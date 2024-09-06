搶先獨賣！格蘭菲迪31年波爾多紅酒桶快閃店進駐信義區

將蘇格蘭單一麥芽威士忌推向世界舞台的格蘭菲迪，旗下「奢華系列」以精湛手法展現蘇格蘭威士忌的高奢風雅之趣。該系列這次推出限量巨作「格蘭菲迪31年波爾多紅酒桶單一麥芽威士忌」，以台灣作為世界首發市場，並領先全球於全台私藏酒窖中獨賣，建議售價 61,000元。新酒款不但首度運用法國波爾多地區紅酒桶熟陳，更邀請到當今歐美炙手可熱的國際塗鴉藝術大師安德烈．薩拉瓦（André Saraiva），以其著名代表圖像「Mr. A」與豐沛的藝術能量，將此系列最高年份的蘇格蘭單一麥芽威士忌推向藝術的極致頂端。

在此同時，「格蘭菲迪31年波爾多紅酒桶．聯名限定快閃店」也自即日起至9月17日間，於微風南山北側戶外廣場登場，成為融合跨界藝術、展演、品酩的打卡熱點。活動期間親臨聯名限定快閃店完成指定打卡任務，不僅可兌換限定調酒Bordeaux Ruby Bijou外，更可預約付費報名體驗格蘭菲迪奢華系列與珍稀新品。

「格蘭菲迪31年波爾多紅酒桶」將桶陳至少22年的美洲橡木桶與部分歐洲橡木桶威士忌融合後，再經由法國橡木的波爾多紅酒桶中過桶熟成9年後完成。在風味特色上，散發著多層次的香草氣息，挾帶著成熟水果與花香調性的香氣層次。細品其中還會發現隱藏其中的黑醋栗與堅果風味，緩慢地轉換成焦糖櫻桃和蘋果交織的柔蘊層次，並透露著鮮明地溫暖香料和木質調性的尾韻。

在包裝設計方面，則與法國塗鴉藝術大師安德烈．薩拉瓦攜手，聯名共創包裝設計。他的經典塗鴉創作「Mr. A」是藝壇第一個以圖像取代簽名的代表作品，創新精神正與格蘭菲迪時時創新與不畏實驗挑戰的核心精神不謀而合。「格蘭菲迪31年波爾多紅酒桶」外盒以源自十八世紀，近年受到時尚一線品牌為設計靈感的法國朱伊紋（Toile de Jouy），展現兼具典雅與潮流的風格。盒內更以鮮明、飽和的配色與手繪風格，勾勒出安德烈·薩拉瓦對此一代表新作的幻想世界觀，體現當代藝術與蘇格蘭高端威士忌的完美結合，除讓人耳目一新外，更展現絕無僅有的收藏價值。