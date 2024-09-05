快訊

早知會被羈押？柯文哲預錄影片向支持者喊話：照顧好自己

柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見 民眾黨聲明回應

開綠燈？傳烏軍用長程飛彈能擊中大部分俄軍戰機和基地 白宮發聲了

TORY BURCH、agnès b. 秋冬新包 知性穿搭加分配件

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
agnès b. 2024秋冬包款系列，輪廓延伸自經典包形；TORY BURCH 2024秋冬系列全新推出Lee Radziwill肩背包。圖／品牌提供
agnès b. 2024秋冬包款系列，輪廓延伸自經典包形；TORY BURCH 2024秋冬系列全新推出Lee Radziwill肩背包。圖／品牌提供

時序即將進入秋冬，包款也換上讓人感到舒服平靜的秋天色彩，TORY BURCH 2024秋冬系列全新推出Lee Radziwill肩背包，整體散發大氣簡約的氣場質感。另外，agnès b. 2024秋冬包款系列，輪廓延伸自經典包形，以幾何結構進行新演繹，線條圓潤的馬鞍包、保齡球包、新月包，風格揉合都會摩登與復古優雅。以上包款不走花俏浮誇路線、不容易背膩，都是相當適合作為知性穿搭的配件選擇。

Lee Radziwill系列新品包款外型簡約又兼具細節巧思，分別有沉穩或溫柔色彩提供選擇，營造秋季氛圍。包身側面風琴褶選取與正面不同的材質與顏色，透過肩背帶與包款不同色系的組合拼接，讓包款視覺更具層次與個性。皮革採用德國小牛皮和西班牙荔枝紋小牛皮，細膩紋理也具堅韌質感，包款顏色有適合秋天的橄欖綠、棕、橘、灰，以及百搭的黑色、溫柔的粉色系。

agnès b. 本季皮革包款設計延伸自經典復古包形。全新馬鞍包線條極簡，幾何式硬挺外觀，展現都會俐落意象，選用觸感細緻的牛皮面料，散發溫柔光澤。新款半月包以純黑色為基調，於包緣處車縫上銀色拉鍊滾邊，採用鬆軟的皮革面料，帶來舒適的提背感受。b. Logo Ring與Marion兩大經典包款在今年秋冬也展現新樣貌，別具60年代復古時尚的Marion包款，本季與藝術家Adrian Beau合作，將其手繪巴黎地圖，以Gobelin編織於質感獨特的厚磅布料，提把與底座則採用牛皮製作，不同材質相互交織出視覺層次。

TORY BURCH品牌代言人秦嵐演繹Lee Radziwill肩背包。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH品牌代言人秦嵐演繹Lee Radziwill肩背包。圖／TORY BURCH提供
潮模Kiwi李函手持Lee Radziwill肩背包。圖／TORY BURCH提供
潮模Kiwi李函手持Lee Radziwill肩背包。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH Lee Radziwill肩背包，32,900元。圖／TORY BURCH提供
TORY BURCH Lee Radziwill肩背包，32,900元。圖／TORY BURCH提供
agnès b. 全新馬鞍包線條極簡，幾何式硬挺外觀，展現都會俐落意象。圖／agnès b. 提供
agnès b. 全新馬鞍包線條極簡，幾何式硬挺外觀，展現都會俐落意象。圖／agnès b. 提供
agnès b.秋冬新款半月包，於包緣處車縫上銀色拉鍊滾邊，低調中帶有個性感。圖／agnès b. 提供
agnès b.秋冬新款半月包，於包緣處車縫上銀色拉鍊滾邊，低調中帶有個性感。圖／agnès b. 提供
別具60年代復古時尚的Marion包款，agnès b.秋冬與藝術家Adrian Beau合作，其手繪巴黎地圖為包面賦予懷舊氣息。圖／agnès b. 提供
別具60年代復古時尚的Marion包款，agnès b.秋冬與藝術家Adrian Beau合作，其手繪巴黎地圖為包面賦予懷舊氣息。圖／agnès b. 提供

黑色

延伸閱讀

2024 時代雜誌「年度兒童」出爐！15 歲少年貝克勒發明「抗癌」肥皂：這個世界永遠不缺新想法

薛仁雅初抵台遇颱風又淹大水沒在怕「我還會再來的！」

薛仁雅首度來台強碰颱風 TORY BURCH機場穿搭秀隨性美

七夕送禮萬元價位風格美包 白鹿、許路兒酷颯甜美輕鬆自如

相關新聞

蛋撻買6送1！肯德基×柯南「黑蛋撻、黑海陸堡」新登場

「肯德基」今夏與「名偵探柯南」攜手合作，不僅推出柯南主題包裝、主題裝飾，還打造黑色系新品「闇黑魚子海陸Q蝦堡」及「闇黑芝...

TORY BURCH、agnès b. 秋冬新包 知性穿搭加分配件

時序即將進入秋冬，包款也換上讓人感到舒服平靜的秋天色彩，TORY BURCH 2024秋冬系列全新推出Lee Radzi...

有錢未必買得到！戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍年版9/10開賣

今年適逢龍年，金門酒廠與味丹企業再度攜手推出限量「戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍年特仕版」；不但堅持由匠人以真金彩繪瓶身上的...

實穿主義者最愛 秋冬多種個性的丹寧藍調

丹寧幾乎可說是和白T恤一樣百搭的單品，經過百年仍站在時代舞台上，隨著剪裁、設計，丹寧還可以展現多元風格樣貌，更是擁抱長期...

蝦皮購物「9.9超級購物節」豪祭熱銷排行榜6折起！「錢母小金塊」限時下殺近半價

年末首波購物季正式啟動，蝦皮購物「9.9超級購物節」已開跑一周，不僅祭出「集點換購9元起」、「Lalamove灑千元配送...

響應國際失智症月！7-ELEVEN「幾點了咖啡館」限時消費集點限量送咖啡兌換券

全台預計於2025年邁入超高齡社會，老年人口占總人口比例將超過20%。「7-ELEVEN把愛找回來」持續架構失智友善平台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。