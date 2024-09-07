香水瓶變甜點！台北文華東方ＸDIPTYQUE 先聞香再品茶

你知道珊瑚、珍珠母貝、樹皮、睡蓮和沙漠玫瑰的「氣味」嗎？台北文華東方酒店跨界藝術香氛品牌DIPTYQUE，攜手打造的「探秘自然」下午茶饗宴，就讓食客們先聞香、再品茶，主廚們也分別以巧思創意，將香味、香水瓶等意象，化身鹹甜點，讓下午茶充滿色香味之美。

台北文華東方酒店Ｘ法國藝術香氛品牌Diptyque的下午茶饗宴，即日起至10月31日在青隅登場，帶來探索瑰境的味蕾靈感。除了享受愜意下午茶時光，還可獲得Diptyque淡香精(2ml)或香氛蠟燭(35g)、皮製行李吊牌或精美香氛筆記本等限量品牌贈禮。下午茶每套1,580元+10% 起。

台北文華東方酒店指出，此次由行政主廚馮俊傑與行政西點主廚趙崇曦發揮巧思，以Diptyque嶄新「Les Essences de Diptyque」淡香精系列為主題，藉由賦予自然秘境中「珊瑚、珍珠母貝、樹皮、睡蓮和沙漠玫瑰」的嗅覺藝術篇章，化作於味蕾詮釋珍貴且迷人的感官旅程。多款詩意雅致、外型小巧精美的美點，蘊含細膩層次，由內而外皆繽紛可口、令人無法抗拒。

其中，香草薄荷青蘋果塔呼應淡香精「LILYPHÉA睡蓮粼波」，有如蓮葉優雅，滋味清新美好。煙燻巧克力芒果杏仁蛋糕則呼應淡香精「LUNAMARIS潮汐月瑩」，帶來視覺與味覺的雙重驚喜。焦糖海鹽香橙玫瑰蛋糕對應的是淡香精「CORAIL OSCURO幽影珊瑚」，主廚以黑色晶球呼應Diptyque的訂製香水瓶蓋造型，精緻的珊瑚則化作深藍海洋中的一抹豔麗色彩。