逆天長腿逛花園？隋棠活力出席TOD'快閃店 人比花香
美麗的花園是休憩的場所，也是古代貴族品味的有形具象。由於TOD’S 2024秋冬系列以「義式花園（Italien Garden）」為主題，品牌為慶祝新品上市，特於微風廣場1樓開設Pop-Up Store，重現了文藝復興風格的秩序與幾何形狀美學，並邀請人氣女星隋棠出席現身。
綁著係長髮辮、腳踏台灣限定款休閒鞋的隋棠，今日一身長版風衣，帥氣十足、宛如化身大學登山社團學姊，青春氣息洋溢。在接受專訪時他並表示，義大利給他的印象是「隨處可見的美」，無論是建築、個人時尚品牌，都是一個很美的國家；並推薦了TOD'S新款的鬱金香包，因為她生活中需要大包的場合多，「很浪漫的是、包款從上方看像一朵盛放的花，而且多口袋的設計，既好看又實用、推薦給喜歡大包的大家。」
從義式花園中的鬱金香得到靈感，新款APA托特包從上方欣賞宛如盛放的花苞，優雅且生機盎然，兩側並有口袋滿足大容量的收納需求，共有粉色、灰褐色與不同尺寸；除了經典金色T字釦飾的T Timeless黑色肩背包，T Timeless並推出裸粉色的台灣限定款相機包，可手提或肩背，輕巧隨行。近年高度流行的芭蕾舞鞋則在本季帶來平底、高跟兩種設計，同時為接軌新一波的中性風格，Blazon樂福鞋、Kate樂福鞋分別以深棕、酒紅色系等懷舊元素，反差凸顯出女性的甜美自信。
男士單品則新推出T Timeless相機包，具翻蓋和雙向拉鍊設計，大地色系的石灰色是屬於地中海風格的簡約純樸，大型包款則另推薦具優雅輪廓的T Timeless黑色後背包，正面並有皮繩設計與T字母裝飾；雅皮風格的豆豆鞋本季則帶來T Clamp豆豆鞋、Kate膠底豆豆鞋，另有以坦克車為靈感的輕量化厚底系列，像是新款T Clamp飾扣與綁帶款，強化了份量感、但上「腳」輕盈，正裝中帶有義式休閒，從足下踩出屬於地中海紳士的時尚之道。
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