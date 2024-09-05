響應國際失智症月！7-ELEVEN「幾點了咖啡館」限時消費集點限量送咖啡兌換券

全台預計於2025年邁入超高齡社會，老年人口占總人口比例將超過20%。「7-ELEVEN把愛找回來」持續架構失智友善平台，其中7-ELEVEN「幾點了咖啡館」為業界首創讓失智長輩體驗學習的門市公益服務，全台20間門市創造近千萬價值影響力。今年5月起更創新做法擴大影響力，推出全新「記憶咖啡館」活動，開放全台社福團體可透過單次的報名申請，讓失智長輩體驗多樣化門市活動，截至今年8月已舉辦近20場次、服務約百位長輩，讓他們重新展現自信與快樂。為響應9月國際失智症月，即日起至9月30日「幾點了咖啡館」推出限定消費集章活動，邀請民眾「有閒來坐」喝杯咖啡參與公益，陪伴失智長輩找回自信、關注失智症議題。

7-ELEVEN長期關注失智議題，自2017年起攜手包含天主教中華聖母基金會在內等19大公益團體首創「幾點了咖啡館」專案，扣連本業加上創新營業模式結合公益提倡友善失智服務，以每周一次的門市體驗讓失智長輩作為職能治療方式進行復能，不僅提高長輩社會參與力，至2024年8月為止全台16縣市、20家門市以及1間「幾點了咖啡館PLUS」皆有失智友善體驗場域，此行動也取得SROI（Social Return on Investment）國際認證，創造近千萬價值影響力。

7-ELEVEN「幾點了咖啡館」首創以人、店、服務三大核心推動友善失智議題，由失智長輩擔任大齡學習生，每周固定體驗門市收銀、結帳、製作咖啡等服務，提升腦力激盪與手眼協調度，同時藉由上百場好鄰居同樂會公益類活動、繪本教材，透過讓失智長輩接觸人群，串聯銀髮族照護網絡，門市夥伴與社區民眾也更有機會認識、理解失智症，在2023年更特別規劃首間獨立店「幾點了咖啡館PLUS」、「門市行動劇」喚起大眾關注，6年來已由7-ELEVEN逾4千位門市夥伴陪伴近5千位失智長輩融入社區。

此外，7-ELVEN「幾點了咖啡館」長期提供常態性體驗，目前有8成參與的失智長輩們提升快樂感與自信心、更有近9成家屬分享藉此舒緩照顧壓力。自2022年更積極整合內部資源拍攝「門市失智友善學習線上課程」影片，透過情境劇強化門市夥伴未來遇到長輩特殊消費行為可提供援助的積極做法。不少顧客來到門市購物看到失智症長輩提供服務時，也願意給予更多耐心，讓長輩們對自己產生更多自信心，即便忘記許多事情，但絕不會忘記每週一小時到門市的機會。