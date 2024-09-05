「Chill星人 三星創意市集」以Galaxy AI打造最Chill市集體驗

AI手機成為近期最夯的話題，三星電子日前推出結合全方位AI應用的Samsung Galaxy Z Fold6｜Z Flip6兩款摺疊機，掀起AI摺疊風潮。為讓更多消費者體驗Galaxy AI的便利性，三星結合當代年輕族群喜愛逛市集的風潮，自9月13日至9月15日於台北華山文創園區、9月27日至9月29日於台中PARK2草悟道廣場開辦「Chill星人 三星創意市集」，集結超過40間多元特色店家，策畫生活體驗、潮流風格與美食享樂3大主題，融入Galaxy AI各項實用功能，展現科技與生活的完美結合，參與Galaxy AI互動體驗、打卡分享美照，還能將限量精美好禮帶回家。

三星Galaxy AI助力潮流、美食、藝術工作者，激發創意、透過作品展現無限可能。台南話題選物店Stable Nice BLDG.主理人育齊分享，透過Samsung Galaxy Z Fold6「AI塗鴉轉圖像功能」，幫助自己看到創造的可能性、溝通更有效率，在市集活動中，Stable Nice BLDG.將帶著消費者親手體驗「AI塗鴉轉圖像」客製化圖案的創作魅力，製作獨一無二、個人專屬帆布包。

Her呷 奶酥厚片攤主Sharon表示，透過Samsung Galaxy Z Flip6，想嘗試新食譜時，可使用「搜尋圈」輕鬆翻譯、尋找靈感，「生成式相片編輯」功能讓奶酥厚片也能一鍵生成趣味照，更是最棒的吸睛宣傳利器，Her呷 奶酥厚片將在市集推出驚喜版特製奶酥厚片新口味。

鮮少參與市集活動的新銳插畫家卡沃Kawo aka Sushijojo，特別在「Chill星人 三星創意市集」活動中，推出獨特的似顏繪創作，帶消費者以Galaxy AI塗鴉轉圖像功能，創作個人化作品，並為活動推出限量珍藏的Kawo Chill公仔。Kawo卡沃大力讚賞Galaxy AI的「智慧即時翻譯」功能，讓他在國外參展時能更自在地與外國人溝通；塗鴉轉圖像功能則能將抽象資訊具象化，溝通更順暢。

台灣唯一鑲嵌玻璃工作坊陌光St.light，以晶瑩透亮的玻璃，在光影與新舊時代之間錯綜，致力推廣玻璃手作，以Galaxy AI發想，推出隨身鏡DIY，享受療癒片刻。隱逸茶館三徑就荒取名自陶淵明之作，意在提醒靜心著眼於茶憨實外表下的迷人本質，並結合傳統茶藝與當代設計，市集中將打造恬靜茶席。

美式復古玩具咖啡廳Chicaca讓消費者回到過去的童年夢想，獨到的選物眼光與幽默感累積不少忠實顧客，將透過「生成式照片編輯」的強大功能，與玩具們來一場跨越時空的有趣互動，賦予老玩具全新生命。

此外，「Chill星人 三星創意市集」特別邀請職人新鮮手包水餃－餃子樂推出專屬韓式冬粉炸餃子，搭配韓式辣生菜雙拼體驗組；多巴胺系手作蛋糕店是IG的探店熱點，此次特製三星限定色糖粒，自由揮灑創意裝飾扁可頌，挑戰一日甜點大師。

「Chill星人 三星創意市集」除了集結各種特色攤位，更準備了各種精彩表演，現場定時邀請DJ熱力播歌、街舞演出、魔術、歌手駐唱，國語作業簿和DJ賴皮也會現身現場與粉絲熱力互動。現場還能領取體驗好禮，完成三項Galaxy AI闖關任務或打卡分享，即可獲得精美小禮品。完成闖關集點並填寫問卷，還有機會把第二代The Freestyle微型智慧投影機、Galaxy Buds3帶回家。活動詳情請見三星官網。

●台灣三星「Chill星人 三星創意市集」活動資訊：

華山文創園區：

活動日期：9月13日（五）至9月15日（日）

活動時間：12:00-20:00

活動地點：華山文化創意產業園區北側綠地 （台北市中正區八德路一段1號）

草悟廣場：

活動日期：9月27日（五）至9月29日（日）

活動時間：12:00-20:00