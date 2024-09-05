快訊

新竹「恐怖計程車」復出理由曝 車行今急解約！警也頭痛：目前無解

羈押攻防範圍確定！保障柯文哲防禦權 邵琇珮、彭振聲證詞不能審

賈永婕當101董座遭罵「花瓶」 網紅好友曝驚人資歷挺：對她並不難

面具怪獸或雪絨小花？Bally 2024秋冬 致敬自然與神話

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bally正式推出2024秋冬系列，本季創意總監Simone Bellotti以充滿童趣風格的瑞士小花怪獸元素，帶來有別過往的俏皮童心。圖／Bally提供
Bally正式推出2024秋冬系列，本季創意總監Simone Bellotti以充滿童趣風格的瑞士小花怪獸元素，帶來有別過往的俏皮童心。圖／Bally提供

瑞士百年時尚品牌Bally正式推出2024秋冬系列。本季延續品牌一貫的優雅歐式生活風格，並帶來精湛的皮革工藝包款、鞋履，更有創意總監Simone Bellotti發想、充滿童趣風格的瑞士小花與空想小怪獸的元素，帶來有別過往的俏皮童心。

Simone將Bally AW24時裝秀定調為「漫遊旅人」（Der Wanderer），從瑞士一覽無遺的鄉間草原，結合瑞士民間傳說、帶出大自然的神秘高山傳說。剪羊毛、馬海毛、油蠟皮革等材質貫穿秋冬單品，保暖、柔軟，無論是丹寧魚尾裙、羊毛高腰魚尾裙、波浪下擺羊毛針衣、羊毛混紡魚尾裙，流動感的線條擁抱曲線之美也傳遞了女性的嫵媚，致敬瑞士恩加丁（Engadin）的雙尾美人魚傳說。

瑞士北部「Tschäggättä」狂歡節怪物其實由人所裝扮，他們身上有著則民族風格鮮明的駭人面具、牛鈴、 彩色毛線與編織，在每年冬末迎春之際，狂歡節行過街道的同時象徵驅逐了惡靈，同時迎向新生的春日，並以插畫的形式再現於T恤、長袖連帽T恤印花。

亮點包款則有兩件，分別是鑲嵌大量金屬裝飾的Beckett Swiss裝飾肩背包，將乳牛、人魚、放牧人、卯釘、銜尾蛇打造為華麗的搖滾兼具瑞士田園風格，全台灣僅一只；另一只Beckett肩背包則將包款與高腰打褶褲變形再造，並藏入Bally經典的彩色條紋、但改為同色系，上窄下寬的輪廓形體，並壓印Bally金色家徽。共有酒紅、黑兩色，訂價皆為70,200元。

Bally Tschäggättä印花帽T，16,200元。圖／Bally提供
Bally Tschäggättä印花帽T，16,200元。圖／Bally提供
Bally Beckett Swiss裝飾肩背包，85,200元。圖／Bally提供
Bally Beckett Swiss裝飾肩背包，85,200元。圖／Bally提供
高腰的羊毛高腰魚尾裙，是Bally創意總監Simone Bellotti向瑞士雙尾美人魚傳說的致意設計。圖／Bally提供
高腰的羊毛高腰魚尾裙，是Bally創意總監Simone Bellotti向瑞士雙尾美人魚傳說的致意設計。圖／Bally提供
大量卯釘元素帶有華麗搖滾風格，並以各種釘飾如放牧人、乳牛、美人魚，帶出瑞士文化的聯想。圖／Bally提供
大量卯釘元素帶有華麗搖滾風格，並以各種釘飾如放牧人、乳牛、美人魚，帶出瑞士文化的聯想。圖／Bally提供
Bally Beckett肩背包，70,200元。圖／Bally提供
Bally Beckett肩背包，70,200元。圖／Bally提供
Bally，抓皺羊毛長袖洋裝，83,600元。圖／Bally提供
Bally，抓皺羊毛長袖洋裝，83,600元。圖／Bally提供

品牌 瑞士

延伸閱讀

【重磅快評】國際的返核潮流台灣沒看到？

彈頭哭了！15歲愛女赴瑞士留學 驚人學費數字曝光

羽球／王齊麟也擋不住志田千陽魅力！穿她T恤比讚獲本人愛心回應

瑞士國防部委託報告建議 修改中立政策並提高軍費

相關新聞

逆天長腿逛花園？隋棠活力出席TOD'快閃店 人比花香

美麗的花園是休憩的場所，也是古代貴族品味的有形具象。由於TOD’S 2024秋冬系列以「義式花園（Italien Gar...

面具怪獸或雪絨小花？Bally 2024秋冬 致敬自然與神話

瑞士百年時尚品牌Bally正式推出2024秋冬系列。本季延續品牌一貫的優雅歐式生活風格，並帶來精湛的皮革工藝包款、鞋履，...

中秋吃月餅！集結全台超人氣排隊名店「這六間必須衝」 伴手禮大推薦

中秋節即將到來，月圓人團圓，月餅吃起來！盤點全台這六間人氣排隊月餅名店，手刀收藏快去排！無論是自己享用或是佳節送禮都相宜！

家樂福擴大和日本JA 全農合作 老饕最愛「貓眼葡萄」限量開賣

家樂福今年主攻進口水果市場，適逢中秋送禮佳節，水果禮盒將質感提升新的層次，推出「日本頂級貓眼葡萄禮盒」9月上架、限量開賣...

壽司郎「鮭魚腹2貫30元」！鰻牛壽司、烤牛肉壽司上桌

已於8月30日開始試營運的「壽司郎 高雄美術館店」，宣佈將於9月6日起推出第二波開幕優惠，限時提供「鮭魚腹2貫30元」、...

威尼斯紅毯好黑！Lady Gaga最瘋 維諾納瑞德最驚喜

第81屆威尼斯影展自8月28日起於於水都Lido di Venezia登場。紅毯上，黑色向來是經典不敗的首選，而香奈兒（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。