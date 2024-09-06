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張震、温貞菱相挺GUCCI秋冬女裝 工藝細節形塑衝突美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
温貞菱（左）與雷嘉汭一同現身GUCCI 2024秋冬女裝發表，並大秀長靴與甜美氣質。記者王聰賢／攝影
温貞菱（左）與雷嘉汭一同現身GUCCI 2024秋冬女裝發表，並大秀長靴與甜美氣質。記者王聰賢／攝影

GUCCI為2024秋冬女裝正式發表新品上市，本季GUCCI創意總監Sabato de Sarno以工藝和細節重新定義現代女性風格，將對立元素如柔美與剛強、簡約與複雜、經典與創新融合轉化，呈現衝突也和諧的複合之美，活動並邀請國際巨星張震與女星温貞菱、雷嘉汭，優雅現身。

其中張震以oversize的白色翻領漆面羊毛大衣搭配條紋印花真絲領結、摺痕細節羊毛長褲與Horsebit男士厚底樂福鞋，展現藝術氣息的都會風格；一身透明綠色亮片刺繡針織外套與短褲的温貞菱則在夏日中大秀長腿，活力俐落，新星雷嘉汭整體造型則聚焦於繭型剪裁的粉藍色大衣，並手持新款Ancora紅Half Moon半月包，全身充滿幾何輪廓趣味。

就是愛大包 張震冷曬藝術氣息

活動中張震介紹身上亮點是一款絲質領巾搭配經典扣環帶來變化，滿有特色，同時他也推薦手上的Jackie大包，無論耳機、眼鏡、書，都能一口氣收納、「拿了就走」，工作旅遊都很合適；温貞菱則欣賞身上綠色亮片刺繡的層次變化，讓剪裁更為立體，雷嘉汭也自評身上淡藍色繭形大衣與短項鍊，堅定柔美，此外手上全新的半月形Half Moon手提包，設計靈感源自馬術，讓她非常喜愛。

綜觀GUCCI 2024秋冬女裝，以內附抽繩的駝色長大衣搭配波浪極短小熱褲、或半透蕾絲洋裝與14.5公分的厚底靴，以量體剪裁的極度不對稱產生趣味。繭型輪廓加上落肩設計，則讓女性從不再受到服裝的拘束、自由伸展。從前一季延伸而來的長版西裝輪廓在本季則轉為強調腰身線條，並搭配裝飾以水晶的choker短項鍊，整體更有龐克搖滾風格的銳利感，並強調流動飄逸。色彩上也同時呈現了衝突與比對，像是橄欖綠色與螢光芥末黃色、大地沙色與粉紅......，色彩時而厚重、時而輕盈，是義大利人好客熱情的活躍外顯。

1950刺繡工藝再轉化 派對奢華輕快秀

GUCCI創意總監Sabato在上任後早早強調了將猶如高級訂製服的俐落剪裁運用在Ready to wear成衣上的功力，像是温貞菱身上成套的綠色亮片刺繡針織外套與短褲，共有三種不同色彩與形狀漸層，行走時閃閃發亮，讓服裝一如珠寶。此種源自1950年的設計手法也出現在像駝色長大衣的下擺，或寬版橄欖綠外套上，為服裝單品賦予了奢華感。輕巧配件如浮雕鍍金頸鍊、窄版絲巾、超窄版GG Milano腰帶則拉長了身型輪廓、營造出晚宴舞會的派對氣息。

優雅的包款更是女士們的衣櫃必備，GUCCI本季創作能量全開，一口氣推出全新B Bag、GG Logo扣飾半月包以及GG Milano秀款包。其中新款的GG Milano手提肩背包擁有長方型輪廓與澎鬆的空氣感、納帕皮革與如波浪般的縫線，一包在手、將好心情隨手提起。Half Moon半月包則從GUCCI的馬術文化得到啟發，並以一只1990年代的經典設計再改造；Bamboo 1947 Basket竹節包則帶來全新輪廓：如扇形的外擴線條搭配象徵GUCCI工藝的深咖啡色漸層竹節手把，以Basket之名、成就最時尚義式「菜籃」包。

