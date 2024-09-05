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全家便利商店攜「老乾杯、燒肉同話、開丼」推中秋燒肉組合！烤肉絕配「家庭號匠土司」雙重限時優惠

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎中秋，全家便利商店FamiPort預購推出獨家燒肉組合，如老乾杯「秋季獨家限定禮盒」（售價3,180元），燒肉同話「經典組合烤肉組」（售價1,599元）、開丼「地表最強經典燒烤組」（售價799元）；「家庭號匠土司」也有限時優惠方案。圖／全家便利商店提供
迎中秋，全家便利商店FamiPort預購推出獨家燒肉組合，如老乾杯「秋季獨家限定禮盒」（售價3,180元），燒肉同話「經典組合烤肉組」（售價1,599元）、開丼「地表最強經典燒烤組」（售價799元）；「家庭號匠土司」也有限時優惠方案。圖／全家便利商店提供

中秋佳節將至，烤肉賞月的儀式感不可少，全家便利商店FamiPort預購推多款全通路獨家或便利商店通路獨家烤肉商品組，攜手「老乾杯」、「燒肉同話」、「開丼」等知名燒肉店，於便利商店通路獨家推出多款燒肉組合，無論是親朋好友歡聚開趴或單身小資足獨享能有適合的選擇。

「全家」FamiPort預購攜手老乾杯、燒肉同話、開丼等知名燒肉店，於便利商店通路獨家推出多款燒肉組合，免訂位就吃得到名店美味，像是「老乾杯」與「全家」獨家推出的「秋季獨家限定禮盒」，包含5種上等日本A5和牛及台灣雞腿肉、更有乾杯的靈魂萬用燒肉醬及萬用椒鹽，每組3,180元；CP值品牌首選「燒肉同話」則推出「經典組合烤肉組」，一次能吃到日本A5和牛雪花片、澳洲和牛、伊比利梅花豬等7種精選肉品，每組1,599元；喜歡牛舌的老饕可選擇人氣品牌「開丼」推出的799元「地表最強經典燒烤組」。

不想開火的宅家族也可在「全家」大口吃肉，必比登名店雙月食品社與黑橋牌合作，在「全家」獨家推出剝皮辣椒香腸，每組售價269元，氣炸鍋即可輕鬆料理；人氣宵夜排隊名店「台灣鹽酥雞」也與「全家」獨家合作販售招牌冷凍鹹酥雞，每組售價199元，在家即可輕鬆享用。即日起至10月15日於「全家」FamiPort預購中秋節指定品項任兩件即可享95折優惠，使用全盈+PAY指定付款方式再享「全家」會員點數翻倍贈。

此外，「全家」針對中秋烤肉必買絕配的土司，推出雙重「家庭號匠土司」優惠方案，無論線下買或APP點數加購都能享好康，活動品項包含原味覺土司、新纖麥土司、醇乳香土司、厚切醇乳香土司。9月17日前購買，使用APP「兌點趣」功能憑2,000點會員點數，可享「家庭號匠土司」半價優惠；9月14日至9月17日到「全家」實體店舖購買「家庭號匠土司」則可享任選兩件9折優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP公告為準。

中秋烤肉最強CP食材不能錯過土司！全家便利商店限時推出線上、線下雙重「家庭號匠土司」優惠。圖／全家便利商店提供
中秋烤肉最強CP食材不能錯過土司！全家便利商店限時推出線上、線下雙重「家庭號匠土司」優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort預購推出多款中秋烤肉組合，CP值品牌首選「燒肉同話」推出「經典組合烤肉組」，一次能吃到包含日本A5和牛雪花片、澳洲和牛、伊比利梅花豬等7種精選肉品，每組1,599元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort預購推出多款中秋烤肉組合，CP值品牌首選「燒肉同話」推出「經典組合烤肉組」，一次能吃到包含日本A5和牛雪花片、澳洲和牛、伊比利梅花豬等7種精選肉品，每組1,599元。圖／全家便利商店提供
9月17日前使用全家便利商店APP「兌點趣」功能，憑2,000點會員點數，可享「家庭號匠土司」半價優惠。圖／全家便利商店提供
9月17日前使用全家便利商店APP「兌點趣」功能，憑2,000點會員點數，可享「家庭號匠土司」半價優惠。圖／全家便利商店提供
滿足中秋節烤肉儀式感，全家便利商店FamiPort預購推多款烤肉組合，攜手老乾杯、燒肉同話、開丼等知名燒肉店，於便利商店通路獨家推出多款燒肉組合。圖／全家便利商店提供
滿足中秋節烤肉儀式感，全家便利商店FamiPort預購推多款烤肉組合，攜手老乾杯、燒肉同話、開丼等知名燒肉店，於便利商店通路獨家推出多款燒肉組合。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort預購攜手「老乾杯」、「燒肉同話」、「開丼」等知名燒肉店，於便利商店通路獨家推出多款燒肉組合，9月17日前「家庭號匠土司」憑會員點數最低可享半價優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort預購攜手「老乾杯」、「燒肉同話」、「開丼」等知名燒肉店，於便利商店通路獨家推出多款燒肉組合，9月17日前「家庭號匠土司」憑會員點數最低可享半價優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort預購推出多款中秋烤肉組合，CP值品牌首選「燒肉同話」推出「經典組合烤肉組」，一次能吃到包含日本A5和牛雪花片、澳洲和牛、伊比利梅花豬等7種精選肉品，每組1,599元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort預購推出多款中秋烤肉組合，CP值品牌首選「燒肉同話」推出「經典組合烤肉組」，一次能吃到包含日本A5和牛雪花片、澳洲和牛、伊比利梅花豬等7種精選肉品，每組1,599元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort預購推出便利商店通路獨家的「雙月食品社X黑橋牌剝皮辣椒香腸」，每組售價269元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort預購推出便利商店通路獨家的「雙月食品社X黑橋牌剝皮辣椒香腸」，每組售價269元。圖／全家便利商店提供

便利商店 烤肉 燒肉

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