全國電子「99購物節」指定大家電5折起！消費滿額最高享＋1元送電鬍刀

全國電子「99購物節」於9月6日至9月11日登場，指定大家電5折起，空調出清75折起，降價優惠超有感，購買冰箱、空調享政府節能補助最高5,000元，全館家電9折，消費滿額享＋1元放大術最高享電鬍刀、耳溫槍、按摩腳機好禮三選一；熱水器、瓦斯爐、抽油煙，全系列商品88折起；獨家AI PC 最高省5,000元再送延長保固1年（限指定機型），開學季抽20,000元揪感心助學金（需綁定LINE會員，天天玩天天抽）；中秋烤肉季滿額即享豪禮，烤肉免備料，懶人食材送到家，各種家電組合享超值價可加碼送現金現折最高2,000元。加入全國揪速Pay會員還有99購物節大方送活動：下載全國電子APP並綁定行動支付消費，單筆消費滿9,999元加碼送99點，名額有限送完為止。

全國電子「99購物節」買冰箱、洗衣機、乾衣機單張發票滿20,000元可登錄抽豪禮，指定冰箱登錄再送點數，冰箱、洗衣機還有指定商品滿額送好禮。指定機型電視5折起，完成安裝再送10,000元筆電購物金，購買指定款電視再享好禮，最高可享iPad 9 64GB、Dyson V8 吸塵器、BRAUN 7系Pro電鬍刀滿額好禮三選一。空調出清75折起，完成安裝同享10,000元筆電購物金，政府節能補助最高可享5,000元，買空調享原廠好禮最高現折10,000元，另享加購Dyson三合一空氣清淨器、LG WiFi變頻除濕機驚喜優惠價。

AI助攻開學，活動期間於全國電子購買任一筆電／桌機，可上網登錄抽電競螢幕、AI手機，獎品總價值超過100,000元。即日起至9月30日ASUS、ACER指定款筆電免費升級，送延長保固多1年（市價3,000元起），參加全國電子官方LINE遊戲「轉動開學季」，天天抽天天折3C購物金，有機會抽到20,000元助學金，指定iPad還享教育優惠價95折。購買四大家電並完成安裝再送10,000元筆電購物金，購買Microsoft 365（市價2,190元）贈送同額2,190元筆電購物金；指定筆電可享最低63折起加購飛利浦指定電鬍刀；此外，購買任一筆電贈送羅技滑鼠墊，單品滿20,000元再加碼送肩背手提包或USB Hub。還可享多款護眼螢幕、燒錄機、路由器、集線器等多種商品優惠加購價。

全國電子偕同亞勝科技Asurion策劃推出「筆電專屬延長保固服務」，凡購買指定品牌機種筆電加購延保，可立即享受全年無休的線上技術客服支援，於延長保固期間，除可享有原廠授權維修中心的維修服務，以及每年2次免費到府收送服務，9月30日前全國電子再加碼10款指定品牌機種筆電，買就送一年延長保固。

廚衛家電的持續進化，能全面提升居家生活的質感與高度。以熱水器、瓦斯爐、抽油煙機為例，搭載「數位恆溫」的熱水器，「節能高效」的瓦斯爐，「渦輪變頻」的抽油煙機，便足以將「LIFE」提升至「LIFE+」。隨著社會進步，國人越發重視家用飲水的品質，淨水器也逐漸成為家中不可或缺的存在。最後在廚衛家電中，貴為「婚姻三寶」之一的洗碗機，近年來已成為年輕族群成家時的廚房不二標準配備。全國電子「99購物節」廚衛三機熱水器、瓦斯爐、抽油煙機全系列商品88折起。

「99購物節」快加入升級全國電子APP結帳揪速Pay，9月30日前綁定全國電子行動支付消費，單筆滿9,999元加碼送99點全國電子會員點數（限額500名），首次綁定指定銀行可享首刷禮與滿額加碼回饋點數最高700點，綁定全國電子行動支付指定銀行最高加碼回饋3,000點。

全國電子新竹巨城店開幕，看準在地消費者的需求，嚴選多款節能環保、智慧家電，輕鬆打造智慧家庭。開幕期間推出多項限定優惠，9月14日至9月15日全館家電9折，更推出消費滿額好禮送以及滿額抽獎活動，開幕活動時間現場還有料理神器電烤盤、電視體驗活動。