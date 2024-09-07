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香水瓶變甜點！台北文華東方ＸDIPTYQUE 先聞香再品茶

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
鹹點延續自然瑰寶之符碼，行政主廚馮俊傑精選如藜麥、青蘆筍等健康清爽的食材，搭配以黑松露、鮭魚卵與干貝等鮮美元素，巧妙創作多款外型吸睛、鹹香迷人小點。圖/台北文華東方提供
鹹點延續自然瑰寶之符碼，行政主廚馮俊傑精選如藜麥、青蘆筍等健康清爽的食材，搭配以黑松露、鮭魚卵與干貝等鮮美元素，巧妙創作多款外型吸睛、鹹香迷人小點。圖/台北文華東方提供

你知道珊瑚、珍珠母貝、樹皮、睡蓮和沙漠玫瑰的「氣味」嗎？台北文華東方酒店跨界藝術香氛品牌DIPTYQUE，攜手打造的「探秘自然」下午茶饗宴，就讓食客們先聞香、再品茶，主廚們也分別以巧思創意，將香味、香水瓶等意象，化身鹹甜點，讓下午茶充滿色香味之美。

台北文華東方酒店Ｘ法國藝術香氛品牌Diptyque的下午茶饗宴，即日起至10月31日在青隅登場，帶來探索瑰境的味蕾靈感。除了享受愜意下午茶時光，還可獲得Diptyque淡香精(2ml)或香氛蠟燭(35g)、皮製行李吊牌或精美香氛筆記本等限量品牌贈禮。下午茶每套1,580元+10% 起。

台北文華東方酒店指出，此次由行政主廚馮俊傑與行政西點主廚趙崇曦發揮巧思，以Diptyque嶄新「Les Essences de Diptyque」淡香精系列為主題，藉由賦予自然秘境中「珊瑚、珍珠母貝、樹皮、睡蓮和沙漠玫瑰」的嗅覺藝術篇章，化作於味蕾詮釋珍貴且迷人的感官旅程。多款詩意雅致、外型小巧精美的美點，蘊含細膩層次，由內而外皆繽紛可口、令人無法抗拒。

其中，香草薄荷青蘋果塔呼應淡香精「LILYPHÉA睡蓮粼波」，有如蓮葉優雅，滋味清新美好。煙燻巧克力芒果杏仁蛋糕則呼應淡香精「LUNAMARIS潮汐月瑩」，帶來視覺與味覺的雙重驚喜。焦糖海鹽香橙玫瑰蛋糕對應的是淡香精「CORAIL OSCURO幽影珊瑚」，主廚以黑色晶球呼應Diptyque的訂製香水瓶蓋造型，精緻的珊瑚則化作深藍海洋中的一抹豔麗色彩。

此次鹹點也極其精彩，主廚馮俊傑精選如藜麥、青蘆筍等健康清爽的食材，搭配以黑松露、鮭魚卵與干貝等鮮美元素，巧妙創作多款外型吸睛、鹹香迷人小點。像是鱈魚柑橘塔、青蘆筍金蓮葉凍、干貝玫瑰脆餅等，有趣的「黑松露慢燉牛肉三明治」捲成小卷，牛肝菌脆餅與刨上的新鮮黑松露，盡顯大地香氣之奢華。

台北文華東方酒店攜手法國藝術香氛品牌Diptyque，即日起至10月31日在青隅推出「探秘自然」下午茶饗宴。圖/台北文華東方提供
台北文華東方酒店攜手法國藝術香氛品牌Diptyque，即日起至10月31日在青隅推出「探秘自然」下午茶饗宴。圖/台北文華東方提供
主廚、調香師與插畫家偕同創作，譜出向自然致敬的協奏曲，歌頌五種自然瑰寶。圖/台北文華東方提供
主廚、調香師與插畫家偕同創作，譜出向自然致敬的協奏曲，歌頌五種自然瑰寶。圖/台北文華東方提供
行政西點主廚趙崇曦以秘境瑰寶所呈現的自然之美為靈感，每一款甜品皆展現了創意巧思與美感。圖/台北文華東方提供
行政西點主廚趙崇曦以秘境瑰寶所呈現的自然之美為靈感，每一款甜品皆展現了創意巧思與美感。圖/台北文華東方提供

下午茶 珊瑚

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