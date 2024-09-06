快訊

台東縣府局處花300萬出國考察 人事處長「返國後隔天退休」惹議

糗！海軍錦江級軍艦左營外海碰砂壩擱淺 脫困駛回軍港

4大學爆缺額假帳醜聞 誠信都踐踏教育還剩什麼？

立榮假期推澎湖海島秋季奇遇之旅 兩天一夜最低3,664元起

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
在海上觀賞澎湖西嶼壯麗的自然美景，體驗SUP立槳行程，是享受休閒時光的好去處。（圖片提供／蠔野人育樂有限公司）
在海上觀賞澎湖西嶼壯麗的自然美景，體驗SUP立槳行程，是享受休閒時光的好去處。（圖片提供／蠔野人育樂有限公司）

立榮航空、長汎旅行社與澎湖國家風景區管理處合作，整合澎湖在地業者，規劃「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」深度體驗之旅，行程包含漁人文化體驗、探索海上秘境等，透過不同的水陸觀光體驗，帶領旅客感受秋季澎湖的不同魅力，即日起至9月30日止，至立榮假期官網訂購兩天一夜只要 3,664元起，輸入折扣碼【PENJOY24】，再享每筆訂單500元折扣，加購指定遊程享4人同行，1人免費。

「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」行程規劃將帶領旅客到澎湖魚市場，深入了解當地的漁貨與生態，從卸魚、競標到展示各式捕撈技法與漁具、漁船，感受在地市場的獨特氛圍並學習專業挑選秘笈；此外，行程當中也特別加入永續元素，與民眾一起關心全球海洋資源面臨過度捕撈、環境汙染及氣候變遷，並教導認識當地的季節魚貨，以及如何選擇美味又符合永續概念的海鮮。

在活動方面，特別安排體驗親子共遊新玩法「敲魚乾」，透過寓教於樂的方式讓旅客瞭解在沒有冰箱的年代，澎湖人如何用鹽漬、蒸煮、日曬和發酵等方法保存漁獲，以及透過這個活動，認識「魚乾君」的一生，體驗漁村的家庭代工與家常美味，明白惜食文化在這片土地上的重要性。

從海上觀賞澎湖西嶼壯麗的自然美景是「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」另一特色，行程將安排從馬公本島乘船到西嶼，比開車省下一半的時間，登島後將安排參觀鯨魚洞特殊的海蝕地形、人稱台版馬爾地夫的小池角雙曲橋，以及古色古香的二崁聚落。

澎湖 立榮航空

延伸閱讀

影／賴總統視導澎湖國軍戰備 致贈中秋加菜金慰勉辛勞

視導澎湖駐軍 賴總統：海軍錨鍊精神就是台灣團結精神

賴總統澎湖勗勉國軍部隊 採減法思維專注戰訓本務

8縣市亮高溫燈號 午後各地防局部短暫雷陣雨

相關新聞

foodpanda公開「中秋夯品」！它超越肉類搶下外送熱銷冠軍　3項「中秋限定好康」快筆記

今年中秋節沒連假無法出遊，許多上班族與家庭更因此沒時間準備烤肉備品，foodpanda推出頂級烤肉組合與食材，與國際名廚...

全國電子「99購物節」指定大家電5折起！消費滿額最高享＋1元送電鬍刀

全國電子「99購物節」於9月6日至9月11日登場，指定大家電5折起，空調出清75折起，降價優惠超有感，購買冰箱、空調享政...

王品集團3大燒肉餐廳 99元加購A5和牛、牡蠣、牛翼板

9月想吃烤肉，王品集團三大燒肉餐廳不但許你舒服烤、大口吃、免備料，即日起至10月14日還有海陸美味優惠加購價99元起。在...

中秋必備料理 「高雄海味夯魚包」限1500組優惠開賣

中秋佳節將近，高雄市政府海洋局嚴選秋刀魚、魷魚、白蝦、虱目魚等6項系列產品，推出限量1500組「高雄海味夯魚包」，市價每...

搶先獨賣！格蘭菲迪31年波爾多紅酒桶快閃店進駐信義區

將蘇格蘭單一麥芽威士忌推向世界舞台的格蘭菲迪，旗下「奢華系列」以精湛手法展現蘇格蘭威士忌的高奢風雅之趣。該系列這次推出限...

華航推出秋遊優惠 全航線72折起

秋遊來臨，華航（2610）推出即日起至9月26日，為期21天的秋遊促銷正式開跑，全航線最低72折起，涵蓋旅遊日期從9月6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。