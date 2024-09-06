SHIATZY CHEN 24秋冬形象廣告 筆墨奔走、流轉無窮

時尚品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）推出2024秋冬形象廣告，影像由攝影師陳詠華操刀，以影像為筆觸，將傳統書法的暈、流、染等痕跡化為迷離視覺，同時從毛筆書寫中的「墨條」為本季服裝輪廓，加以品牌獨家開版印花，優美、深邃、讓穿上服裝的模特兒宛如活靈活現的字畫，留下無限想像空間。

在東方文化中帶有美德、稀有、高貴聯想的蘭花，被大量運用在毛呢套裝或男士西裝上，以呈現蘭花之於中國藝術文化的重要位置；經典的中式立領外套與西式毛呢長褲相組合，象徵來自東方背景的SHIATZY CHEN踏入了西方時尚領域，當代俐落中見內斂。