為精品等級咖啡Q Coffee™。細品下，能感受清晨鳥鳴、淡雅花香在味蕾繚繞，帶來絕無僅有的頂級精品咖啡饗宴，宛如整座花園在舌尖上綻放，餘韻留存。

同時，為延續去年Original系列咖啡「N°20」（售價480元，單條5顆裝）的熱賣盛況，今年Nespresso看準消費者喜愛大容量的趨勢，首度推出Vertuo系列咖啡「N°20」（售價650元，單條5顆裝），將最頂級的獨有風味加量升級。Nespresso同步推出編織手機掛繩迷你包組（價值1,020元，數量有限，贈完為止），即日起凡購買膠囊滿2,000元即可擁有。