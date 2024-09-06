foodpanda公開「中秋夯品」！它超越肉類搶下外送熱銷冠軍　3項「中秋限定好康」快筆記

今年中秋節沒連假無法出遊，許多上班族與家庭更因此沒時間準備烤肉備品，foodpanda推出頂級烤肉組合與食材，與國際名廚江振誠推薦的「湯瑪仕肉舖」合作，只要到「中秋烤肉不再裝熟」專區，1 分鐘內備齊所有頂級食材，滿額還享79折優惠；foodpanda亦獨家上架必勝客 X 屋馬燒肉聯名中秋限定燒肉比薩，疊加優惠最多可達64折起。foodpanda更揭曉中秋五大驚喜觀察，熱銷品項第一名竟然由冰塊拿下。

foodpanda為饕客準備頂級烤肉組合，包含與國際名廚江振誠推薦的「湯瑪仕肉舖」合作，黑鑽和牛、伊比利豬、國寶級黑豚等精品肉類都能輕鬆購足，也有大干貝、高級魚類等海鮮食材，不出門就能享受頂級盛宴。此外，foodpanda更獨家上架必勝客 X 屋馬燒肉聯名中秋限定餐點，「月見五盎司菲力小比薩」選用五盎司的厚切菲力牛搭配鮮彈干貝與月見切達白玉，完美還原屋馬燒肉招牌風味，此次聯名亦有針對單人設計的「菲力干貝奢華個人獨饗餐」，消費滿499元還可享85折（9月17日前美食外送下訂必勝客指定門市輸入優惠碼【必勝客九省】滿499元享85折，最高折抵100元，限線上付款，每人最多使用一次）。

中秋節一定會準備的蔬菜、肉類，周邊器具也能透過foodpanda一次備齊，foodpanda觀察到，因炎熱天氣讓人不想出門購物，反而讓中秋檔期的業績年年飆升，今年更透過數據揭曉五大有趣洞察：消暑解熱、搭配飲品、保鮮食材最需要的冰塊成為帶動外送業績的敲門磚，因冰箱需要留空間放置烤肉食材，所以民眾選擇叫外送冰塊需求大增，連帶飲料、零食也跟著加入訂單。

去年中秋節金針菇是外送熱銷亞軍，筊白筍、玉米筍與洋蔥的銷量也大幅上升，成為中秋烤肉不可或缺的最佳配角。大魚大肉難免產生油膩感，許多人喜愛購買無糖茶解膩，但foodpanda透過數據觀察到，可口可樂才是中秋熱銷首選，維他露運動飲品、甘話梅也是許多人的購物清單。

中秋節前一個周末開始，各式醬料的銷量直線攀升，除了最經典台式烤肉醬，近幾年大家也喜愛訂購異國風味沾醬，包含日式照燒醬、韓國醃烤醬等，讓烤肉別有一番風味。另外在中秋節前夕，除臭噴霧、衣物去漬等相關商品銷量也大幅上升。

中秋節少不了送禮維繫感情，foodpanda精選多家排隊月餅名店，包含每到中秋就讓饕客心心念念的香港「美心」盛意奶黃月餅、世界麵包冠軍「吳寶春」推出的鳳凰酥禮盒、「微熱山丘」、「陳允寶泉」等名店，都能在生鮮雜貨專區找到。每到中秋節送禮需求大增，pandago即時快遞配合家樂福、里仁、麥當勞、摩斯等各大通路與餐飲品牌快遞禮盒，為消費者省下排隊、取貨、送禮的時間，今年預估中秋檔期訂單量將成長1.5倍。

foodpanda祭出三項中秋限定好康：

●中秋好康一：即日起至9月30日，美食外送消費滿額輸入優惠碼【中秋聚餐九省】享85折優惠（優惠有效至9月30日，限訂購美食外送指定餐廳輸入優惠碼【中秋聚餐九省】需消費滿499元方可使用，最高可折抵100元，每人限使用1次，數量有限兌完為止）。

●中秋好康二：即日起至9月17日，中秋烤肉精選生鮮雜貨店家消費滿額享79折優惠（優惠有效至9月17日，限指定用戶訂購foodpanda生鮮雜貨指定店家且消費滿低消方可使用，最高折抵200元，每人可使用1次，數量有限兌完為止）。

●中秋好康三：即日起至9月17日，使用pandago服務，運費滿100元結帳前輸入【中秋九送】可享85折運費優惠（優惠有效至9月17日，限pandago服務且運費滿100元方可使用，優惠最高折抵30元，每人可使用次數2次，總數量有限兌完為止）。