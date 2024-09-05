家樂福擴大和日本JA 全農合作 老饕最愛「貓眼葡萄」限量開賣

家樂福今年主攻進口水果市場，適逢中秋送禮佳節，水果禮盒將質感提升新的層次，推出「日本頂級貓眼葡萄禮盒」9月上架、限量開賣。日本葡萄上品之選「貓眼葡萄」產期可達4個月，但僅總量一成進口台灣，是老饕詢問度最高的頂級水果。家樂福商品部生鮮採購協理孔青沐表示，將持續深化和負責日本農產品銷售的「JA全農」合作，目標擴大日本進口水果來台的豐富性。

家樂福瞄準日本進口水果市場，強化和「JA全農」（日本農業協同組合）合作。JA全農主要販售日本農產品，看好台灣的消費力，持續向台推廣優質的日本蔬果。根據JA全農統計，去年山梨縣葡萄產量1萬5,300噸，今年4月到明年3月的目標種植規劃上，葡萄產量要達1萬5,500噸，加計水蜜桃和李子，整體山梨縣目標創造200億日圓營業額。

孔青沐表示，家樂福將向「JA全農」爭取更好的麝香葡萄、貓眼葡萄規格來台販售，同時為增加消費者選擇的豐富性，目前已開始與「JA全農」洽談多項不同品種的葡萄與水蜜桃來台，包括由山梨縣果樹實驗廠最新研發的葡萄品種「紅麝香」又稱Sunshinred，是第一款帶花香氣的日本葡萄，還有當地更高等級的水蜜桃，期待為台灣消費者帶來日本進口水果新面貌。

日本葡萄除麝香以外尚有許多知名品種，例如貓眼葡萄、長野紫、妃紅媞、胭脂等，但總體產量不及麝香，再加上本體嬌貴不耐儲運等因素，多數皆在日本國內銷售，進口台灣數量約佔總量約一成，而其中，日本三大水果之一ピオーネ(Pione 葡萄，在台稱貓眼葡萄)，也是國際知名度極高的品種，在產季前夕常獲得老饕們高度詢問。

「貓眼葡萄」因外層切開後，翠綠果肉中帶有一抹白色銀河的視覺感，搭配深暗紫色表皮就像貓的眼睛，固有此稱。貓眼葡萄另一特色，在於產季期間較長，從岡山縣的縣北部到縣南部的氣候差異大，也因此每個地區的出貨時間正好錯開，可以長期供應出貨。 生產時間點從7月上旬～8月左右屬於溫室種植出貨，9月～10月下旬左右屬於室外種植的出貨，透過產地間距和栽培方法進行接力出貨。

家樂福今年中秋進口水果禮盒，主打貓眼葡萄，進貨期間為9~10 月，總量約2~3噸特別禮盒專賣，600克以上、每盒999元，全台量販門市限量開賣。家樂福從 9 月開始至產季11月結束前，將推出多波回饋與優惠活動，藉此刺激麝香葡萄買氣更勝去年再創新高峰。