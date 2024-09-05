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蝦皮購物「9.9超級購物節」豪祭熱銷排行榜6折起！「錢母小金塊」限時下殺近半價

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
黃金需求飆升破10倍，蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日當天「錢母小金塊」限時下殺近半價。圖／蝦皮購物提供
黃金需求飆升破10倍，蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日當天「錢母小金塊」限時下殺近半價。圖／蝦皮購物提供

年末首波購物季正式啟動，蝦皮購物「9.9超級購物節」已開跑一周，不僅祭出「集點換購9元起」、「Lalamove灑千元配送金」等優惠，更攜手國泰世華銀行推出「最高蝦幣26%回饋」刷卡優惠，挑戰全網最深度的網購回饋。進一步觀察用戶下單偏好，除了「AI家電」、「居家生活用品」兩大品類受用戶高度歡迎外，隨著國際預期金價的持續攀升，加上「黃金」的消費需求每逢購物節期間會較平日飆升破10倍，蝦皮購物也看好黃金將成為消費者的下單黑馬。

為讓用戶買得過癮不留遺憾，今年蝦皮購物「9.9超級購物節」除了9月9日當天有超殺優惠之外，加碼再延長兩天，9月10日至9月11日兩天輪番推出免運優惠不間斷；今年「9.9超級購物節」更獻上「蝦皮店到店大樂透」運氣豪禮，用戶於9月9日當天下單並於月底前到貨、到貨日一天內完成取貨，就有機會在當月直播抽中最高100萬現金特別獎。

「9.9超級購物節」買氣即將迎來最高潮，蝦皮購物精選AI家電、居家生活用品等熱銷排行商品，9月9日當天豪祭最低6折起優惠外，用戶當天下單還可獲得「蝦皮店到店大樂透」最高100萬現金特別獎的抽獎機會。推薦搭載首創AI污漬辨識的「Dreame追覓台灣X40 Ultra掃拖機」，一鍵智慧清潔，9月9日限時優惠價33,688元；原價1,360元的「倍潔雅X蝦皮聯名抽取式衛生紙」、原價2,899元的「幫寶適增量版褲型」，9月9日當天下單皆不到千元即可入手；人氣黑馬商品「錢母小金塊」9月9日當天限時下殺近半價。

●附註：詳細優惠活動內容以APP、網頁公告為準。

蝦皮購物「9.9超級購物節」，「Dreame追覓台灣X40 Ultra掃拖機」9月9日限時優惠價33,688元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」，「Dreame追覓台灣X40 Ultra掃拖機」9月9日限時優惠價33,688元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」，「倍潔雅X蝦皮聯名抽取式衛生紙200抽」9月9日限時優惠價829元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」，「倍潔雅X蝦皮聯名抽取式衛生紙200抽」9月9日限時優惠價829元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」獻上「蝦皮店到店大樂透」，用戶於9月9日當天下單就有機會成為最高100萬現金得主。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」獻上「蝦皮店到店大樂透」，用戶於9月9日當天下單就有機會成為最高100萬現金得主。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」，「錢母小金塊」9月9日限時優惠價3,899元。圖／蝦皮購物提供
蝦皮購物「9.9超級購物節」，「錢母小金塊」9月9日限時優惠價3,899元。圖／蝦皮購物提供

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