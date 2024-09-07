快訊

台北羽賽／家鄉最後一舞止步8強 戴資穎：會想念球迷聲音

柯文哲USB「1500沈慶京」成收賄鐵證？作家質疑1關鍵：智商157簡直87

他曝Threads「完全打趴Dcard」？網友狂點頭曝關鍵：它真的比較舒服

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣瓶裝雞尾酒扛壩子！WAT連續四屆贏得ISC大獎

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
WAT於2024 ISC國際烈酒競賽拿下多項大獎。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT於2024 ISC國際烈酒競賽拿下多項大獎。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國際知名ISC（International Spirits Challenge）國際烈酒競賽正式公布2024獲獎名單，WAT連四年獲得國際肯定，拿下1金2銀2銅共五面獎牌，其中「小綠西瓜氣泡雞尾酒」獲得雞尾酒類金牌獎，「刺波起司蛋糕氣泡雞尾酒」與「柚子胡椒氣泡雞尾酒」獲得銀牌獎，「和煦月華雞尾酒」與「威士忌爆爆珠」則拿下銅牌。

甫加入WAT的Max，是今年獲獎產品的最大推手。他有著害羞的文青型男氣質，在調酒界也有8年的經驗，專注於創新的調酒配方設計與產品開發，擅長將傳統與現代風味相結合，打造出令人難忘的調酒體驗。

即將成為二寶爸的Max得知獲獎訊息開心表示：「沒想到第一次參賽就獲得不錯的成績，柚子胡椒氣泡雞尾酒是同事們一起發想推出的新產品，口味特殊但符合品牌好玩好喝的精神，希望大家有機會試試。」

本次WAT共獲得五面獎牌，其中金牌獎「小綠西瓜氣泡雞尾酒」、銀牌獎「刺波起司蛋糕氣泡雞尾酒」及「柚子胡椒氣泡雞尾酒」、銅牌獎「威士忌爆爆珠」，正在全家便利商店、全聯、家樂福與大潤發等通路限量熱賣中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「威士忌爆爆珠」拿下銅牌肯定。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「威士忌爆爆珠」拿下銅牌肯定。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT今年總共拿下1金2銀2銅共五面獎牌。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WAT今年總共拿下1金2銀2銅共五面獎牌。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

柚子 調酒 金牌

延伸閱讀

46樓高空酒吧美呆！ 曼谷最夯景點「水母酒吧 Tichuca Rooftop Bar」 超棒的高空夜景、飄逸水母燈條和音樂氣圍

中秋聚餐推薦！台北松菸gonna+期間限定派對　爐烤和牛配地中海料理吃到飽 還能抽長榮雙人機票

只有5天！信義區高空餐廳中秋派對 現烤東石鮮蚵吃到飽

大口吃肉、爽快喝酒！WAT攜手快車肉乾獻上獨家新口味

相關新聞

台灣瓶裝雞尾酒扛壩子！WAT連續四屆贏得ISC大獎

國際知名ISC（International Spirits Challenge）國際烈酒競賽正式公布2024獲獎名單，W...

爆火美劇《大熊餐廳》三明治這裡吃！PASTAIO限期供應

烤肉、蛋黃酥已成為中秋節關鍵字，主打匠人新鮮製作義大利麵及融合亞洲元素創意義式美饌的PASTAIO，特別於9月14日至2...

SHIATZY CHEN 24秋冬形象廣告 筆墨奔走、流轉無窮

時尚品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）推出2024秋冬形象廣告，影像由攝影師陳詠華操刀，以影像為筆觸，將傳統書法的暈...

紐約CDK三重奏來台演出 將重現黃金時代的聲音

由台裔美籍大提琴家郭虔哲領軍，紐約CDK三重奏將於10月20日和26日分別在高雄衛武營與台北國家音樂廳演出，攜手為台灣樂...

珍珠的無限可能！MIKIMOTO頂級珠寶展 即起台北101登場

珍珠是大海賜予的美麗寶石，圓潤優雅，散發著迷人的虹彩光澤。2024年秋季，MIKIMOTO引進一系列頂級珠寶，即日至10...

張震、温貞菱相挺GUCCI秋冬女裝 工藝細節形塑衝突美

GUCCI為2024秋冬女裝正式發表新品上市，本季GUCCI創意總監Sabato de Sarno以工藝和細節重新定義現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。