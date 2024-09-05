實穿主義者最愛 秋冬多種個性的丹寧藍調
丹寧幾乎可說是和白T恤一樣百搭的單品，經過百年仍站在時代舞台上，隨著剪裁、設計，丹寧還可以展現多元風格樣貌，更是擁抱長期主義者、實穿主義者衣櫃裡的重要角色。今年秋冬丹寧透過不同層次的丹寧藍調，各自散發街頭、復古、休閒、陽光的多種樣貌與個性。
EVISU將丹寧工藝傳統大膽創新
日本高端牛仔品牌EVISU 2024秋季向曾經輝煌的黃金年代致敬，靈活運用漂染、精緻刺繡、視覺錯位印花等多種創新工藝，將復古風格與前衛設計巧妙融合，由品牌全球代言人王一博演繹。
EVISU EVERGREEN系列保留了日本元素和傳統工藝，將特色的家花標誌以刺繡或印花等多種形式呈現，通過紮染、吊染、漂染等技術，展現不同色調的漸變效果。經典丹寧外套採用特殊的水洗做舊工藝，深淺不一的不規則的噴色藝術在布料留下獨一無二的視覺效果，搭配品牌標誌性的海鷗圖案，締造率性俐落的街頭穿搭。以創意圖騰加持的羊毛毛衣和雙面絨底丹寧外套展現手作之美。創意丹寧作品以拓印效果，不同色調的巧妙對比，結合複雜手法，營造出重回的90年代復古浪潮。
The North Face Urban Exploration牛仔系列回歸
The North Face Urban Exploration「游弋都市」系列，強調時尚剪裁結合高性能服裝科技，今年秋冬牛仔系列九月回歸，吸引丹寧愛好者。Urban Exploration系列男士連帽牛仔外套，以寬鬆剪裁呈現，搭配同款長褲及一件簡約素色T恤，輕鬆疊穿出個人風格。立體貼袋與分區小口袋，增添多處收納空間，巧妙結合機能設計與戶外使用需求。女版拼接牛仔外套，獨特剪裁與立體袖型設計，一件解鎖復古丹寧風格；內搭丹寧牛仔吊帶褲，上身服裝與褲裝自由組合連接，實現各種創意穿搭靈感。
GU新一代神褲BARREL LEG錐形褲系列
日本服飾品牌GU，今年6月推出的「BARREL LEG錐形褲系列」，被網友形容是「GU新一代神褲」，掀起一波搶購潮，經典款式9月補貨上架。GU「BARREL LEG錐形褲系列」最大特色在於酒桶狀曲線，從臀部開始加寬，在膝蓋處達到最大寬度 ，從腳踝處再次收緊，圓弧輪廓能夠修飾腿部與臀部，適合梨形身材穿搭。此外，充滿空氣感的「錐型」版型，即便是紮實的牛仔材質也顯得較為輕盈。這系列提供豐富的款式及顏色，包含經典的丹寧牛仔、年輕男女喜愛的工裝版型、流暢垂直的直筒版型，以及適合秋冬穿搭的燈心絨材質。除了男裝、女裝以外，也推出TEEN款及KIDS款，讓所有人不分性別與年齡都能穿上。
Levi’s®攜手JJJJound二度推出聯乘膠囊系列
Levi’s®與加拿大蒙特婁設計品牌JJJJound，二度攜手打造2024年秋季聯乘膠囊單品，接續著首波聯乘淺色水洗丹寧系列特色，這一季雙方將目光轉移至深度水洗丹寧色譜，融合Levi’s®歷久彌新的丹寧工藝，與JJJJound的極簡設計美學理念，推出多款從上到下、由裡到外的服飾及配件單品。Levi’s ® x JJJJound聯乘膠囊系列共有九項單品在台限量上市，於Levi’s®網路官方旗艦店、台北東區旗艦店、台北忠孝SOGO指定限量販售。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言