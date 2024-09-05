TORY BURCH、agnès b. 秋冬新包 知性穿搭加分配件

時序即將進入秋冬，包款也換上讓人感到舒服平靜的秋天色彩，TORY BURCH 2024秋冬系列全新推出Lee Radziwill肩背包，整體散發大氣簡約的氣場質感。另外，agnès b. 2024秋冬包款系列，輪廓延伸自經典包形，以幾何結構進行新演繹，線條圓潤的馬鞍包、保齡球包、新月包，風格揉合都會摩登與復古優雅。以上包款不走花俏浮誇路線、不容易背膩，都是相當適合作為知性穿搭的配件選擇。

Lee Radziwill系列新品包款外型簡約又兼具細節巧思，分別有沉穩或溫柔色彩提供選擇，營造秋季氛圍。包身側面風琴褶選取與正面不同的材質與顏色，透過肩背帶與包款不同色系的組合拼接，讓包款視覺更具層次與個性。皮革採用德國小牛皮和西班牙荔枝紋小牛皮，細膩紋理也具堅韌質感，包款顏色有適合秋天的橄欖綠、棕、橘、灰，以及百搭的黑色、溫柔的粉色系。

agnès b. 本季皮革包款設計延伸自經典復古包形。全新馬鞍包線條極簡，幾何式硬挺外觀，展現都會俐落意象，選用觸感細緻的牛皮面料，散發溫柔光澤。新款半月包以純黑色為基調，於包緣處車縫上銀色拉鍊滾邊，採用鬆軟的皮革面料，帶來舒適的提背感受。b. Logo Ring與Marion兩大經典包款在今年秋冬也展現新樣貌，別具60年代復古時尚的Marion包款，本季與藝術家Adrian Beau合作，將其手繪巴黎地圖，以Gobelin編織於質感獨特的厚磅布料，提把與底座則採用牛皮製作，不同材質相互交織出視覺層次。