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一演歷史傳承之美 江詩丹頓「匠藝幾何」表展全台巡迴

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
本次「匠藝幾何」展出的一只1918年女用黃金菱形腕表，煥發鮮明幾何輪廓與1920年代的裝飾藝術風格。圖／江詩丹頓提供
本次「匠藝幾何」展出的一只1918年女用黃金菱形腕表，煥發鮮明幾何輪廓與1920年代的裝飾藝術風格。圖／江詩丹頓提供

先人留給後代的，不只有財富，更有智慧、文化與風範。江詩丹頓推出全新Patrimony新表，為此品牌風格與傳承總監Christian Selmoni睽違多年再度來訪台灣，分析Patrimony系列特色，同時江詩丹頓並獻上「匠藝幾何」（From Geometry to Artists）骨董表展，別開生面。

初始於2004年問世的Patrimony系列並非憑空問世，而是以江詩丹頓一只1957年的經典之作復刻再現。纖細的小時時標、簡約的時分秒三針「大三針」形式，搭配品牌傳承約300年的鐘表工藝，展現日內瓦頂級品牌的大巧不工。

品牌風格與傳承總監Christian Selmoni表示，本次展出骨董表中，一只1914年代的女性懷表展現了寶石鑲嵌與琺瑯工藝，另一款1918年的菱形表款則將1920、1930年代的裝飾藝術風格發揮得淋漓盡致，不容錯過的更有一只1978年垂式表款，以馬賽克拼接的菱格虎眼石面盤，展現江詩丹頓少見的浮誇、野性風格。

同時他並分享了新款的Patrimony腕表是重新向1950年代致敬，並帶來兩款全新設計。其中一只為逆跳日期腕表，以古銀色面盤搭配橄欖綠色皮帶，功能匯集「日、月」：日期逆跳顯示與精確顯示29又1/2的精密月相，該表款並與2016年的Patrimony星期日曆雙逆跳腕表風格如出一轍；另一款Patrimony手上鍊腕表則與2004年的初代設計高度相仿，同時表款尺寸並回應懷舊趨勢「減碼」至39毫米，僅留存時標、指針，以及12點鐘方向的Vacheron Constantin與馬爾他（Malte）十字，迷人而復古。

江詩丹頓的「匠藝幾何」（From Geometry to Artists）骨董表展，是從品牌的1,600件典藏中嚴選少量銘品，已於江詩丹頓台北101專賣店上展開，將持續至9月13日為止，此後再於江詩丹頓台中大遠百自9月15至28日展出，最後回巡台北，自9月30日至10月7日，於江詩丹頓台北信義遠百A13概念店、限期公開。

「匠藝幾何」（From Geometry to Artists）骨董表展中展出一只1978年的鑲鑽黃金橢圓垂式表，具狂野風格的虎眼石馬賽克鑲嵌。圖／江詩丹頓提供
「匠藝幾何」（From Geometry to Artists）骨董表展中展出一只1978年的鑲鑽黃金橢圓垂式表，具狂野風格的虎眼石馬賽克鑲嵌。圖／江詩丹頓提供
以上乘機芯搭配極簡面盤設計，是新款江詩丹頓Patrimony手上鍊腕表的化繁為簡、大巧不工。圖／江詩丹頓提供
以上乘機芯搭配極簡面盤設計，是新款江詩丹頓Patrimony手上鍊腕表的化繁為簡、大巧不工。圖／江詩丹頓提供
Patrimony手動上鍊腕表，古銀色面盤搭配橄欖綠色表帶，18K白金、具日內瓦印記之自製1440手上鍊機芯，時、分顯示，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
Patrimony手動上鍊腕表，古銀色面盤搭配橄欖綠色表帶，18K白金、具日內瓦印記之自製1440手上鍊機芯，時、分顯示，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
經典的江詩丹頓2460自動上鍊機芯，具備K金自動盤與日內瓦印記，已是品牌「現役」系列中的經典名「芯」。圖／江詩丹頓提供
經典的江詩丹頓2460自動上鍊機芯，具備K金自動盤與日內瓦印記，已是品牌「現役」系列中的經典名「芯」。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓推出Patrimony系列兩款新表，以極簡風格、搶眼面盤新色，展現劃時代活力與頂級工藝的結合。圖／江詩丹頓提供
江詩丹頓推出Patrimony系列兩款新表，以極簡風格、搶眼面盤新色，展現劃時代活力與頂級工藝的結合。圖／江詩丹頓提供
Patrimony系列經典懷表，以極簡面盤重現文人雅士風格。圖／江詩丹頓提供
Patrimony系列經典懷表，以極簡面盤重現文人雅士風格。圖／江詩丹頓提供
Patrimony手動上鍊腕表，古銀色面盤搭配蔚藍色表帶，18K粉紅金、具日內瓦印記之自製1440手上鍊機芯，時、分顯示，價格店洽。圖／江詩丹頓提供
Patrimony手動上鍊腕表，古銀色面盤搭配蔚藍色表帶，18K粉紅金、具日內瓦印記之自製1440手上鍊機芯，時、分顯示，價格店洽。圖／江詩丹頓提供

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