張震大讚GUCCI創意總監Sabato的大膽與創意，像是將品牌名字藏入細節，並表示很喜歡這樣用心的設計。記者王聰賢／攝影
張震大讚GUCCI創意總監Sabato的大膽與創意，像是將品牌名字藏入細節，並表示很喜歡這樣用心的設計。記者王聰賢／攝影
張震表示欣賞本季GUCCI 2024秋冬女裝色彩上的運用，例如墨綠色與亮片刺繡，是古典的代表、也是創新設計。記者王聰賢／攝影
張震表示欣賞本季GUCCI 2024秋冬女裝色彩上的運用，例如墨綠色與亮片刺繡，是古典的代表、也是創新設計。記者王聰賢／攝影
寬大外套上仿毛料人字紋的刺繡，宛如一首溫暖也清涼的冰與火之歌。圖／GUCCI提供
寬大外套上仿毛料人字紋的刺繡，宛如一首溫暖也清涼的冰與火之歌。圖／GUCCI提供
GUCCI 鍍鈀頸鍊，85,400元。圖／GUCCI提供
GUCCI 鍍鈀頸鍊，85,400元。圖／GUCCI提供
GUCCI B Bag米色拼接包，12萬6,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI B Bag米色拼接包，12萬6,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI GG Milano粉色金屬鍊帶包，11萬5,700元。圖／GUCCI提供
GUCCI GG Milano粉色金屬鍊帶包，11萬5,700元。圖／GUCCI提供
寬大輪廓卻搭配上長靴、極短褲，讓GUCCI女子散發出獨樹一格的自信活力。圖／GUCCI提供
寬大輪廓卻搭配上長靴、極短褲，讓GUCCI女子散發出獨樹一格的自信活力。圖／GUCCI提供
温貞菱表示欣賞身上服裝的漸層刺繡亮片，讓剪裁更為立體。記者王聰賢／攝影
温貞菱表示欣賞身上服裝的漸層刺繡亮片，讓剪裁更為立體。記者王聰賢／攝影
女性化的蕾絲、超短熱褲、長靴，是本季GUCCI女裝的魅力元素。圖／GUCCI提供
女性化的蕾絲、超短熱褲、長靴，是本季GUCCI女裝的魅力元素。圖／GUCCI提供
GUCCI芥末黃色羊毛雙排扣大衣，12萬4,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI芥末黃色羊毛雙排扣大衣，12萬4,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI全新GG Logo扣飾Ancora紅色半月包，15萬3,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI全新GG Logo扣飾Ancora紅色半月包，15萬3,600元。圖／GUCCI提供
GUCCI亮片刺繡針織外套，13萬2,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI亮片刺繡針織外套，13萬2,000元。圖／GUCCI提供
GUCCI正式發表2024秋冬女裝，以亮片刺繡、服裝的隱藏式簽名、色彩的混搭運用，呈現衝突也和諧的共存之美。圖／GUCCI提供
GUCCI正式發表2024秋冬女裝，以亮片刺繡、服裝的隱藏式簽名、色彩的混搭運用，呈現衝突也和諧的共存之美。圖／GUCCI提供
手持超大尺寸Jackie包的張震，一身漆亮皮黑色大衣，展現冷冽、當代的都會風格。記者王聰賢／攝影
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雷嘉汭表示特別欣賞温貞菱耳畔的耳環、暗藏GUCCI與馬術文化的淵源。記者王聰賢／攝影
雷嘉汭表示特別欣賞温貞菱耳畔的耳環、暗藏GUCCI與馬術文化的淵源。記者王聰賢／攝影
雷嘉汭出席活動時腳踩長靴、並手持一款全新Half Moon半月包，一如她所喜愛的GUCCI馬術文化。記者王聰賢／攝影
雷嘉汭出席活動時腳踩長靴、並手持一款全新Half Moon半月包，一如她所喜愛的GUCCI馬術文化。記者王聰賢／攝影

張震 綠色

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