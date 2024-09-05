一演歷史傳承之美 江詩丹頓「匠藝幾何」表展全台巡迴

先人留給後代的，不只有財富，更有智慧、文化與風範。江詩丹頓推出全新Patrimony新表，為此品牌風格與傳承總監Christian Selmoni睽違多年再度來訪台灣，分析Patrimony系列特色，同時江詩丹頓並獻上「匠藝幾何」（From Geometry to Artists）骨董表展，別開生面。

初始於2004年問世的Patrimony系列並非憑空問世，而是以江詩丹頓一只1957年的經典之作復刻再現。纖細的小時時標、簡約的時分秒三針「大三針」形式，搭配品牌傳承約300年的鐘表工藝，展現日內瓦頂級品牌的大巧不工。

品牌風格與傳承總監Christian Selmoni表示，本次展出骨董表中，一只1914年代的女性懷表展現了寶石鑲嵌與琺瑯工藝，另一款1918年的菱形表款則將1920、1930年代的裝飾藝術風格發揮得淋漓盡致，不容錯過的更有一只1978年垂式表款，以馬賽克拼接的菱格虎眼石面盤，展現江詩丹頓少見的浮誇、野性風格。

同時他並分享了新款的Patrimony腕表是重新向1950年代致敬，並帶來兩款全新設計。其中一只為逆跳日期腕表，以古銀色面盤搭配橄欖綠色皮帶，功能匯集「日、月」：日期逆跳顯示與精確顯示29又1/2的精密月相，該表款並與2016年的Patrimony星期日曆雙逆跳腕表風格如出一轍；另一款Patrimony手上鍊腕表則與2004年的初代設計高度相仿，同時表款尺寸並回應懷舊趨勢「減碼」至39毫米，僅留存時標、指針，以及12點鐘方向的Vacheron Constantin與馬爾他（Malte）十字，迷人而復古。