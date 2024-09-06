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路易十三珍萃裝快閃店 進駐新光三越Diamond Towers

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
頂級法國干邑品牌路易十三即日起至9月21日，於台北新光三越Diamond Towers開設期間限定店。圖／路易十三提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
頂級法國干邑品牌路易十三即日起至9月21日，於台北新光三越Diamond Towers開設期間限定店。圖／路易十三提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

頂級法國干邑品牌路易十三即日起至9月21日，於台北新光三越Diamond Towers，開設期間限定店，現場除了可以看到路易十三珍萃裝（LOUIS XIII THE DROP）全系列與所有配件，更同步展出精緻迷人的5cl裝迷你瓶 （Miniature）、70cl裝經典瓶 （Classic）、1.5公升至尊瓶 （Magnum）、3公升至尊瓶 （Jeroboam）、 6公升至尊瓶 （Mathusalem）以及品牌限量版，是重新深入認識路易十三的好時機。

路易十三珍萃裝（LOUIS XIII THE DROP），除每瓶皆裝填10毫升路易十三干邑臻釀，同時還設計了專屬皮套揹飾，讓路易十三進一步化身為隨身時尚配件。瓶身包裝的瓶頭部分，有金、綠、紅、白、杏5種色彩，分別代表「氣場非凡（Loud）」、「光芒四射（Glow）」、「大膽（ Bold）」、「圓潤（Smooth）」、「耀眼清亮（ Bright）」等5種不同意象，正好呼應東方五行的哲學概念。

期間限定店開幕時套別邀請到台法混血亞太影后張榕容出席，她面對各種角色細節的深度詮釋，與路易十三The Drop活動所強調的創新精神如出一轍。張榕容表示：「無論是表演還是品味生活中的美好，我都希望能夠通過創新與探索，找到屬於自己的藝術表達方式。正如路易十三經典干邑，每一滴都是時間淬練陳釀的完美呈現。」

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

張榕容手中的路易十三5cl裝迷你瓶，猶如可以喝的香水。圖／路易十三提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
張榕容手中的路易十三5cl裝迷你瓶，猶如可以喝的香水。圖／路易十三提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台法混血亞太影后張榕容，優雅出席路易十三珍萃裝THE DROP 期間限定店。圖／路易十三提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台法混血亞太影后張榕容，優雅出席路易十三珍萃裝THE DROP 期間限定店。圖／路易十三提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
路易十三台灣暨香港行銷業務總監陳奕彤（左起）、特別嘉賓張榕容、新光三越台北忠孝店店長吳祥福合影。圖／路易十三提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
路易十三台灣暨香港行銷業務總監陳奕彤（左起）、特別嘉賓張榕容、新光三越台北忠孝店店長吳祥福合影。圖／路易十三提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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