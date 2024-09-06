SHIATZY CHEN 24秋冬形象廣告 筆墨奔走、流轉無窮

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
夏姿陳（SHIATZY CHEN）推出2024秋冬形象廣告，以影像為筆觸，將傳統書法之美化為迷離視覺。圖／夏姿陳提供
夏姿陳（SHIATZY CHEN）推出2024秋冬形象廣告，以影像為筆觸，將傳統書法之美化為迷離視覺。圖／夏姿陳提供

時尚品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）推出2024秋冬形象廣告，影像由攝影師陳詠華操刀，以影像為筆觸，將傳統書法的暈、流、染等痕跡化為迷離視覺，同時從毛筆書寫中的「墨條」為本季服裝輪廓，加以品牌獨家開版印花，優美、深邃、讓穿上服裝的模特兒宛如活靈活現的字畫，留下無限想像空間。

在東方文化中帶有美德、稀有、高貴聯想的蘭花，被大量運用在毛呢套裝或男士西裝上，以呈現蘭花之於中國藝術文化的重要位置；經典的中式立領外套與西式毛呢長褲相組合，象徵來自東方背景的SHIATZY CHEN踏入了西方時尚領域，當代俐落中見內斂。

「剪花流蘇緹花」是SHIATZY CHEN 2024秋冬強調的特色布料之一，呈現出筆墨奔走、流轉無窮的書法意象，同時花布中的金銀蔥紗與流蘇處理，則呈現了念想與人的自然流轉；原就是夏姿經典設計的中式小外套再度登場，本季在中式立領與連袖剪裁的結構上，疊加以收腰的短版輪廓與亮片織品的光暈，東西合併，也呈現服裝與人、柔中帶剛的中性英氣。

似蝴蝶、也似書法中行草般奔放的小可愛式上衣，肩帶藏有夏姿品牌縮寫的SC字樣金屬細節，搭配上打折扣黑色長褲，特異獨行。圖／夏姿陳提供
似蝴蝶、也似書法中行草般奔放的小可愛式上衣，肩帶藏有夏姿品牌縮寫的SC字樣金屬細節，搭配上打折扣黑色長褲，特異獨行。圖／夏姿陳提供
SHIATZY CHEN的2024秋冬以以「蘭花」為主題花語，同時具現於毛呢套裝、男士西裝中。圖／夏姿陳提供
SHIATZY CHEN的2024秋冬以以「蘭花」為主題花語，同時具現於毛呢套裝、男士西裝中。圖／夏姿陳提供
搶眼的金黃色緹花套裝以細膩織紋，呈現抽象畫作般的藝術氣息。圖／夏姿陳提供
搶眼的金黃色緹花套裝以細膩織紋，呈現抽象畫作般的藝術氣息。圖／夏姿陳提供

夏姿 服裝

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