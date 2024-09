珍珠的無限可能！MIKIMOTO頂級珠寶展 即起台北101登場

珍珠是大海賜予的美麗寶石,圓潤優雅,散發著迷人的虹彩光澤。2024年秋季,MIKIMOTO引進一系列頂級珠寶,即日至10月13日在MIKIMOTO 101頂級珠寶旗艦店隆重展出。本次頂級珠寶展品總值約達一億,展品從品牌專精的緞帶、蕾絲主題;延伸至取材動物主題、風格鮮明的設計作品。以「珍珠」為公約數,巡迴來台展出的珠寶作品,橫跨柔美典雅與摩登現代兩大象限,充分展現品牌的設計能量與卓越的工藝實力,也在在體現品牌對珍珠的掌握度。

●蘊含心意象徵幸福的緞帶 精緻蕾絲的重新演繹

高級訂製服向來是MIKIMOTO傳承多年的經典設計主題。從20世紀品牌創立初期,精緻高雅的各式織品就啟發了MIKIMOTO的豐富詮釋。緞帶在現實生活中,素材為織料,欲使珠寶線條在應用珍珠、貴金屬與彩寶後,能像真正的緞帶一樣柔美自然,這是其難度所在;如今更因為緞帶在我們的日常生活中往往與通常代表特殊的禮物和幸福的時刻緊緊相連,成為喜悅和和快樂的象徵。此次展出的多款設計,就採用緞帶為靈感,例如以珍珠編織的三排項鍊,中央簇擁著緞帶蝴蝶結,流露幸福圓滿的氛圍。

珍珠不僅和服飾一樣,成為日常或重要日子穿戴的重要選項。熟稔珍珠各項特質的MIKIMOTO,每每在主題中融合東西方精湛珠寶工藝,打造出新作。例如這次展出的一件不對稱項鍊,結合猶如仕女服裝上蕾絲衣領元素,重新演繹了經典的珍珠串鍊。金屬和鑽石在MIKIMOTO的精湛工藝下展現出柔軟輕盈的視覺效果,與圓潤優雅的珍珠散發出浪漫古典的氛圍,精緻的工藝使項鍊能平衡不滑動,如同織料柔軟服貼於頸部,體現頂級珠寶配戴上的柔韌性。

●大自然的千姿百態 繽紛彩寶擦撞新火花

以大自然為設計靈感,捕捉自然之美,也是MIKIMOTO延伸珍珠頂級珠寶之美的取材來源之一,不僅體現在珍珠的多元設計上,更結合各種繽紛的彩色寶石,與圓潤優雅的珍珠擦撞出更具生命力的火花。

MIKIMOTO頂級珠寶系列「Wild and Wonderful」採擷野生動物主題,生動演繹不同動物的標誌性特質。以老虎為靈感的一系列項鍊、手鍊、耳環,以這款猛獸最具特色的斑紋圖樣為靈感,細心採用18K白金與黑銠加工展現層次,搭配一排排金色南洋珍珠與黃鑽、棕色鑽石,鮮明的對比色澤從金屬到寶石細膩呈現,展現出虎斑的貴氣與高雅。

另一組珍珠鑽石彩寶項鍊與耳環,璀璨的鑽石簇擁切面丹泉石和海水藍寶,彷彿一朵一朵的小花,再經MIKIMOTO巧手編織,彷彿環繞在脖頸上的藍色花環,讓人聚焦中央一顆18.5毫米圓潤華麗的南洋珠。品牌最擅長也最受歡迎的胸針作品,除了以鑽石勾勒新月與珍珠光澤溫柔相應的經典設計,也有以粉紅剛玉和橙色石榴石等暖色調彩色寶石,襯托金色南洋珠的變化,以柔和優雅的線條呼應珍珠,風格在摩登典雅、日常與華麗之間游刃有餘。

●MIKIMOTO秋季頂級珠寶展

地點:台北101購物中心4樓 MIKIMOTO

日期:即日至2024年10月13日