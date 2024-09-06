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王品集團3大燒肉餐廳 99元加購A5和牛、牡蠣、牛翼板

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
即日起至10月14日到「肉次方」、「原燒」和「金咕」內用套餐，享海陸美味優惠加購價99元起。圖／王品集團提供
即日起至10月14日到「肉次方」、「原燒」和「金咕」內用套餐，享海陸美味優惠加購價99元起。圖／王品集團提供

9月想吃烤肉，王品集團三大燒肉餐廳不但許你舒服烤、大口吃、免備料，即日起至10月14日還有海陸美味優惠加購價99元起。在「肉次方．燒肉放題」，可用99元加購日本廣島牡蠣；到「Oh my！原燒」和「金咕韓式原塊烤肉」，能以199元分別吃到期間限定的海鮮拼盤「海味三王者」和「蒜你厲害蝦爆海鮮」。瘋美食會員在10月31日前，平日憑券用99元，就能吃到日本A5和牛肩小排、紐西蘭牛舌及安格斯牛翼板。

吃烤肉少不了冰涼啤酒相佐，9月底前不分平假日，「肉次方」內用400ml生啤限時特價99元；「金咕」提供韓國燒酒加啤酒組合，優惠價299元。此外，「Oh my！原燒」的「第2杯啤酒5折」活動自5月上檔以來好評不斷，延長至10月31日，持續點燃火熱的聚餐氣氛。

即日起至10月14日，前往三燒肉品牌內用套餐，「肉次方」可用99元加購一份肥美極鮮的「廣島牡蠣大大」，每份2顆。「Oh my!原燒」和「金咕」能以199元分別品嚐到由新鮮鮑魚、黑虎蝦和透抽組成的「海味三王者」和以大蒜醬煮干貝、鮮蝦、花枝和蛤蠣的「蒜你厲害蝦爆海鮮」。

「肉次方」主打霸氣原塊肉，燒肉吃到飽每人最低598元起，搭配無限供應的拌飯鍋物、烤物時蔬和DIY聖代吧，絕對能飽到天靈蓋。「Oh my!原燒」雙人套餐最低1,598元起，能吃到豪邁的戰斧及Q彈帶勁的松阪豬，享受獨處的I型人，於限定6間門店推出698元極品牛單人套餐，吃得到安格斯肩小排、極上牛肋條、雪花板腱牛等11道菜品。「金咕」主打國產豬五花三吃和專人代烤服務，雙人套餐988元起，每人不到500元。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「金咕」主打國產豬五花三吃和專人代烤服務，雙人套餐988元起，每人不到500元。圖／王品集團提供
「金咕」主打國產豬五花三吃和專人代烤服務，雙人套餐988元起，每人不到500元。圖／王品集團提供

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