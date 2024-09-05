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有錢未必買得到！戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍年版9/10開賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍年特仕版」建議售價每盒11,800元。圖／味丹提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍年特仕版」建議售價每盒11,800元。圖／味丹提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年適逢龍年，金門酒廠與味丹企業再度攜手推出限量「戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍年特仕版」；不但堅持由匠人以真金彩繪瓶身上的雄偉蟠龍，也堅持採用台灣唯一9999食用級汽化式純金箔，更邀請到老師傅手工燒製 3.6公升巨無霸蟠龍酒瓶。新酒款限量發行1萬瓶，每瓶瓶身均有獨一無二的專屬編號，預定9月10日將於金酒公司台灣直營門市（不含百貨專櫃）搶先開賣，全家便利商店與全台菸酒專賣店陸續發售，建議售價每盒11,800元，實際購買辦法與價格依各通路為準。

「戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍年特仕版」今年重金升級真金龍紋彩繪，再經高溫燒制與烘烤，細緻的龍麟在光影中熠熠生輝，散發耀眼金色光芒。酒液中的金箔，更使用採真空科技、無人製程的9999汽化式食用級純金箔，供應商需出示多項安全保證，包括來自台灣銀行金塊的溯源證明、第三方公正機構提供的99.99%奈米金純度檢測報告，以及中國醫藥大學高規格實驗室進行長達數年的毒性與動物試驗等，確保民眾食用金箔的安全性。

在瓶身方面，更由一群平均年齡已達70歲的老師傅們，在高溫的作業環境下，手舉超過3公斤的玻璃膏、一瓶一瓶慢慢吹製成型，由於極度耗費體力，每做15分鐘就要休息15分鐘，因此產能有限，每天只能生產80支。

在酒體的部分，「戰酒黑金龍」上市以來好評不斷，醇順的口感更連續三年榮獲舊金山世界烈酒競賽（SWSC）金牌肯定。酒液採用古法二蒸二釀釀酒技術，調和三年窖藏老酒，完美掌握白酒「甘、冽、醇、順」的黃金平衡比例。酒色晶亮透徹、潔淨無瑕，聞香散發出漸層式的水梨與春天花香氣息；入口後風味紮實且層次豐富，洋溢梅子、奶油與辛香料的氣息，感覺不到辛辣，反而顯得柔順而綿甜爽口，尾韻悠長。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

使用採真空科技、無人製程的9999汽化式食用級純金箔。圖／味丹提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
使用採真空科技、無人製程的9999汽化式食用級純金箔。圖／味丹提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍年特仕版」酒精濃度46%，限量發行1萬瓶。圖／味丹提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍年特仕版」酒精濃度46%，限量發行1萬瓶。圖／味丹提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍年特仕版」附有專屬精美獸首瓶蓋乙個。圖／味丹提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍年特仕版」附有專屬精美獸首瓶蓋乙個。圖／味丹提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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