星粉最愛！星巴克「南瓜拿鐵膠囊」首度登台

星粉注意了！星巴克家享咖啡推出秋季限定新品，包含「經典風味團聚禮盒」和「家享隨行咖啡禮盒」兩款中秋禮盒，還有人氣熱銷的星巴克特選系列「星巴克®特選即溶香草風味拿鐵」、「星巴克®特選即溶抹茶拿鐵」和「星巴克®秋季限定綜合咖啡豆」同步回歸。此外，雀巢多趣酷思攜手星巴克帶來全新的「Genio S Share小精靈咖啡機歡聚分享組摩卡玫瑰色」，並首度引進北美與日韓熱銷的「星巴克®南瓜風味拿鐵咖啡膠囊」。

雀巢多趣酷思Genio S Share小精靈咖啡機 歡聚分享組，以全新摩卡玫瑰色加上靈感來自星巴克的輕奢機身紋路設計，搭配兩款星巴克門市經典口味膠囊：「星巴克®家常美式咖啡（適用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機）」和「星巴克®拿鐵咖啡（適用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機）」，還附贈獨家的星巴克手寫玻璃杯組及專用筆，在家就能完美復刻星巴克門市的專屬儀式感。9月30日前，到雀巢多趣酷思實體門市櫃點、雀巢多趣酷思官網、momo購物網預購，即享有超值優惠3,999元再加贈精選好禮。

更讓星粉期待的是，今年秋天首度登台的「星巴克®南瓜風味拿鐵咖啡膠囊」，不但是北美秋季的限定熱銷款、更曾在日本和韓國的星巴克門市掀起一股南瓜旋風，濃郁的南瓜香氣搭配暖心肉桂，只要一杯就能勾起人們對於南瓜派的秋之想念。

星巴克家享咖啡秋季限定禮盒，還包括「經典風味團聚禮盒」：精選星巴克三大經典人氣風味，焦糖瑪奇朵、香草風味拿鐵和摩卡風味咖啡，更附贈星巴克經典馬克杯與咖啡匙，絕對是星巴克鐵粉必收藏的首選。另一款「家享隨行咖啡禮盒」，包含熱銷的焦糖瑪奇朵、帶有可可及堅果香氣的星巴克特選中度烘焙咖啡以及星巴克限定玻璃杯。