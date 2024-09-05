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實穿主義者最愛 秋冬多種個性的丹寧藍調

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
今年秋冬各品牌丹寧單品呈現多種個性風格。圖／各品牌提供
今年秋冬各品牌丹寧單品呈現多種個性風格。圖／各品牌提供

丹寧幾乎可說是和白T恤一樣百搭的單品，經過百年仍站在時代舞台上，隨著剪裁、設計，丹寧還可以展現多元風格樣貌，更是擁抱長期主義者、實穿主義者衣櫃裡的重要角色。今年秋冬丹寧透過不同層次的丹寧藍調，各自散發街頭、復古、休閒、陽光的多種樣貌與個性。

EVISU將丹寧工藝傳統大膽創新

日本高端牛仔品牌EVISU 2024秋季向曾經輝煌的黃金年代致敬，靈活運用漂染、精緻刺繡、視覺錯位印花等多種創新工藝，將復古風格與前衛設計巧妙融合，由品牌全球代言人王一博演繹。

EVISU全球品牌代言人王一博詮釋2024秋季EVERGREEN系列，經典丹寧外套採用特殊的水洗做舊工藝，深淺不一的不規則的噴色藝術搭配品牌標誌性的海鷗圖案，締造率性俐落的街頭穿搭。圖／EVISU提供
EVISU全球品牌代言人王一博詮釋2024秋季EVERGREEN系列，經典丹寧外套採用特殊的水洗做舊工藝，深淺不一的不規則的噴色藝術搭配品牌標誌性的海鷗圖案，締造率性俐落的街頭穿搭。圖／EVISU提供

EVISU EVERGREEN系列保留了日本元素和傳統工藝，將特色的家花標誌以刺繡或印花等多種形式呈現，通過紮染、吊染、漂染等技術，展現不同色調的漸變效果。經典丹寧外套採用特殊的水洗做舊工藝，深淺不一的不規則的噴色藝術在布料留下獨一無二的視覺效果，搭配品牌標誌性的海鷗圖案，締造率性俐落的街頭穿搭。以創意圖騰加持的羊毛毛衣和雙面絨底丹寧外套展現手作之美。創意丹寧作品以拓印效果，不同色調的巧妙對比，結合複雜手法，營造出重回的90年代復古浪潮。

EVISU全球品牌代言人王一博詮釋2024秋季EVERGREEN系列，以民族風圖騰元素發想，雙面絨底丹寧外套有不同色調的巧妙對比。圖／EVISU提供
EVISU全球品牌代言人王一博詮釋2024秋季EVERGREEN系列，以民族風圖騰元素發想，雙面絨底丹寧外套有不同色調的巧妙對比。圖／EVISU提供

The North Face Urban Exploration牛仔系列回歸

The North Face Urban Exploration「游弋都市」系列，強調時尚剪裁結合高性能服裝科技，今年秋冬牛仔系列九月回歸，吸引丹寧愛好者。Urban Exploration系列男士連帽牛仔外套，以寬鬆剪裁呈現，搭配同款長褲及一件簡約素色T恤，輕鬆疊穿出個人風格。立體貼袋與分區小口袋，增添多處收納空間，巧妙結合機能設計與戶外使用需求。女版拼接牛仔外套，獨特剪裁與立體袖型設計，一件解鎖復古丹寧風格；內搭丹寧牛仔吊帶褲，上身服裝與褲裝自由組合連接，實現各種創意穿搭靈感。

The North Face Urban Exploration「游弋都市」系列，今年秋冬牛仔系列9月回歸。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration「游弋都市」系列，今年秋冬牛仔系列9月回歸。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration「游弋都市」系列，女版拼接牛仔外套。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration「游弋都市」系列，女版拼接牛仔外套。圖／The North Face提供

GU新一代神褲BARREL LEG錐形褲系列

日本服飾品牌GU，今年6月推出的「BARREL LEG錐形褲系列」，被網友形容是「GU新一代神褲」，掀起一波搶購潮，經典款式9月補貨上架。GU「BARREL LEG錐形褲系列」最大特色在於酒桶狀曲線，從臀部開始加寬，在膝蓋處達到最大寬度 ，從腳踝處再次收緊，圓弧輪廓能夠修飾腿部與臀部，適合梨形身材穿搭。此外，充滿空氣感的「錐型」版型，即便是紮實的牛仔材質也顯得較為輕盈。這系列提供豐富的款式及顏色，包含經典的丹寧牛仔、年輕男女喜愛的工裝版型、流暢垂直的直筒版型，以及適合秋冬穿搭的燈心絨材質。除了男裝、女裝以外，也推出TEEN款及KIDS款，讓所有人不分性別與年齡都能穿上。

喜愛俐落率性風格的女孩們，GU推薦女裝BARREL LEG錐形工作牛仔褲。圖／GU提供
喜愛俐落率性風格的女孩們，GU推薦女裝BARREL LEG錐形工作牛仔褲。圖／GU提供

Levi’s®攜手JJJJound二度推出聯乘膠囊系列

Levi’s®與加拿大蒙特婁設計品牌JJJJound，二度攜手打造2024年秋季聯乘膠囊單品，接續著首波聯乘淺色水洗丹寧系列特色，這一季雙方將目光轉移至深度水洗丹寧色譜，融合Levi’s®歷久彌新的丹寧工藝，與JJJJound的極簡設計美學理念，推出多款從上到下、由裡到外的服飾及配件單品。Levi’s ® x JJJJound聯乘膠囊系列共有九項單品在台限量上市，於Levi’s®網路官方旗艦店、台北東區旗艦店、台北忠孝SOGO指定限量販售。

Levi’s®攜手JJJJound二度推出聯乘膠囊系列。圖／Levi’s提供
Levi’s®攜手JJJJound二度推出聯乘膠囊系列。圖／Levi’s提供

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