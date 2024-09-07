爆火美劇《大熊餐廳》三明治這裡吃！PASTAIO限期供應

烤肉、蛋黃酥已成為中秋節關鍵字，主打匠人新鮮製作義大利麵及融合亞洲元素創意義式美饌的PASTAIO，特別於9月14日至22日推出期間限定「the bear烤牛肉三明治」及「解構蛋黃酥gelato」，於光復、內湖、新店、林口四店同步限量供應。

貫穿美國人氣影集《大熊餐廳》中的靈魂料理「義大利烤牛肉三明治」（Italian Beef Sandwich），吸取飽滿肉汁的濕潤麵包，令許多影迷觀賞完後垂涎三尺。PASTAIO今年中秋將復刻此道經典庶民美食，推出「the bear烤牛肉三明治」（每份360元）重新演繹「中秋烤肉」，特製義式軟包夾入燉煮入味的牛肉、烤甜椒與醃漬辣椒噴香上桌。

PASTAIO內湖店限定的義式冰淇淋，讓許多內湖生活圈外的粉絲們敲碗期待，為解鎖粉絲們的渴望，光復、內湖、新店、林口四店同步於9月14日至22日推出中秋限定口味gelato「解構蛋黃酥」，金沙鹹蛋黃與萬丹紅豆牛奶二種口味雙拼，讓饕客在濃香金沙與綿密紅豆沁爽口感鹹甜交織中，度過中秋佳節。