韓哥姜成鎬快閃馬偕兒醫 為病童加油提前慶中秋

「韓哥」姜成鎬近日訪台，昨天安排私人行程快閃馬偕兒童醫院，帶來「一拖拉庫」玩具汽車為小病童加油打氣，還在文旦上繪製滿滿綻放花朵，提前慶祝中秋節，現場歡笑聲不斷。

姜成鎬因為飾演電影「玩命關頭」的「韓哥」一角被全球影迷認識，馬偕兒童醫院今天發布新聞稿分享暖心小故事，「韓哥」昨天特地在訪台行程中抽空，載著「一拖拉庫」玩具汽車分送給住院病童。

院方為配合此次活動主題，巧思安排租用大型遙控汽車，讓姜成鎬一行人可以「開著車車送車車」，也有小朋友早就準備好Q版韓哥肖像，當見到偶像時，害羞又靦腆地索取簽名與合照留念。

「等你好起來，將來我帶你去開車！」行經兒童癌症病房時，姜成鎬看到1名靜靜站在病房外等他的14歲男孩，隨即彎腰問候，熱情鼓勵小病童；另外，1名喜歡打桌球的小男孩，如願與偶像玩桌球，溫馨歡樂的畫面，讓照顧的家長感動紅了眼眶。

中秋佳節即將到來，姜成鎬在文旦上彩繪，用滿滿綻放花朵為台灣之行寫下句點。他把祝福送給馬偕兒童醫院，並謙虛表示「我不是超級巨星，而是在醫院付出的醫護人員才是」，獲得如雷掌聲。