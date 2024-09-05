7-ELEVEN「i划算」開賣日本麝香葡萄！限量空運來台　每盒團購價歷年最優惠

日本「麝香葡萄」產季來了，7-ELEVEN自即日起於「i划算」平台開賣多款麝香葡萄，今年產量穩定，為回饋喜愛超商新鮮果物的消費者，7-ELEVEN提供歷年來最優惠價格，共有單串和禮盒多種選擇，消費者可於OPENPOINT APP「i划算」平台下單，全程低溫配送到店，9月9日起更將展開超殺折扣、團購多入更划算，數量有限售完為止。

9月9日起特別空運直送來台「日本麝香葡萄」，產地來自山梨縣及長野縣，嚴選水果甜度超過17度的高品質優質果種，首批限量1萬盒，無籽皮薄、果肉飽滿香甜帶有荔枝香氣，單盒重達350公克以上僅505元，團購優惠價5盒2,475元、10盒4,890元，平均最低每盒489元。另外還有大串禮盒款「王的麝香葡萄禮盒」，每盒重達580公克以上，每串1,185元，相當於市價8折，售完為止。

2021年7月起7-ELEVEN於OPENPOINT APP推出「i划算」平台，方便消費者就近買，共享團購優惠價，從生鮮蔬果、零食飲料、美妝保養到生活家電等熱門商品一應俱全，目前已有千萬人次以上曾使用過「i划算」下單購買商品，當中最受歡迎的就屬海內外豐富的果物，像是蘋果、水蜜桃、泰國山竹、紐西蘭紅心奇異果等多達上百種水果品項，「i划算」平台更曾創下年度熱銷單品「空運華盛頓櫻桃」開賣1小時狂銷1萬盒的銷售紀錄。