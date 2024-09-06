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「麻辣45」台北本店熄燈倒數！9月13日起全面88折

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「麻辣45」本店座落於45樓，景緻絕佳。圖／乾杯提供
「麻辣45」本店座落於45樓，景緻絕佳。圖／乾杯提供

乾杯集團旗下麻辣火鍋品牌「麻辣45」宣布，由於台北本店房租即將到期，再加上中國進口辣椒原料取得越來越不易，本店將於2024年10月14日正式歇業，將自9月13日起推出全面88折感謝回饋活動，誠摯謝謝每位顧客5年來的支持與愛戴，於9月10日00:00開放訂位。

「麻辣45」為乾杯集團旗下第一個麻辣火鍋品牌，於2019年創立，以集團強項「和牛」結合「正宗重慶麻辣鍋」，研發出全台首創100%使用和牛油的重慶式麻辣鍋，集頂級和牛油鍋底、百種上乘食材、重慶特色料理等美味亮點。加上首間台北本店坐落在台北信義區微風信義45樓，能一覽270度高空景色，成為全台最高的麻辣火鍋景觀餐廳，一開幕瞬間引起高度話題，累積不少喜愛重慶麻辣鍋的饕客。

招牌的「和牛油重慶麻辣鍋」為集團不惜重本，以「大量和牛油、重慶原裝辛香料、水」製成，濃厚香氣與醇厚味道，來自於拌炒的底料與和牛油，與台式麻辣鍋以「高湯」為主要入味來源、湯頭可飲用截然不同。有別於使用一般牛油重慶麻辣鍋的油膩辛辣，和牛油的口感更加輕薄不膩口，能很好的貼近台灣民眾不適重油重鹹的口味喜好，品嚐重慶麻辣鍋美味。

◎麻辣45本店

電話：02-2725-3358

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號45樓 / 微風信義

營業時間：周一至周日 11:30-15:00；17:00-21:30

最後營業日：2024年10月13日

優惠：9月13日起全面88折

「麻辣45」九宮格式的設計，可依照食材特性放置於不同位置烹煮。記者陳睿中／攝影
「麻辣45」九宮格式的設計，可依照食材特性放置於不同位置烹煮。記者陳睿中／攝影

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