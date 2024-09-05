面具怪獸或雪絨小花？Bally 2024秋冬 致敬自然與神話
瑞士百年時尚品牌Bally正式推出2024秋冬系列。本季延續品牌一貫的優雅歐式生活風格，並帶來精湛的皮革工藝包款、鞋履，更有創意總監Simone Bellotti發想、充滿童趣風格的瑞士小花與空想小怪獸的元素，帶來有別過往的俏皮童心。
Simone將Bally AW24時裝秀定調為「漫遊旅人」（Der Wanderer），從瑞士一覽無遺的鄉間草原，結合瑞士民間傳說、帶出大自然的神秘高山傳說。剪羊毛、馬海毛、油蠟皮革等材質貫穿秋冬單品，保暖、柔軟，無論是丹寧魚尾裙、羊毛高腰魚尾裙、波浪下擺羊毛針衣、羊毛混紡魚尾裙，流動感的線條擁抱曲線之美也傳遞了女性的嫵媚，致敬瑞士恩加丁（Engadin）的雙尾美人魚傳說。
瑞士北部「Tschäggättä」狂歡節怪物其實由人所裝扮，他們身上有著則民族風格鮮明的駭人面具、牛鈴、 彩色毛線與編織，在每年冬末迎春之際，狂歡節行過街道的同時象徵驅逐了惡靈，同時迎向新生的春日，並以插畫的形式再現於T恤、長袖連帽T恤印花。
亮點包款則有兩件，分別是鑲嵌大量金屬裝飾的Beckett Swiss裝飾肩背包，將乳牛、人魚、放牧人、卯釘、銜尾蛇打造為華麗的搖滾兼具瑞士田園風格，全台灣僅一只；另一只Beckett肩背包則將包款與高腰打褶褲變形再造，並藏入Bally經典的彩色條紋、但改為同色系，上窄下寬的輪廓形體，並壓印Bally金色家徽。共有酒紅、黑兩色，訂價皆為70,200元。
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