重塑英倫榮光？Burberry推Made in the UK風衣回歸始源

產地與風格間常有微妙連動,像是日本製品給人細膩、手工印象,務實、工業與精密則是德國的專業。英倫時尚品牌Burberry近日重新推出Made in the UK英國匠製風衣系列,企圖將品牌經典的風衣重新擦亮招牌,讓產地與貴族氣息「說話」。

全新Made in the UK英國匠製風衣系列將包含Heritage風衣或Car Coat大衣,Burberry都強調將在經營50年以上歷史、英格蘭約克郡(Yorkshire)的「卡斯爾福德」(Castleford)工坊生產,Heritage風衣系列則再分為經典款Kensington、修身剪裁的Chelsea、休閒剪裁Waterloo,以及新款Camden Car Coat四大系列。

而Burberry大衣所使用的Gabardine面料,已在英格蘭製作超過一百年,這種材料是由品牌創辦人Thomas Burberry先生於1879年發明,並具有防水、輕盈和透氣等特點,因此更合適於英國的多變天氣,鄉間、池畔、泥濘的草地,以及多霧大風的各種戶外活動如狩獵。同時相較於傳統棉布,Burberry並強調Gabardine是以百分之百有機棉紡織而成,因此減少化學藥劑和水資源浪費。