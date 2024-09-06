立榮假期推澎湖海島秋季奇遇之旅 兩天一夜最低3,664元起

立榮航空、長汎旅行社與澎湖國家風景區管理處合作，整合澎湖在地業者，規劃「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」深度體驗之旅，行程包含漁人文化體驗、探索海上秘境等，透過不同的水陸觀光體驗，帶領旅客感受秋季澎湖的不同魅力，即日起至9月30日止，至立榮假期官網訂購兩天一夜只要 3,664元起，輸入折扣碼【PENJOY24】，再享每筆訂單500元折扣，加購指定遊程享4人同行，1人免費。

「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」行程規劃將帶領旅客到澎湖魚市場，深入了解當地的漁貨與生態，從卸魚、競標到展示各式捕撈技法與漁具、漁船，感受在地市場的獨特氛圍並學習專業挑選秘笈；此外，行程當中也特別加入永續元素，與民眾一起關心全球海洋資源面臨過度捕撈、環境汙染及氣候變遷，並教導認識當地的季節魚貨，以及如何選擇美味又符合永續概念的海鮮。

在活動方面，特別安排體驗親子共遊新玩法「敲魚乾」，透過寓教於樂的方式讓旅客瞭解在沒有冰箱的年代，澎湖人如何用鹽漬、蒸煮、日曬和發酵等方法保存漁獲，以及透過這個活動，認識「魚乾君」的一生，體驗漁村的家庭代工與家常美味，明白惜食文化在這片土地上的重要性。

從海上觀賞澎湖西嶼壯麗的自然美景是「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」另一特色，行程將安排從馬公本島乘船到西嶼，比開車省下一半的時間，登島後將安排參觀鯨魚洞特殊的海蝕地形、人稱台版馬爾地夫的小池角雙曲橋，以及古色古香的二崁聚落。