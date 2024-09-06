SHIATZY CHEN 24秋冬形象廣告 筆墨奔走、流轉無窮
時尚品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）推出2024秋冬形象廣告，影像由攝影師陳詠華操刀，以影像為筆觸，將傳統書法的暈、流、染等痕跡化為迷離視覺，同時從毛筆書寫中的「墨條」為本季服裝輪廓，加以品牌獨家開版印花，優美、深邃、讓穿上服裝的模特兒宛如活靈活現的字畫，留下無限想像空間。
在東方文化中帶有美德、稀有、高貴聯想的蘭花，被大量運用在毛呢套裝或男士西裝上，以呈現蘭花之於中國藝術文化的重要位置；經典的中式立領外套與西式毛呢長褲相組合，象徵來自東方背景的SHIATZY CHEN踏入了西方時尚領域，當代俐落中見內斂。
「剪花流蘇緹花」是SHIATZY CHEN 2024秋冬強調的特色布料之一，呈現出筆墨奔走、流轉無窮的書法意象，同時花布中的金銀蔥紗與流蘇處理，則呈現了念想與人的自然流轉；原就是夏姿經典設計的中式小外套再度登場，本季在中式立領與連袖剪裁的結構上，疊加以收腰的短版輪廓與亮片織品的光暈，東西合併，也呈現服裝與人、柔中帶剛的中性英氣。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言