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重塑英倫榮光？Burberry推Made in the UK風衣回歸始源

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Burberry並強調Gabardine是以百分之百有機棉紡織而成，因此將減少使用化學藥劑、同時降低水資源浪費。圖／Burberry提供
Burberry並強調Gabardine是以百分之百有機棉紡織而成，因此將減少使用化學藥劑、同時降低水資源浪費。圖／Burberry提供

產地與風格間常有微妙連動，像是日本製品給人細膩、手工印象，務實、工業與精密則是德國的專業。英倫時尚品牌Burberry近日重新推出Made in the UK英國匠製風衣系列，企圖將品牌經典的風衣重新擦亮招牌，讓產地與貴族氣息「說話」。

全新Made in the UK英國匠製風衣系列將包含Heritage風衣或Car Coat大衣，Burberry都強調將在經營50年以上歷史、英格蘭約克郡（Yorkshire）的「卡斯爾福德」（Castleford）工坊生產，Heritage風衣系列則再分為經典款Kensington、修身剪裁的Chelsea、休閒剪裁Waterloo，以及新款Camden Car Coat四大系列。

而Burberry大衣所使用的Gabardine面料，已在英格蘭製作超過一百年，這種材料是由品牌創辦人Thomas Burberry先生於1879年發明，並具有防水、輕盈和透氣等特點，因此更合適於英國的多變天氣，鄉間、池畔、泥濘的草地，以及多霧大風的各種戶外活動如狩獵。同時相較於傳統棉布，Burberry並強調Gabardine是以百分之百有機棉紡織而成，因此減少化學藥劑和水資源浪費。

在眾多外媒紛紛報導Burberry在全球的人事大幅裁員下，這股Made in the UK英國匠製風衣系列、能否重振英倫品牌的業績與聲望？且讓時間來回應。

Burberry重新推出Made in the UK英國匠製風衣系列，強調風衣與大衣皆於英國製作，讓榮光重返英倫。圖／Burberry提供
Burberry重新推出Made in the UK英國匠製風衣系列，強調風衣與大衣皆於英國製作，讓榮光重返英倫。圖／Burberry提供
大內裡的格紋喚醒人們對英式風格的想像。圖／Burberry提供
大內裡的格紋喚醒人們對英式風格的想像。圖／Burberry提供
即便是風衣上的一顆鈕扣，都在縫線處藏入Burberry的品牌藍色。圖／Burberry提供
即便是風衣上的一顆鈕扣，都在縫線處藏入Burberry的品牌藍色。圖／Burberry提供
防潑水的特點，是Burberry風衣特色之一。圖／Burberry提供
防潑水的特點，是Burberry風衣特色之一。圖／Burberry提供

Burberry 品牌 英國

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