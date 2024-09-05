實穿主義者最愛 秋冬多種個性的丹寧藍調

丹寧幾乎可說是和白T恤一樣百搭的單品，經過百年仍站在時代舞台上，隨著剪裁、設計，丹寧還可以展現多元風格樣貌，更是擁抱長期主義者、實穿主義者衣櫃裡的重要角色。今年秋冬丹寧透過不同層次的丹寧藍調，各自散發街頭、復古、休閒、陽光的多種樣貌與個性。

EVISU將丹寧工藝傳統大膽創新

日本高端牛仔品牌EVISU 2024秋季向曾經輝煌的黃金年代致敬，靈活運用漂染、精緻刺繡、視覺錯位印花等多種創新工藝，將復古風格與前衛設計巧妙融合，由品牌全球代言人王一博演繹。

EVISU全球品牌代言人王一博詮釋2024秋季EVERGREEN系列，經典丹寧外套採用特殊的水洗做舊工藝，深淺不一的不規則的噴色藝術搭配品牌標誌性的海鷗圖案，締造率性俐落的街頭穿搭。圖／EVISU提供

EVISU EVERGREEN系列保留了日本元素和傳統工藝，將特色的家花標誌以刺繡或印花等多種形式呈現，通過紮染、吊染、漂染等技術，展現不同色調的漸變效果。經典丹寧外套採用特殊的水洗做舊工藝，深淺不一的不規則的噴色藝術在布料留下獨一無二的視覺效果，搭配品牌標誌性的海鷗圖案，締造率性俐落的街頭穿搭。以創意圖騰加持的羊毛毛衣和雙面絨底丹寧外套展現手作之美。創意丹寧作品以拓印效果，不同色調的巧妙對比，結合複雜手法，營造出重回的90年代復古浪潮。

EVISU全球品牌代言人王一博詮釋2024秋季EVERGREEN系列，以民族風圖騰元素發想，雙面絨底丹寧外套有不同色調的巧妙對比。圖／EVISU提供

The North Face Urban Exploration牛仔系列回歸

The North Face Urban Exploration「游弋都市」系列，強調時尚剪裁結合高性能服裝科技，今年秋冬牛仔系列九月回歸，吸引丹寧愛好者。Urban Exploration系列男士連帽牛仔外套，以寬鬆剪裁呈現，搭配同款長褲及一件簡約素色T恤，輕鬆疊穿出個人風格。立體貼袋與分區小口袋，增添多處收納空間，巧妙結合機能設計與戶外使用需求。女版拼接牛仔外套，獨特剪裁與立體袖型設計，一件解鎖復古丹寧風格；內搭丹寧牛仔吊帶褲，上身服裝與褲裝自由組合連接，實現各種創意穿搭靈感。

The North Face Urban Exploration「游弋都市」系列，今年秋冬牛仔系列9月回歸。圖／The North Face提供 The North Face Urban Exploration「游弋都市」系列，女版拼接牛仔外套。圖／The North Face提供

GU新一代神褲BARREL LEG錐形褲系列

日本服飾品牌GU，今年6月推出的「BARREL LEG錐形褲系列」，被網友形容是「GU新一代神褲」，掀起一波搶購潮，經典款式9月補貨上架。GU「BARREL LEG錐形褲系列」最大特色在於酒桶狀曲線，從臀部開始加寬，在膝蓋處達到最大寬度 ，從腳踝處再次收緊，圓弧輪廓能夠修飾腿部與臀部，適合梨形身材穿搭。此外，充滿空氣感的「錐型」版型，即便是紮實的牛仔材質也顯得較為輕盈。這系列提供豐富的款式及顏色，包含經典的丹寧牛仔、年輕男女喜愛的工裝版型、流暢垂直的直筒版型，以及適合秋冬穿搭的燈心絨材質。除了男裝、女裝以外，也推出TEEN款及KIDS款，讓所有人不分性別與年齡都能穿上。

喜愛俐落率性風格的女孩們，GU推薦女裝BARREL LEG錐形工作牛仔褲。圖／GU提供

Levi’s®攜手JJJJound二度推出聯乘膠囊系列

Levi’s®與加拿大蒙特婁設計品牌JJJJound，二度攜手打造2024年秋季聯乘膠囊單品，接續著首波聯乘淺色水洗丹寧系列特色，這一季雙方將目光轉移至深度水洗丹寧色譜，融合Levi’s®歷久彌新的丹寧工藝，與JJJJound的極簡設計美學理念，推出多款從上到下、由裡到外的服飾及配件單品。Levi’s ® x JJJJound聯乘膠囊系列共有九項單品在台限量上市，於Levi’s®網路官方旗艦店、台北東區旗艦店、台北忠孝SOGO指定限量販售。