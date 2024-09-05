蛋撻買6送1！肯德基×柯南「黑蛋撻、黑海陸堡」新登場

「肯德基」今夏與「名偵探柯南」攜手合作，不僅推出柯南主題包裝、主題裝飾，還打造黑色系新品「闇黑魚子海陸Q蝦堡」及「闇黑芝麻蛋撻」。活動期間購買指定蛋撻商品，就可加送「原味蛋撻」1顆，完成解密任務，還有機會獲得大型公仔、全套漫畫等獎品。

9月10日至10月21日限時推出的「闇黑魚子海陸Q蝦堡」，使用外型漆黑的黑麵包，搭配100%原塊雞腿排、辣味蝦排以及黃金魚子醬，同時擁有海陸雙重滋味與甜辣鹹香，每個163元，XL套餐258元，另有多種套餐方案。同步登場的「闇黑芝麻蛋撻」表層塗上濃郁黑芝麻醬，除了奶蛋餡還能吃到白玉與芝麻內餡，風味濃郁，每顆單點55元。肯德基也推出「闇黑芝麻蛋撻雙色禮盒」，內含3顆原味蛋撻、3顆闇黑芝麻蛋撻，每盒264元。9月10日至9月17日期間，凡購買「闇黑芝麻蛋撻禮盒」、「闇黑芝麻蛋撻雙色禮盒」、「原味蛋撻禮盒」均再加贈原味蛋撻1顆。

針對此次聯名，肯德台限定門市可見到人氣角色裝飾，適合柯南粉打卡，另外還推出兩波線上挑戰。只要購買三款新品，即可從聯名包裝獲得密碼，9月10日至9月30日登入指定解謎網站，就有機會免費獲得「大型公仔」1組！10月1日至10月21日，只要解開門市內的線索，還有機會抱回全套柯南漫畫。