寶島眼科打造在地專業醫療：四十年信賴品牌延伸至前端眼科服務

寶島眼鏡陪伴國人超過40年，轉型到前端醫療服務，創立寶島眼科，並於雙北市設立三蘆、萬大、橋和及土城四間分院，方便民眾就近獲得高品質的眼科服務。寶島眼科涵蓋兒童視力控制、視網膜、乾眼症、白內障與視知覺整合訓練等項目，更引進專業儀器設備，為民眾提供比大型醫院更便利、靈活的醫療服務。

回歸基層第一線 林鴻宇醫師全面關注病患健康

從醫學中心轉職到寶島眼科的林鴻宇醫師分享，在醫院服務多年，非常有感醫院分工精細，雖然專業，但病患等待時間過長，是無可避免的。他選擇到診所服務，更全面地為病患詳細解說，及時提供治療。

林鴻宇醫師強調，約九成的眼睛問題可在基層診所解決。現代人近視問題嚴重，高度近視容易引發視網膜疾病與黃斑部病變等，除了眼科的治療之外，正確合適的眼鏡度數能大幅改善視力品質，因此寶島眼科與寶島視光中心密切合作，希望讓民眾獲得最佳的治療效果。

林鴻宇醫師到診服務。 圖/寶島眼科提供

寶島眼科配備高階光學斷層掃描儀，可深入檢查黃斑部與視神經疾病；並使用術中導引系統進行白內障手術，精準控制傷口大小及人工水晶體擺放位置，提升術後視力品質。

從近視到視知覺整合訓練 家長不用再跑大醫院

寶島眼科除了提供兒童近視控制外，還提供學童視知覺整合訓練。幫助在短暫視覺記憶不良或拼圖、扣釦子有落差的孩子，透過醫師結合職能治療師的訓練，使孩子的感覺和視覺更加協調。以往這些療程只能往大醫院跑，舟車勞頓又耗費心神，如今寶島眼科也涵蓋這項訓練，減輕家長負擔。

視力模糊、畏光、視野變窄 任何不適都應就醫檢查

林鴻宇醫師提醒，建議定期視力與視網膜檢查，有任何不適，都應立即就醫檢查。 圖/寶島眼科提供

「只要有任何不舒服，即使短暫的視力模糊，都應該就醫。」林鴻宇醫師提醒，任何視力模糊、刺痛畏光或視野缺損的症狀，都應立即就醫檢查。這些症狀可能是白內障、青光眼或乾眼症的徵兆，不容忽視。