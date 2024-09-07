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台灣瓶裝雞尾酒扛壩子！WAT連續四屆贏得ISC大獎
國際知名ISC（International Spirits Challenge）國際烈酒競賽正式公布2024獲獎名單，WAT連四年獲得國際肯定，拿下1金2銀2銅共五面獎牌，其中「小綠西瓜氣泡雞尾酒」獲得雞尾酒類金牌獎，「刺波起司蛋糕氣泡雞尾酒」與「柚子胡椒氣泡雞尾酒」獲得銀牌獎，「和煦月華雞尾酒」與「威士忌爆爆珠」則拿下銅牌。
甫加入WAT的Max，是今年獲獎產品的最大推手。他有著害羞的文青型男氣質，在調酒界也有8年的經驗，專注於創新的調酒配方設計與產品開發，擅長將傳統與現代風味相結合，打造出令人難忘的調酒體驗。
即將成為二寶爸的Max得知獲獎訊息開心表示：「沒想到第一次參賽就獲得不錯的成績，柚子胡椒氣泡雞尾酒是同事們一起發想推出的新產品，口味特殊但符合品牌好玩好喝的精神，希望大家有機會試試。」
本次WAT共獲得五面獎牌，其中金牌獎「小綠西瓜氣泡雞尾酒」、銀牌獎「刺波起司蛋糕氣泡雞尾酒」及「柚子胡椒氣泡雞尾酒」、銅牌獎「威士忌爆爆珠」，正在全家便利商店、全聯、家樂福與大潤發等通路限量熱賣中。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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