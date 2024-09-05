台灣維納斯赴日 文化部長李遠：陪黃土水帶作品回東京

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
日本東京藝術大學大學美術館展出的「黃土水與他的時代」中，國美館策畫的「黃土水專題區」展出10件黃土水作品，包含「甘露水」、「釋迦出山」、「山本農相壽像」等3件國美館典藏作品，以及由私人藏家慷慨出借參展的7件作品。圖／文化部提供
日本東京藝術大學大學美術館展出的「黃土水與他的時代」中，國美館策畫的「黃土水專題區」展出10件黃土水作品，包含「甘露水」、「釋迦出山」、「山本農相壽像」等3件國美館典藏作品，以及由私人藏家慷慨出借參展的7件作品。圖／文化部提供

有「台灣維納斯」美譽的台灣首座裸女雕塑「甘露水」，1921年由雕塑家黃土水創作於東京。典藏「甘露水」的國美館與黃土水母校東京藝術大學共同策劃「黃土水與他的時代」大展，5日於東京藝術大學美術館開幕，離開日本一世紀的「甘露水」以台灣國寶身分重返東京。文化部長李遠親自出席開幕式，形容自己「陪伴百年前的黃土水，帶作品回到原來的老家」。

黃土水1895年生於台北，是台灣首位入選帝國美術展覽會(帝展)的藝術家，也是首位入學東京美術學校(東京藝術大學前身)的台灣留學生。1921年，黃土水以「甘露水」二度入選帝展，隔年受邀於東京和平紀念博覽會台灣館展出，不僅吸引日本皇室關注，更鼓舞了台灣那一個世代的藝術家。之後「甘露水」輾轉回到台灣， 1958年消失無蹤，卻在2021年重返公眾視野，入藏國立台灣美術館，並於去年2月被指定為國寶。

國美館館長陳貺怡表示，黃土水在1915至1922年在東京美術學校學習。他以木雕為基礎，開始研習西方的雕刻藝術。他受到法國藝術家羅丹的影響下，也在老師高村光雲的影響下創作具台灣本土意識的作品。

成為國寶之後，甘露水要出國也關卡重重。國美館依據「國寶及重要古物運出入處理辦法」，在東藝大的協助取得日本免司法追訴與扣押保證文件後，5月向文資局提出申請，6月通過審查出赴日參展。

1923年日本發生關東大地震，黃土水在東京設立的工作室遭震壞，「甘露水」卻安然無恙。李遠表示，「甘露水」躲過震災，回到台灣消失半世紀後又被重新找到，是「非常傳奇的故事」。他打趣指出，「甘露水」在台灣展出時，觀眾認為裸女的眼睛「是不是想睡覺」，其實她是「充滿了自信與仁慈」，象徵台灣的文化「在好幾種文明撞擊之下，想知道什麼是自己。」

「黃土水與他的時代」精選東京藝大大學美術館典藏的20世紀初期雕塑及繪畫作品，包含黃土水恩師高村光雲及其子高村光太郎、表現方法與黃土水相近的平櫛田中、強調表達主題情感而非表面形式的北村西望及荻原守衛、影響台灣留學生甚鉅的日本西洋畫家藤島武二，以及同樣留學東京美術學校的台灣校友如李梅樹、陳植棋、陳澄波、李石樵、郭柏川、顏水龍等藝術家。國美館表示，希望觀眾在欣賞黃土水與同時代藝術家作品相互輝映之餘，既能探索彼時東京的樣貌，也能進一步領略黃土水的藝術成就。

文化部長李遠參觀在日本東京藝術大學大學美術館展出的「黃土水與他的時代」。圖／文化部提供
文化部長李遠參觀在日本東京藝術大學大學美術館展出的「黃土水與他的時代」。圖／文化部提供
國寶「甘露水」於日本東京藝術大學大學美術館「黃土水與他的時代」展出。圖／文化部提供
國寶「甘露水」於日本東京藝術大學大學美術館「黃土水與他的時代」展出。圖／文化部提供
日本東京藝術大學大學美術館展出的「黃土水與他的時代」中，國美館策畫的「黃土水專題區」展出10件黃土水作品，包含「甘露水」、「釋迦出山」、「山本農相壽像」等3件國美館典藏作品，以及由私人藏家慷慨出借參展的7件作品。圖／文化部提供
日本東京藝術大學大學美術館展出的「黃土水與他的時代」中，國美館策畫的「黃土水專題區」展出10件黃土水作品，包含「甘露水」、「釋迦出山」、「山本農相壽像」等3件國美館典藏作品，以及由私人藏家慷慨出借參展的7件作品。圖／文化部提供
「黃土水與他的時代」展場一景，展出畫家清水良雄及田邊至描繪日本大正時代中產階級家庭生活。圖／國美館提供
「黃土水與他的時代」展場一景，展出畫家清水良雄及田邊至描繪日本大正時代中產階級家庭生活。圖／國美館提供

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