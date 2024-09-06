燒肉禮盒42折、戰斧豬排99元！中秋烤肉必備懶人燒肉組

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
乾杯集團推出多達10款燒肉禮盒，最高享42折起，再贈5700元好康。圖／乾杯提供
乾杯集團推出多達10款燒肉禮盒，最高享42折起，再贈5700元好康。圖／乾杯提供

中秋節正是親朋好友們團聚賞月、一起烤肉的好時機。「乾杯」今年推出10款燒肉禮盒，最高享42折起優惠、加贈價值5,700元贈品。「安永鮮物健康超市」則攜手「胡同燒肉」，推出「珍饌御品海陸燒烤禮盒」，一次吃得到11種精選食材。「KKLlfe」推出新品「鳳梨洋蔥醬烤戰斧排」，乃是零失敗烤肉法寶，讓民眾輕鬆享用。

乾杯集團旗下電商「乾杯超市」，今年應景推出10款燒肉禮盒。主打款「雙倍和牛超值派對箱」，內含日本A5和牛等多種肉品，總肉量達1.6公斤，適合6～8人共享，原價7,162元，特價2,999元，現享42折，平均每人375元。另款「老乾杯 菲力肋眼和牛燒肉禮盒」集結菲力、肋眼等5款不同日本A5和牛部位，優惠價4,299元。「伊比利豬燒肉禮盒」，能品嚐到Bellota等級3種精選部位，中秋限定價2,599元。

即日起至9月17日期間，凡於乾杯超市購買任一中秋燒肉組，即贈「西班牙Bellota伊比利豬肋條」與「4,800元現金抵用券」，還可享「日本A5和牛肋眼牛排」加購價999元（原價2,999元）。滿額再贈送「日本A5和牛菲力牛排」，價值2,699元。總價值最高超過5,700元。

「安永鮮物健康超市」攜手「胡同燒肉」，推出「珍饌御品海陸燒烤禮盒」，共計含有11種品項，包括北海道的生食級干貝、船凍透抽、日式蒲燒鰻，另外還有美國安格斯背肩牛排、澳洲和牛霜降肉片、紐西蘭牛舌燒烤片等不同肉品，各項食材均各有特色，並且搭配胡同秘製烤肉醬、秘製椒鹽罐，更添料理風味。全套3,350元，9月8日前購買，可享早鳥優惠價3,180元。

碁富食品旗下品牌KKLlfe，在中秋節前推出新品「鳳梨洋蔥醬烤戰斧豬排」，選用豬背脊靠前端肩胛肉、形狀宛若戰斧的部分，此處是梅花肉、大里肌的精華處，同時擁2個部位的不同口感，肉質厚實有彈性，並帶有豐沛肉汁與油香，並且搭配特製鳳梨洋蔥醬，帶來具有南洋風情的滋味。藉由熟食小包裝設計，解凍後燒烤即可品嚐，讓中秋烤肉更輕鬆，同時也可透過烤箱、氣炸處理，化身居家料理。每盒內含戰斧豬排2支、鳳梨洋蔥醬1包，售價380元，限時享加購優惠價99元。另外KKLlfe也提供蜂蜜蘋果醬烤豬肋排、照燒／蜜汁去骨雞腿排等多種冷凍肉品。

KKLife「鳳梨洋蔥醬烤戰斧豬排」，每組380元。圖／KKLife提供
KKLife「鳳梨洋蔥醬烤戰斧豬排」，每組380元。圖／KKLife提供
「安永鮮物健康超市」攜手「胡同燒肉」推出「超值豪華燒烤組」。圖／安永鮮物提供
「安永鮮物健康超市」攜手「胡同燒肉」推出「超值豪華燒烤組」。圖／安永鮮物提供

中秋節 燒肉

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