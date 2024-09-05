快訊

新竹「恐怖計程車」復出理由曝 車行今急解約！警也頭痛：目前無解

羈押攻防範圍確定！保障柯文哲防禦權 邵琇珮、彭振聲證詞不能審

賈永婕當101董座遭罵「花瓶」 網紅好友曝驚人資歷挺：對她並不難

家樂福擴大和日本JA 全農合作 老饕最愛「貓眼葡萄」限量開賣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／山梨縣即時報導
日本葡萄除麝香以外尚有許多知名品種，例如貓眼葡萄、長野紫、妃紅媞、胭脂、妮娜皇后等。嚴雅芳/攝影
日本葡萄除麝香以外尚有許多知名品種，例如貓眼葡萄、長野紫、妃紅媞、胭脂、妮娜皇后等。嚴雅芳/攝影

家樂福今年主攻進口水果市場，適逢中秋送禮佳節，水果禮盒將質感提升新的層次，推出「日本頂級貓眼葡萄禮盒」9月上架、限量開賣。日本葡萄上品之選「貓眼葡萄」產期可達4個月，但僅總量一成進口台灣，是老饕詢問度最高的頂級水果。家樂福商品部生鮮採購協理孔青沐表示，將持續深化和負責日本農產品銷售的「JA全農」合作，目標擴大日本進口水果來台的豐富性。

家樂福瞄準日本進口水果市場，強化和「JA全農」（日本農業協同組合）合作。JA全農主要販售日本農產品，看好台灣的消費力，持續向台推廣優質的日本蔬果。根據JA全農統計，去年山梨縣葡萄產量1萬5,300噸，今年4月到明年3月的目標種植規劃上，葡萄產量要達1萬5,500噸，加計水蜜桃和李子，整體山梨縣目標創造200億日圓營業額。

孔青沐表示，家樂福將向「JA全農」爭取更好的麝香葡萄、貓眼葡萄規格來台販售，同時為增加消費者選擇的豐富性，目前已開始與「JA全農」洽談多項不同品種的葡萄與水蜜桃來台，包括由山梨縣果樹實驗廠最新研發的葡萄品種「紅麝香」又稱Sunshinred，是第一款帶花香氣的日本葡萄，還有當地更高等級的水蜜桃，期待為台灣消費者帶來日本進口水果新面貌。

日本葡萄除麝香以外尚有許多知名品種，例如貓眼葡萄、長野紫、妃紅媞、胭脂等，但總體產量不及麝香，再加上本體嬌貴不耐儲運等因素，多數皆在日本國內銷售，進口台灣數量約佔總量約一成，而其中，日本三大水果之一ピオーネ(Pione 葡萄，在台稱貓眼葡萄)，也是國際知名度極高的品種，在產季前夕常獲得老饕們高度詢問。

「貓眼葡萄」因外層切開後，翠綠果肉中帶有一抹白色銀河的視覺感，搭配深暗紫色表皮就像貓的眼睛，固有此稱。貓眼葡萄另一特色，在於產季期間較長，從岡山縣的縣北部到縣南部的氣候差異大，也因此每個地區的出貨時間正好錯開，可以長期供應出貨。 生產時間點從7月上旬～8月左右屬於溫室種植出貨，9月～10月下旬左右屬於室外種植的出貨，透過產地間距和栽培方法進行接力出貨。

家樂福今年中秋進口水果禮盒，主打貓眼葡萄，進貨期間為9~10 月，總量約2~3噸特別禮盒專賣，600克以上、每盒999元，全台量販門市限量開賣。家樂福從 9 月開始至產季11月結束前，將推出多波回饋與優惠活動，藉此刺激麝香葡萄買氣更勝去年再創新高峰。

家樂福 日本 水果

延伸閱讀

跟著馬雲走？日比美有吸引力 大陸知識分子和有錢人的移民去處

日本千葉縣76歲女子當街被刺 現行犯落網

日本實質薪資連兩月上升 為日銀升息提供有利條件

日本才吃得到！比晴王還珍貴的新品種「紅麝香葡萄」吃起來有花香

相關新聞

逆天長腿逛花園？隋棠活力出席TOD'快閃店 人比花香

美麗的花園是休憩的場所，也是古代貴族品味的有形具象。由於TOD’S 2024秋冬系列以「義式花園（Italien Gar...

面具怪獸或雪絨小花？Bally 2024秋冬 致敬自然與神話

瑞士百年時尚品牌Bally正式推出2024秋冬系列。本季延續品牌一貫的優雅歐式生活風格，並帶來精湛的皮革工藝包款、鞋履，...

中秋吃月餅！集結全台超人氣排隊名店「這六間必須衝」 伴手禮大推薦

中秋節即將到來，月圓人團圓，月餅吃起來！盤點全台這六間人氣排隊月餅名店，手刀收藏快去排！無論是自己享用或是佳節送禮都相宜！

家樂福擴大和日本JA 全農合作 老饕最愛「貓眼葡萄」限量開賣

家樂福今年主攻進口水果市場，適逢中秋送禮佳節，水果禮盒將質感提升新的層次，推出「日本頂級貓眼葡萄禮盒」9月上架、限量開賣...

壽司郎「鮭魚腹2貫30元」！鰻牛壽司、烤牛肉壽司上桌

已於8月30日開始試營運的「壽司郎 高雄美術館店」，宣佈將於9月6日起推出第二波開幕優惠，限時提供「鮭魚腹2貫30元」、...

威尼斯紅毯好黑！Lady Gaga最瘋 維諾納瑞德最驚喜

第81屆威尼斯影展自8月28日起於於水都Lido di Venezia登場。紅毯上，黑色向來是經典不敗的首選，而香奈兒（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。